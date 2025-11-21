Festival Elos terá shows de Iza, Vanessa da Mata e Gaby Amarantos; veja line-up

A 7ª edição do Festival Elos acontecerá entre os dias 4 e 7 de dezembro, em Fortaleza, com programação gratuita, três palcos e nomes como Iza, Gaby Amarantos e Vanessa da Mata confirmados entre as atrações.

Os espaços serão o Palco Elos, como o principal e localizado na Praia de Iracema; o Palco Aparelhagem, secundário do evento; e o novo Palco Belchior, localizado no Centro Cultural Belchior com a responsabilidade de unificar as apresentações do programa de fomento nos centros culturais.

Line-up:

Palco Elos (Principal da Praia) - Dias 6 e 7 de dezembro

Iza

Gaby Amarantos

Vanessa da Mata

Getúlio Abelha

Pantico Rocha

Procurando Kalu

Caiô e Outragalera

Gabi Nunes

Juruviara

Palco Aparelhagem (Secundário da Praia) - Dias 6 e 7 de dezembro

JSom - A Fênix do Marajó

Montage

Gabivic

Vanessa A Cantora

O Cheiro do Queijo

Palco Belchior (Centro Cultural Belchior) - Dias 4 e 5 de dezembro:

Makem

Camaleoa

Belinho da Silva

Horabuena

Cor dos Olhos

Moon Kenzo

Máquinas

Clau Aniz

Orquestra Popular do Nordeste

Milla Sampaio

Caio Castelo

Theresa Rachel

Batuta

Mulher Barbada

Clarisse Aires

Má Dame

Briar

Roda das Minas

Orlângelo

Murmurando

Cordas que Falam

Serviço

Festival Elos 2025