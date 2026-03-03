Aninha Almeida, ex-namorada de Bento Hinoto, faz homenagem ao Mamonas Assassinas
O Brasil se despedia da banda Mamonas Assassinas há 30 anos, quando os integrantes foram vítimas de um trágico acidente aéreo. Hoje, três décadas após o ocorrido, a ex-namorada do guitarrista Bento Hinoto fez uma homenagem nas redes sociais relembrando as memórias daquele período.
Em uma publicação no Instagram, Aninha Almeida destacou o carinho que ela sempre recebeu dos fãs da banda.
"Nesses 30 anos de ausência física, restou o carinho e o reconhecimento das pessoas e do público. Isso não é pouco. Enquanto o som da sua guitarra continuar ressoando, nada muda", escreveu Aninha.
A ex-namorada de Bento Hinoto ainda comentou sobre a difícil perda de todos os integrantes da banda, com quem cultivou uma grande amizade.
"Perdi cinco amigos talentosos e bondosos, e você era o melhor músico. Do tempo ninguém vence. Mas, está tudo bem", concluiu ela na homenagem.
Veja a publicação
Fãs deixam mensagens de carinho
Aninha recebeu o apoio do público nos comentários da publicação, com mensagens de carinho dos fãs. "Eu lembro desse dia, eu com 8 anos chorando porque Bento tinha namorada e eu não poderia casar com ele, quantas saudades ... quantas histórias você carrega, querida Aninha", disse uma seguidora.
"Você é uma mulher de sorte, eu queria tanto ter conhecido eles! Eu era adolescente e amava os Mamonas, todos eles, sem exceção! Sinta-se privilegiada diante de tudo isso!", escreveu outra.
"Tão lindos! Ele olha lá de cima por você Aninha, e te ver falando com tanto carinho enche nossos corações", também comentou uma fã.
Veja também
Relembre acidente dos Mamonas Assassinas
O grupo de rock irreverente, formado por Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, teve sucesso meteórico e conquistou milhões em vendas com um único álbum. Entre os principais sucessos, estão 'Pelados em Santos', 'Vira-Vira' e 'Robocop Gay'.
Em 2 de março de 1996, a banda voltava de um show em Brasília, a bordo de uma aeronave com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).
O jato sofreu uma sequência de falhas operacionais durante a aproximação para o pouso e colidiu com a Serra da Cantareira. Eles estavam a poucos quilômetros de casa.
O acidente resultou na morte de todos os integrantes da banda e dos tripulantes.