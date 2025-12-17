Diário do Nordeste
Snake Bar, no Benfica, anuncia ‘vaquinha’ solidária para evitar fechamento

Inaugurado há cinco anos, o bar se tornou um dos principais espaços de rock da Capital.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
(Atualizado às 11:48)
Verso
Fachada do Snake Bar.
Legenda: Fachada do Snake Bar.
Foto: Ismael Soares.

Uma das casas de destaque da cena underground de Fortaleza atualmente, o Snake Bar anunciou, nas redes sociais, que pode fechar as portas em breve. Em um comunicado publicado no Instagram, a gestão do bar afirmou que precisa de ajuda financeira e anunciou uma vaquinha de R$ 20 mil para conseguir manter o espaço.

Inaugurado em dezembro de 2020, período entre decretos de isolamento social, o bar nasceu com o propósito de fomentar a cena do rock cearense e contemplar o gênero musical em diferentes vertentes.

Nos últimos anos, a casa também abraçou outros ritmos, como o brega, e ficou conhecida pelas noites de karaokê e discotecagem de música retrô, além de se palco para shows de bandas de rock cearenses, tanto covers como autorais.

Recentemente, no entanto, o movimento da casa diminuiu e, com o alto custo da manutenção do bar, a conta passou a não fechar mais. O empreendedor Kairo Rodrigo Menezes, 36, que comanda o bar com a esposa, a também empreendedora Dryelle Farias Alves, 38, explicou que o valor da vaquinha deve ser completamente destinado ao pagamento de dívidas de contas básicas, como aluguel, energia e cachês de artistas. 

“A gente tem se equilibrado ao máximo possível, pegando até mesmo ajuda financeira de parentes, ajuda de amigos, para poder tentar manter o bar vivo”, conta Rodrigo. Segundo ele, o ano de 2025 foi especialmente difícil, com redução no número de clientes e, por consequência, problemas no fluxo de caixa.

“O que a gente imagina é que são muitos bares, são muitas opções. Há também, muitos shows, até mesmo internacionais, shows de bandas grandes, e isso acaba dividindo o público, né? O público acaba tendo que escolher”, aponta Rodrigo.

O empreendedor afirma que chegou a pegar empréstimos, mas eles não foram suficientes para arcar com os custos da casa. Para atrair mais público, o casal também apostou em novas programações, com a inclusão de eventos de forró das antigas, por perceber uma “saturação” do público.

“Só que isso está chegando num ponto que está beirando o insustentável, porque a gente está tentando novos nichos, mas a gente não tá conseguindo investir, a gente não tá conseguindo fazer reforma”, lamenta. 

“A estrutura está se danificando um pouco e a gente não tá conseguindo repor, porque quando entra algo tem sido basicamente para comprar apenas o material, comprar abastecimento de cozinha e abastecimento de bebidas – e às vezes acaba que a gente nem consegue abastecer da forma ideal”, completa.

A vaquinha está disponível no site Vakinha, por tempo indeterminado – mas há urgência no pedido de ajuda. “Se a gente conseguir sanar isso, a gente vai conseguir ter um começo de ano em que a gente vai ter mais esperança”, destaca Rodrigo. 

Clientes e artistas impulsionam apoio

Kairo Rodrigo e Dryelle abriram o Snake Bar em dezembro de 2020.
Legenda: Kairo Rodrigo e Dryelle abriram o Snake Bar em dezembro de 2020.
Foto: Arquivo pessoal.

A história do Snake já começou com desafios. A ideia de abrir surgiu no início da pandemia, quando a loja de brindes personalizados para eventos que Kairo e Dryelle tinham começou a sofrer com os efeitos da crise sanitária. Com esperança de que a pandemia acabaria em poucos meses, os dois encerraram o antigo negócio e investiram as economias no novo projeto. 

O primeiro ponto do bar foi erguido em um imóvel pequeno no número 2087 da Avenida Carapinima, no Benfica. O espaço fez sucesso na retomada de eventos, mas comportava apenas 60 pessoas; por isso, em janeiro de 2022, o Snake mudou para o endereço atual, na mesma avenida, no número 1994. 

Desde então, o bar se tornou ponto cativo de amantes e artistas do rock, em um momento em que Fortaleza via muitos dos pontos dedicados ao gênero desaparecerem – e criou, também, um novo palco de rock na Capital.

Atualmente, o bar conta com karaokê às quintas e domingos e programação musical com discotecagem e shows às sextas-feiras e sábados.

“Muitos bares só querem colocar banda que já tem em público. Se a banda não tiver público, o bar não chama. Ou não quer, ou dá aquela desculpa”, destaca Rodrigo. “E o Snake é um bar que muita banda começou ali. Tem banda que diz ‘olha, Rodrigo, hoje a gente tem um público legal, mas quem abriu as portas primeiro foi aqui’”, lembra o empreendedor.

Por conta dessa relação com artistas e clientes, ele afirma que a campanha em prol do bar tem conquistado apoio relevante nas redes sociais. “Tem sido muito bonita a repercussão das pessoas realmente se movendo, se prontificando a ajudar – até mais do que a gente esperava, porque quando você está passando por uma dificuldade, você não tem uma dimensão, né?”, comenta. 

“Você sente que você não tem apoio, você sente que o seu negócio não é amado. Então, num momento desse, a gente passa a perceber que o Snake é amado sim, que ele é apoiado sim, e dá até uma vontade de tentar resolver as coisas e seguir em frente”, conclui. 

Bar fará eventos especiais para tentar continuidade

Além da vaquinha, Rodrigo e Dryelle realizam, neste mês, dois eventos importantes para a manutenção do bar: a comemoração de aniversário de cinco anos do bar, que será realizada neste sábado (20), com show-tributo ao Kiss feito pela banda Love Gun, e o réveillon gótico do Snake, no dia 31 de dezembro, com show da banda de rock gótico cearense Plastique Noir. Os ingressos custam R$ 15 e R$ 20, respectivamente.

“A gente tá vendo esses dois eventos como duas datas cruciais, duas datas realmente de teste para a gente saber se esse bar deve continuar ou não. Porque, se esses eventos tiverem um movimento fraco, eu digo para você com toda certeza do mundo que a chance é de 95% de em janeiro a gente nem existir mais”, lamenta Rodrigo.

“A gente precisa que as pessoas compareçam nesses dois eventos, para a gente entender realmente o que a gente tem de apoio e até para a gente ter condições financeiras de poder continuar investindo”, completa.

Serviço
Snake Bar
Endereço: Av. Carapinima, 1994 - Benfica
Horário de funcionamento: Quarta-feira a domingo
Instagram: @snakebar2020
 

