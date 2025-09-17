O processo do esquecimento

Já tentou esquecer algo ou alguém? Esquecer é um processo de muitas voltas, a gente vai e volta. Difícil andar dois passos na frente do que a gente quer esquecer porque algo sempre nos puxa.

Uma música que lembra aquele momento, uma pessoa que você viu, uma foto das lembranças do celular. Esquecer é um grande problema às vezes.

Algo que fez de errado, alguém que foi embora, alguém que não funcionou com você, o trauma de um ex-relacionamento para conseguir recomeçar outro, o cachorro parceiro de vida que foi e o buraco na casa que ficou tão grande que era melhor esquecer até ele, a pessoa que você realmente gostava e que, no fim, não tinha nada a ver com você, alguém que foi arrancado.

Esquecer é muito mais difícil que lembrar.

Porque lembrar é um ato quase automático, quase sozinho, de repente a lembrança chega como se tivesse encontrado a porta aberta para entrar e tomar um café. Lembrar é algo que chega

Esquecer exige esforço, exige vontade, tempo. É um expulsar de um lugar que a lembrança já achou morada. Às vezes, o tempo — senhor do esquecimento — passa e mesmo assim, não consegue cumprir o seu papel. Esquecer é algo que queremos que não chegue mais.

Veja também Mila Costa Cadeira de couro marrom e o estilo de casa que faz sentido Mila Costa A biópsia e os medos que as mães guardam Mila Costa Harry Potter e o medo de avião

Às vezes, para esquecer, é preciso de novas coisas, novas historias, pessoas que dividam o espaço daquilo que era para ser esquecimento e se destaquem de forma que, mesmo não esquecidas, essas coisas fiquem em segundo plano na nossa memória, em algum espaço vazio que se abra.

Talvez haja coisas que a gente jamais vai esquecer e vão ficar ali, a vida inteira, dividindo espaço, como uma parte da própria vida.

Porque a vida é isso: uma grande massa de lembranças que queremos muito que fiquem e de outras que eram pra ter sido esquecimentos. Faz parte do montante, faz parte do todo, faz parte do processo.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora