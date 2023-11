A biopsia e os medos que as mães guardam

Saí só para fazer o meu botox, que sempre peço para não ficar com a cara chupada e nem sem olho, hahaha A dermatologista sempre faz direitinho, achei uma que é ótima. Há um tempo eu tinha observado que uma mancha que eu sempre tive tinha mudado de cor, e nessa consulta pedi para a dermato ver. Ela viu e disse que era interessante fazermos uma biopsia. Imagine você, uma biopsia, do nada, quando você foi querer rejuvenescer.

Ela disse que o corte seria simples e que existiam, sim, possibilidades de câncer, mas que existia também possibilidade de ser apenas uma mancha. Eu confesso que a possibilidade do câncer me deu uma entristecida grande. Um desânimo. Pensei em tantas coisas, pensei na Manuela.

Veja também

E olha que esse texto nem é sobre a biópsia. É sobre minha mãe. Eu lembro de uma vez ela chegar em casa com um curativo no rosto bem grande, anos atrás, e eu perguntei para ela o que era: de maneira muito calma, ela respondeu que tinha tirado um pedacinho de pele para fazer uma biopsia. Eu nem sabia o que era isso na época. Ouvi e segui a vida.

Eu nem sabia o que isso poderia significar. Ela sabia. Eu fico imaginando a angústia dentro dela, tentando seguir a vida normalmente com as filhas e por dentro com medo, um medo que poucos tocam até vivê-lo. Minha mãe sempre foi assim. Ela dava a melhor parte. Eu digo no passado porque hoje eu que escondo a biopsia dela.

Não é que as mães precisam guardar os medos, elas apenas guardam. Nem deviam, mas guardam, guardam às vezes só dos filhos, querem dar a melhor parte, não querem dividir os anseios. Como se não quisesse viver a possibilidade do pior, como não quisesse que soubessem.

Mamãe soube que eu tava com um curativo no rosto esses dias e quando me viu, perguntou: tu fez uma biópsia, né? Por que escondeu da sua mãe?

- Ora, mãe, hoje eu que sou mãe, meu coração estaria duplamente sangrando se eu soubesse que uma filha estaria passando por essa possibilidade. Por que eu te falaria?

E minha mãe disse: porque eu sou a mãe. Eu só te dou a melhor parte. Mas você é minha filha, você deixa eu cuidar de todas as suas.

Hoje eu te entendo, mãe. Hoje eu entendo tudo.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora