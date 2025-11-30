O Pará vai invadir o Ceará no Festival Elos

Quando que Fortaleza imaginou que um dia teria uma aparelhagem pra dançar nas areias da Praia de Iracema? Foi o que eu pensei quando soube da notícia de que o Festival Elos vai fazer uma conexão Norte-Nordeste em sua nova edição, com a chegada do JSOM - A Majestosa Fênix do Marajó. E como se não bastasse, o evento ainda recebe a diva Gaby Amarantos, pra tremer muito com o seu Rock Doido.

Eu sei, eu sou suspeito pra falar, porque amo o Pará. Ainda mais agora que divido minha rotina com uma paraense maravilhosa, minha amiga e parceira de Dança dos Famosos, Thais Souza. Mas, égua, maninha, Fortaleza precisava mesmo de um momento como esse. É como se toda a potência rítmica, tecnológica e ancestral abrisse suas asas e pousasse no coração do Ceará. Uma invasão? Sim. Daquelas que a gente abre os braços para receber.

Entre Pará e Ceará existe uma irmandade que não passa pelos mapas, mas pelas memórias afetivas. O calor que abraça, o vento que dança nos cabelos, a fé que se mistura com a festa, o corpo que se liberta na música, a alegria que vem da coragem de ser quem se é. O Norte e o Nordeste compartilham uma mesma malandragem poética, uma mesma ginga, um mesmo desejo de celebrar a vida mesmo quando o mundo insiste em esquecer.

Quando a batida da aparelhagem encontra o batuque cearense, nasce um território que é puro movimento: a vibração das luzes, o pulsar do tecnobrega, o canto forte de Gaby, tudo isso vai atravessar a Praia de Iracema como uma onda elétrica capaz de acordar memórias, cutucar emoções e lembrar que nossa cultura sempre foi feita de travessias.

Me perdoe o trocadilho, mas esse elo(s) entre essas duas regiões é extremamente importante pra que a gente também consiga desviar um pouco o olhar do Sudeste para o Norte, ainda que seja por meio de um só estado. O Pará vai ganhar palco em Fortaleza e nossa cidade vai ganhar ainda mais cor, volume e luzes.

Gaby Amarantos e JSOM vêm pra reafirmar que o Brasil profundo pulsa mais forte quando seus povos se reconhecem uns aos outros. Que essa “invasão” faça todo mundo tremer e que a gente prove da mistura gostosa de açaí com caju.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor