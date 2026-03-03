CAPTEI: “Tardezinha com a Jane” une estilo, afeto e solidariedade no Piano Bar

Sábado, 28 de fevereiro, foi dia de brindar à vida em modo alto-astral.
O Piano Bar do Ideal Clube ganhou clima de “Tardezinha com a Jane” para celebrar o aniversário de Jane Juaçaba — e que tarde.
Amigas queridas, drinks gelados no ponto certo e aquela leveza que dinheiro nenhum compra, só cultiva.
O dress code pedia roupas leves e coloridas; a atitude exigia generosidade.
Entre brindes e risadas, a troca de presentes veio com propósito: doações destinadas à Casa Vida. Chique é ser solar, mas é ainda mais elegante ser solidária.
Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira: