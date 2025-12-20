Diário do Nordeste
Bráulio Bessa sai em defesa de João Gomes por casas com cara de casa; veja vídeo

Cantor se recusou a ter uma ‘casa quadrada’ e abriu debate sobre o lugar da arquitetura nordestina.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Verso
Na imagem, um homem jovem, com barba curta, veste camiseta regata branca, bermuda bege e boné preto, posando de pé no centro de um amplo gramado verde. Ele está à frente de uma casa de campo de um único pavimento, com arquitetura rústica, telhado de telhas de barro, colunas de madeira e base revestida em pedras naturais. O céu está nublado com nuvens claras e acinzentadas. Ao fundo e nas laterais da casa, veem-se palmeiras e coqueiros sob uma luz diurna suave.
Legenda: Casa de Bráulio Bessa em Alto Santo, interior do Ceará, busca ter alma e cearensidade.
Foto: Arquivo pessoal.

Inconformado. Assim ficou João Gomes ao comprar terreno em condomínio de luxo e não encontrar arquiteto para projetar a casa aos moldes de como queria: feito aquelas no sertão, ampla e com largos alpendres. “Só queriam fazer casas quadradas. Com todo o respeito aos profissionais, elas não são do meu gosto”, declarou em entrevista a um podcast.

Como resposta ao cantor, o poeta Bráulio Bessa publicou um vídeo dias depois fazendo um tour pela própria residência, em Alto Santo, interior cearense, no qual mostra ser possível, sim, ter uma casa com cara de casa. 

Em pouco mais de oito minutos, o artista exibe de alpendres a criações de animais, de grandes quartos a hortas inteiras, num misto de cearensidade, bom gosto e sofisticação.

O poeta dispara: "João, a casa que você queria parecia com a minha". E é nessa morada que Bráulio exibe seus três quintais, adentra a casa pela porta de madeira muiracatiara e se depara com salas grandes, que acolhem muitas pessoas. Mesa de jantar comprida, sofá de alvenaria que circunda a sala, paredes de reboco baiano, cobogós, peças de decoração de artistas populares do Nordeste, como Mestre Heleno e Espedito Seleiro. As janelas se abrem para o alpendre "onde cabem 32 redes armadas sem repetir armador".

A casa de Braulio, Camila, Nalu e Tereza é dessas que você percebe que "mora gente dentro". E que é encontro de muitos. 

Assim, o que começou como simples comentário tornou-se debate: o que faz uma casa ter cara de casa? É possível imprimir alma a construções feitas de concreto? “Uma casa com alma é essencialmente uma casa que conta a história de quem vive dentro dela, independentemente do estilo de arquitetura”, situa o poeta.

Na visão dele, é preciso ter cuidado para não colocar tudo na mesma caixa e estereotipar o que encontrar pela frente. Logo, tanto faz se a arquitetura do lugar é moderna, tradicional, contemporânea ou vernacular. Importa mais a vida que acontece ali dentro, baseado no que Bráulio conceitua como “primeira escola de cultura”.

Na imagem, uma varanda gourmet ampla e rústica sob um telhado de telhas de barro com estrutura de madeira aparente. No centro, destaca-se uma mesa longa de madeira maciça acompanhada por cadeiras de corda náutica azul-petróleo. Um pequeno cachorro de pelagem marrom caminha pelo piso de cimento queimado cinza. Ao fundo, as paredes têm textura clara e detalhes em pedra natural, com portas de madeira que levam ao interior da casa. Na lateral esquerda, há uma bancada de cozinha em concreto e, ao fundo, um pátio externo com palmeiras sob um céu nublado.
Legenda: Amplas varandas fazem parte da casa de Bráulio Bessa no interior.
Foto: Arquivo pessoal.

“Nossa casa é essa escola onde percebemos os rituais, como nosso povo se comporta, come, dorme, reza, celebra. É rotina, afeto, memória. Dá pra perceber quando você entra em uma casa e sente que aquele espaço não foi feito só pra ser visto, mas pra ser vivido. Por isso, gosto muito de chamar casa de morada. Morar é um exercício diário, de cultura”.

Com duas filhas pequenas e uma esposa que, feito ele, gosta de reunir gente, Bessa mantém um par de residências: uma na já mencionada Alto Santo e outra na cidade de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. Haverá ainda uma terceira, em Fortaleza. Em todas – a primeira com cara de sertão, a segunda alinhada à urbanidade e a terceira mesclando esses dois aspectos – o que prevalece é a vontade de imprimir identidade e amor.

“É totalmente possível inovar, inclusive nesse mercado de casas de alto padrão. O que é sofisticado não necessariamente precisa ser neutro, uma coisa só. Acho que sofisticado é aquilo que tem intenção, conceito, uma arquitetura que dialoga com o lugar onde ela está. O verdadeiro luxo é morar num espaço que tem alma, e não que tem preço”.

Arquitetura para pessoas

Arquiteta e urbanista, professora de Projeto Arquitetônico do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, Márcia Cavalcante endossa a discussão. A grande chave da Arquitetura, conforme observa, é saber valorizar os lares a partir da personalidade dos habitantes – algo cada vez mais raro devido à urbanização das cidades.

Atualmente, muitas pessoas têm optado por morar em apartamentos, nos quais há grande predomínio de padronização – inclusive em lançamentos. Quando o mercado começa a lançar espaços de 200 m², por exemplo, todos os outros ficam assim também. Existe uma grande dificuldade ao visarem mais a venda do que captar o que a cultura local gostaria”.

Na imagem, uma sala de estar ampla e rústica com pé-direito alto e teto inclinado de madeira escura com vigas expostas. As paredes são revestidas com pedras naturais em tons de bege claro, criando uma textura orgânica. No centro da sala, há um tapete com estampa geométrica em preto e branco sob uma mesa de centro robusta de madeira maciça. Ao fundo, um longo sofá embutido com base de alvenaria branca e estofamento cinza claro percorre a lateral da sala. Sobre a parede de pedra à direita, uma composição artística com várias pequenas cerâmicas arredondadas está fixada, acima de um aparador de madeira. A decoração inclui elementos de arte popular e regional, como esculturas de cabeças de barro e uma estátua colorida. No fundo do ambiente, é possível ver uma pequena árvore de Natal decorada e janelas de madeira que se abrem para uma área externa verde. A iluminação é composta por trilhos de spots pretos no teto e luminárias pendentes em formato de esferas de palha sobre uma mesa de jantar ao fundo.
Legenda: Para pesquisadora, arquitetura precisa olhar para pessoas que querem se identificar com o lugar de moradia.
Foto: Arquivo pessoal.

Até mesmo as varandas, outrora também presentes em apartamentos, têm sido fechadas. A opção, em geral, tem sido o condicionamento passivo, ou seja, adoção de ar-condicionado nos interiores, sem interagir com a área externa ou não tirar proveito dos condicionamentos ambientais do espaço. 

Tem a ver, inclusive, com questões econômicas. Quando o mercado imobiliário vende condomínios com muitas casas, a ideia é ter um custo mais baixo e sair repetindo o mesmo formato de moradia.

“A arquitetura precisa olhar para o ser humano como pessoa que quer se identificar com o lugar de moradia. Muitas vezes isso não acontece. É importantíssimo imprimir os próprios gostos dentro de casa, moldá-la conforme nossa vontade de se sentir bem, à vontade – da cor da luz ao mobiliário… Quando eu atuava nessa área, fazia questão de entender o cliente".

Que ‘arquitetura quadrada’ é essa?

Por sua vez, ao refletir sobre o desconforto de João Gomes com relação às“casas quadradas”, Márcia Cavalcante traça um panorama sobre esse tipo de construção. Essa arquitetura específica a qual o cantor se refere provém da arquitetura moderna brasileira, desenvolvida desde os anos 1920 em São Paulo – não à toa, o epíteto de arquitetura paulista. 

Na imagem, uma renderização arquitetônica de uma casa luxuosa e moderna de dois pavimentos durante o dia. A fachada apresenta linhas retas e grandes painéis de vidro que revelam um interior iluminado e decorado. No lado esquerdo, há uma garagem aberta revestida em madeira clara, onde está estacionado um SUV cor de bronze. Acima da garagem, uma varanda com guarda-corpo de vidro e parede em tons de bege. À direita, uma imponente fachada de vidro de pé-direito duplo destaca a área social. O jardim frontal possui um gramado verde impecável, um caminho de placas de concreto retangulares e um canteiro com pequenas flores arroxeadas. O céu está claro com nuvens leves, transmitindo uma atmosfera sofisticada e clean.
Legenda: No Ceará, arquitetura paulista pode ser encontrada sobretudo em condomínios de luxo.
Foto: Reprodução/Instagram.

É reproduzida em todas as áreas urbanas da capital paulistana, inclusive nos condomínios de casas. Com o tempo, passou a ser copiada em outros Estados – no Ceará, sobretudo a partir de 1964, quando chegaram aqui os primeiros arquitetos formados em São Paulo e no Rio de Janeiro, e, mais recentemente, em condomínios de luxo.

Para a professora, embora haja essa herança de outro lugar, é importante adaptá-la à nossa realidade. “Você pode até usar esse estilo – mais reto, com laje impermeabilizada – mas existem grandes diferenciais, como, por exemplo, as varandas. Aqui, mesmo com a adoção da arquitetura paulista, têm sido mantidas nossas varandas sombreadas”. 

Existe um estilo cearense de casa?

Bráulio Bessa responde. Ou, pelo menos, infere. É difícil para ele falar sobre o tema, tendo em vista o risco de enviesá-lo para algum tipo de estereótipo. Acredita, contudo, que a casa nordestina, de modo geral, é a casa da nossa rua, baseada em um imaginário popular – a rua dos nossos pais, dos nossos avós, dos antepassados que construíram nosso lar.

“Acho que essa casa nordestina, abstrata, primeiro nasce da relação com o clima do lugar, com o tempo, o afeto que existe ali – óbvio que, pra muita gente, terão elementos como varanda, sombra, uma arquitetura que privilegie a ventilação, quintal, uso de materiais locais… Mas gosto de considerar os outros pontos. Uma simplicidade funcional”, observa.

“Agora, acima de tudo, acho que essa casa nordestina nasce do jeito de viver. E é tudo muito parecido, principalmente nos interiores – portas e janelas sempre abertas, cheiro de café passado de manhã e de tarde, conversa na calçada… Acho que preservar essa cultura dentro de casa é preservar, sim, a identidade de um povo”.

