Memórias podem se transformar em inseguranças profundas.
Antes de mais nada, dança é autoconhecimento, concentração, entrega, atenção e compromisso
Personagem é sucesso em dois Brasis distintos
Festival chega ao marco em meio a um turbilhão de mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais no Brasil e no mundo
A gasguita de Maranguape colocou o tradicional desfile de 7 de setembro da sua cidade como uma data aguardada e que a cada ano atrai mais público
É importante que a presença regionalista das produções ganhe representatividade
Teatro Contêiner Mungunzá é exemplo de ocupação cultural
Plataforma de streaming do Governo do Ceará reúne produção cearense, tudo gratuito e prontinho pra gente assistir
Quando faço um apanhado de minha história, percebo que nada chegou até mim sem que eu precisasse entrar em disputa, ainda que meu único adversário fosse eu mesmo
A micareta pode ser um lugar de expressão, encontro e representatividade