BBB 26: Breno escolhe Juliano como companhia no Quarto Secreto
Juliano deve ir para o Quarto Secreto na quarta-feira (3).
Após ser escolhido pelo público para ir ao Quarto Secreto, Breno escolheu Juliano para ser sua companhia durante a estadia no cômodo especial.
Breno levou a melhor sobre Cowboy e Jordana no primeiro Paredão Falso do BBB 26. O resultado foi divulgado na noite desta terça-feira (3).
"A pessoa vai para o Quarto Secreto, vai ficar escondida, vendo as coisas e, depois, volta imune para a casa", informou o apresentador do programa, Tadeu Schmidt.
Porcentagem da eliminação:
- Breno: 54,66%
- Cowboy: 43,12%
- Jordana: 2,2%
Formação do Paredão Falso
Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.
Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta. Marciele venceu e escapou da berlinda.