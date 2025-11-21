Diário do Nordeste
Festival Elos terá shows de Iza, Vanessa da Mata e Gaby Amarantos; veja line-up

Além de artistas nacionais, evento em Fortaleza terá nomes do cenário local em diferentes palcos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:28)
Verso
Montagem de fotos com os cantores Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha, que se apresentam no Festival Elos.
Legenda: Além de Iza e Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha também compõem o line-up.
Foto: divulgação/Festival Elos.

A 7ª edição do Festival Elos acontecerá entre os dias 4 e 7 de dezembro, em Fortaleza, com programação gratuita, três palcos e nomes como Iza, Gaby Amarantos e Vanessa da Mata confirmados entre as atrações. 

Os espaços serão o Palco Elos, como o principal e localizado na Praia de Iracema; o Palco Aparelhagem, secundário do evento; e o novo Palco Belchior, localizado no Centro Cultural Belchior com a responsabilidade de unificar as apresentações do programa de fomento nos centros culturais.

Line-up:

Palco Elos (Principal da Praia) - Dias 6 e 7 de dezembro

  • Iza
  • Gaby Amarantos
  • Vanessa da Mata
  • Getúlio Abelha
  • Pantico Rocha
  • Procurando Kalu
  • Caiô e Outragalera
  • Gabi Nunes
  • Juruviara

Palco Aparelhagem (Secundário da Praia) - Dias 6 e 7 de dezembro

  • JSom - A Fênix do Marajó
  • Montage
  • Gabivic
  • Vanessa A Cantora
  • O Cheiro do Queijo

Palco Belchior (Centro Cultural Belchior) - Dias 4 e 5 de dezembro:

  • Makem
  • Camaleoa
  • Belinho da Silva
  • Horabuena
  • Cor dos Olhos
  • Moon Kenzo
  • Máquinas
  • Clau Aniz
  • Orquestra Popular do Nordeste
  • Milla Sampaio
  • Caio Castelo
  • Theresa Rachel
  • Batuta
  • Mulher Barbada
  • Clarisse Aires
  • Má Dame
  • Briar
  • Roda das Minas
  • Orlângelo
  • Murmurando
  • Cordas que Falam

Serviço 

Festival Elos 2025

  • Datas: 4 a 7 de dezembro
  • Local: Praia de Iracema e Centro Cultural Belchior
  • Entrada Gratuita
