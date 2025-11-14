Deixar 'opiniões' de lado foi desafio para Marina Ruy Barbosa em 'Tremembé'

Atuar é difícil. Desde o processo criativo até viver, de fato, um personagem diante das câmeras e do público, o ator precisa imergir em uma personalidade, um novo comportamento. Viver alguém que existe, então, requer talvez mais. E se for alguém que tenha cometido um crime violento, qual o desafio? Para Marina Ruy Barbosa, que vive Suzane Von Richthofen em "Tremembé", nova série do Prime Video, abdicar dos "sentimentos e opiniões" talvez tenha sido o maior deles.

A obra foi lançada no início deste mês e, desde então, tem repercutido nas redes sociais. Ficcional, se baseia no livro de Ulysses Campbell sobre Tremembé, considerado o "presídio dos famosos" por ser o local em que condenados de casos com grande cobertura midiática no Brasil cumprem pena. Ainda assim, mexe com o real, já que retrata casos como o de Suzane e de Elise Matsunaga, por exemplo.

"O grande desafio para mim foi deixar os meus sentimentos, opiniões e pudores de fora do set para contar e viver essa personagem que é Suzane", confidenciou Marina durante coletiva de imprensa ainda antes do lançamento da série. Na época, também contou que baseou o próprio processo criativo na obra base de Ulysses, costurando tudo entre o real e a ficção.

A atriz explica que os fatos dele foram cruciais para a versão da mulher, hoje com 42 anos, responsável pelo assassinato dos pais em 2002. "Não me baseei exatamente na pessoa real, mas sim em todos os fatos jornalísticos apurados pelo Ulysses, que faz uma pesquisa profunda sobre esses condenados de Tremembé a longo prazo. Sendo uma obra de ficção, nesse caso, precisei também dessa fita métrica da narrativa, claro", expôs.

Se para a atriz o método talvez tenha parecido tão claro, para Letícia Rodrigues, intérprete de Sandrão, tudo pareceu muito "profundo". O primeiro ponto, ressaltou ela durante a coletiva, foi ter partido de uma história real, mas que aqui ganha aspectos que se baseiam em rumores ou histórias contadas de dentro da prisão.

"Acho que foi o primeiro trabalho que fiz de uma intensidade, de uma carga emocional tão grande", contou. Para imergir nele, Letícia precisou buscar se reconhecer dentro do set, já que a personagem exigia algo tão diferente, até mesmo na caracterização.

Legenda: O crime que resultou na morte dos pais de Suzane Von Richthofen foi retratado na série. Foto: divulgação/Prime Video.

As gravações se tornaram espaço de reflexão. "Eu olhava para o nosso cenário, ali naquela fábrica que a gente transformou em Tremembé, e tentava, mentalmente, quase como uma meditação, sumir com a câmera, sumir com a equipe e ficar dentro daquele espaço com essas personagens", disse ao citar ter buscado entender os "próprios limites" como atriz para contar essa trama.

Questionamentos sobre a série

A série traz, além de Suzane, outros autores de crimes "famosos". Elise Matsunaga, Anna Carolina Jatobá, Roger Abdelmassih, Alexandre Nardoni e Christian Cravinhos, por exemplo, são alguns dos que surgem. Enquanto muitos nas redes se questionam sobre a humanização desses nomes, muitos lembram que a prática de retratar histórias de "true crime" já é um sucesso em produções de outros países.

Para Bianca Comparato, que vive Anna Carolina Jatobá na obra, a própria série faz esse balanceamento, optando por não mostrar as vítimas, trazendo o retrospecto da vida dos condenados e sem perder uma certa "acidez" ao criticar os atos cometidos por eles.

Legenda: Bianca Comparato interpretou Anna Carolina Jatobá na série 'Tremembé'. Foto: divulgação/Prime Video.

"Essa tal acidez das coisas ajuda a distanciar e lembrar que aquilo ali é uma série. Que é uma peça que faz você pensar sobre esses crimes e sobre essas pessoas, do que exatamente torcer ou se emocionar demasiadamente com elas, que cometeram esses atos monstruosos", aponta a atriz.

Nesse ponto, a atriz reforça como a série buscou retratar, sobre os crimes em si, a versão dos fatos registrada pela Justiça Brasileira, levando para a ficção apenas as histórias supostamente ocorridas no presídio de Tremembé. "Não tem a chance de estarmos abrindo qualquer dúvida", apontou.

"É um trabalho que reforça esse entendimento da justiça, da necessidade de termos instituições fortes que possam garantir que os crimes sejam investigados, tenham suas defesas, e que seja condenado quem precisa ser", finaliza.

"Tremembé" está disponível no Prime Video. Com cinco episódios, a série retrata condenados por crimes famosos no Brasil, mas ficcionaliza as histórias a partir de relatos captados em material do escritor Ulysses Campbell, que realizou trabalho jornalístico na penitenciária de São Paulo.