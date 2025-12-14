Artesanal & High-Tech: a moda de 2026 celebra a fusão entre tradição e inovação

Chegou aquele momento do ano, onde olhamos para as macrotendências de moda do ano que vem. Num mundo que corre, muitas vezes, mais rápido que o ponteiro do relógio, precisamos sempre nos lembrar de que tendências significam uma boa oferta, e não uma obrigação.

Em 2026, a moda respira leveza, frescor e um desejo constante de unir passado, presente e futuro em um mesmo look. A paleta do ano mistura a doçura dos azuis suaves e do rosa-claro com a força do vermelho, o aconchego do marrom e do bege, além do brilho puro do Cloud Dancer, um branco aerado que ilumina qualquer produção.

As texturas dão vida a essa cartela suave: transparências etéreas, rendas delicadas, crochê artesanal, franjas fluidas, drapeados sensuais, toque acetinado e superfícies que evocam o toque humano, quase como peças feitas à mão.

Nas estampas, o espírito é vibrante e um pouco nostálgico. Os florais contemporâneos surgem em cores ousadas, enquanto listras e poás ganham interpretações frescas, brincando com proporções e combinações inesperadas.

A temática marinha também invade a temporada, trazendo elementos aquáticos em acessórios divertidos ou padrões discretos que lembram marolas e conchas – algo que a gente já tem visto em 2025.

As peças-chave evidenciam uma estética confiante. A barriga de fora e a lingerie à mostra seguem firmes, celebrando a intimidade como parte do estilo. Os quadris em evidência valorizam curvas com recortes, cinturas baixas e modelagens que abraçam o corpo, além da modelagem peplum em blusas e vestidos.

É isso mesmo, são os anos 2010 retornando com força. Na contramão do despojado, surge a alfaiataria moderna, com cortes precisos e ombros amplos, incluindo trench coats que se tornam vestidos poderosos.

Nos acessórios, a vez é dos lenços usados na cabeça, nos pulsos ou amarrados às bolsas. Os maxi acessórios, como óculos oversized, brincos alongados, colares esculturais, dão personalidade instantânea. E os detalhes marítimos, presentes em cintos, metais e sapatos, completam a narrativa aquática.

A vibração geral da moda 2026 é de equilíbrio: praticidade diária, sustentabilidade crescente e uma deliciosa mistura entre o retrô e o tecnológico, entre o artesanal e o moderno. É um convite para vestir histórias, memórias e sonhos... Tudo ao mesmo tempo, aqui e agora.

* Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora