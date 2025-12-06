Timothée Chalamet entra na fila para 'carteirinha de brasileiro' e encanta CCXP

Timothée Chalamet não esconde: ele está feliz com “Marty Supreme”. O longa só estreia no Brasil em janeiro, mas o ator chegou para promover a obra na CCXP e não perdeu tempo ao entrar na “moda” de aproveitar toda a energia que há por aqui. Nessa sexta (5), ele desceu do palco do evento e abraçou os fãs sem nenhuma cerimônia e com largo sorriso no rosto.

“Os fãs brasileiros são os melhores do mundo”, disse ele ao ser aclamado pela plateia do Palco Thunder da CCXP, um dos maiores do evento. Sem dúvidas, entrou na fila de artistas que passaram por aqui nos últimos tempos e têm buscado com muita diversão a “carteirinha de brasileiro”.

Nesse combo, Timothée ainda resolveu chegar ao palco enrolado em uma bandeira do Brasil, despojado de qualquer cerimônia. O filme, claro, entrou nessa energia emanada pelo ator, ganhando um discurso emocionado de orgulho e deixando os fãs ainda mais ansiosos pela estreia.

“Eu gosto muito de estar aqui, nesse palco que recebe obras tão grandiosas. Da última vez, vim com 'Duna 2' e agora estou aqui com um filme da A24, dirigido tão singularmente pelo Josh, e sabe, nós estamos muito felizes em como tudo saiu. O que fizemos [em 'Marty Supreme'] é realmente muito bom”, garantiu Chalamet.

No filme, ele vive Marty Reisman, campeão de mais de 22 competições de pingue-pongue, alcançando a grandeza em competições internacionais mesmo diante de tanta dúvida. A história é inspirada na história do atleta que conquistou o título de mais velho a vencer um campeonato nacional de raquete.

Veja também Mylena Gadelha Estúdio de dublagem de animes será aberto para fãs na CCXP; veja detalhes Mylena Gadelha Deixar 'opiniões' de lado foi desafio para Marina Ruy Barbosa em 'Tremembé'

Após a exibição de uma cena exclusiva, o artista ainda adiantou ao público o que mais gosta em “Marty Supreme”: “O mais glorioso é que esse filme tem uma coisa não-linear, meio que você fica na dúvida de para onde ele está indo, mas é muito bom de acompanhar”.

Não custa lembrar, inclusive, que Chalamet pode virar concorrente de Wagner Moura na jornada pela estatueta de Melhor Ator no Oscar 2026, caso o brasileiro e ele sejam realmente indicados, conforme as previsões.

Mas isso não deve afetar o amor mútuo que parece ter surgido entre o ator e o Brasil, vale ressaltar. “Ano que vem quero estar aqui de novo com 'Duna 3', claro. Se dependesse só de mim, isso seria uma promessa”, reforçou.

E, se depender do público daqui, essa carteirinha de brasileiro já é dele. Assim, as passagens de Timothée por aqui são mais do que bem-vindas.

*A jornalista viajou para a CCXP a convite da Crunchyroll.