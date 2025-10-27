Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Silvero Pereira Ator, diretor e dramaturgo
Imagem destaca duas pulseiras com as cores do arco-íris, simbolo da bandeira LGBTQIAP+, no braço de duas pessoas. Não aprarece rossto na imagem.

Opinião

Algumas dores não ficam no pátio da escola

Memórias podem se transformar em inseguranças profundas.

Silvero Pereira 27 de Outubro de 2025
Na imagem, uma performance de dança. Um homem, com cabelo cacheado escuro, pele bronzeada e vestindo uma camisa marrom-claro de manga curta e calças combinando, segura uma mulher em seus braços. A camisa dele está aberta no peito. A mulher tem cabelo cacheado escuro, um sorriso largo e veste um body ou roupa de banho marrom-dourado com detalhes em franjas e apliques vermelhos na parte superior. Ambos estão olhando para a frente ou ligeiramente para a esquerda do quadro com expressões intensas. O homem está levantando a mulher de forma dramática, e ela tem um braço levantado. Eles estão em um palco com luzes de palco em tons de rosa, roxo e vermelho e um fundo que parece ser uma projeção de folhagens estilizadas. O nome do arquivo sugere que o homem é Silvero Pereira e a foto é da

Opinião

Todo mundo que dança é dançarino?

Antes de mais nada, dança é autoconhecimento, concentração, entrega, atenção e compromisso

Silvero Pereira 15 de Outubro de 2025
Personagem Odete Roitman, interpretada pela atriz Debora Bloch. Ela está sentada em um sofá branco, tem cabelos loiros lisos, na altura do ombro. Veste um blazer preto, com camisa, gravata e calça todos na cor branca.

Opinião

O mito Odete Roitman na história do Brasil

Personagem é sucesso em dois Brasis distintos

Silvero Pereira 08 de Outubro de 2025
Imagem da sala de exibições do cineteatro São Luiz, em Fortaleza, com plateia lotada assistindo apresentação na tela

Opinião

Cine Ceará: 35 anos fazendo de Fortaleza uma vitrine audiovisual

Festival chega ao marco em meio a um turbilhão de mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais no Brasil e no mundo

Silvero Pereira 25 de Setembro de 2025
video

Opinião

Morgana Camila: o grito que vem de Maranguape

A gasguita de Maranguape colocou o tradicional desfile de 7 de setembro da sua cidade como uma data aguardada e que a cada ano atrai mais público

Silvero Pereira 15 de Setembro de 2025
Presença cearense na série 'Pssica' é forte, com destaque para David Santos, Ana Luiza Rios, Lucas Galvino e Fátima Macedo

Opinião

Série Pssica da Netflix tem molho cearense

É importante que a presença regionalista das produções ganhe representatividade

Silvero Pereira 03 de Setembro de 2025
Imagem de um restaurante em container com ambiente ao ar livre iluminado à noite, com céu estrelado ao fundo, integrando design moderno e sustentável.

Opinião

Cultura também é política pública de habitação

Teatro Contêiner Mungunzá é exemplo de ocupação cultural

Silvero Pereira 23 de Agosto de 2025
Siará+ reúne dezenas de filme cearenses, de curtas-metragens a lançamentos recentes como 'Mais Pesado É O Céu' (foto), de Petrus Cariry e com Matheus Nachtergaele

Opinião

Filmes para assistir o Ceará na Siará+

Plataforma de streaming do Governo do Ceará reúne produção cearense, tudo gratuito e prontinho pra gente assistir

Silvero Pereira 17 de Agosto de 2025
Na imagem, o ator Silvero Pereira, novo participante do Dança dos Famosos 2025, quadro do programa Caldeirão do Huck

Opinião

Por onde a dança vai me levar

Quando faço um apanhado de minha história, percebo que nada chegou até mim sem que eu precisasse entrar em disputa, ainda que meu único adversário fosse eu mesmo

Silvero Pereira 10 de Agosto de 2025
Multidão no corredor da folia do Fortal. Pessoas vestindo abadás e dançando

Opinião

O Fortal está muito gay

A micareta pode ser um lugar de expressão, encontro e representatividade

Silvero Pereira 28 de Julho de 2025
