Festival Elos terá shows de Iza, Vanessa da Mata e Gaby Amarantos; veja line-up
Além de artistas nacionais, evento em Fortaleza terá nomes do cenário local em diferentes palcos.
A 7ª edição do Festival Elos acontecerá entre os dias 4 e 7 de dezembro, em Fortaleza, com programação gratuita, três palcos e nomes como Iza, Gaby Amarantos e Vanessa da Mata confirmados entre as atrações.
Os espaços serão o Palco Elos, como o principal e localizado na Praia de Iracema; o Palco Aparelhagem, secundário do evento; e o novo Palco Belchior, localizado no Centro Cultural Belchior com a responsabilidade de unificar as apresentações do programa de fomento nos centros culturais.
Line-up:
Palco Elos (Principal da Praia) - Dias 6 e 7 de dezembro
- Iza
- Gaby Amarantos
- Vanessa da Mata
- Getúlio Abelha
- Pantico Rocha
- Procurando Kalu
- Caiô e Outragalera
- Gabi Nunes
- Juruviara
Palco Aparelhagem (Secundário da Praia) - Dias 6 e 7 de dezembro
- JSom - A Fênix do Marajó
- Montage
- Gabivic
- Vanessa A Cantora
- O Cheiro do Queijo
Palco Belchior (Centro Cultural Belchior) - Dias 4 e 5 de dezembro:
- Makem
- Camaleoa
- Belinho da Silva
- Horabuena
- Cor dos Olhos
- Moon Kenzo
- Máquinas
- Clau Aniz
- Orquestra Popular do Nordeste
- Milla Sampaio
- Caio Castelo
- Theresa Rachel
- Batuta
- Mulher Barbada
- Clarisse Aires
- Má Dame
- Briar
- Roda das Minas
- Orlângelo
- Murmurando
- Cordas que Falam
Serviço
Festival Elos 2025
- Datas: 4 a 7 de dezembro
- Local: Praia de Iracema e Centro Cultural Belchior
- Entrada Gratuita