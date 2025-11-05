Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Tremembé' quebra recordes e se torna série mais vista do Prime Video

Produção sobre o presídio paulista superou “Cangaço Novo”.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Marina Ruy Barbosa é uma das atrizes de Tremembé.
Legenda: Marina Ruy Barbosa é uma das atrizes de "Tremembé".
Foto: Reprodução/Prime.

Lançada na última sexta-feira (31), a série “Tremembé” estreou cercada de grande expectativa  e conseguiu superar todas as projeções do Amazon Prime Video. Segundo informações da coluna "Outro Canal", da Folha de S. Paulo, a produção atingiu a melhor estreia da história da plataforma no Brasil, considerando todos os gêneros disponíveis no catálogo.

Com o desempenho impressionante, “Tremembé” já ocupa o posto de título mais assistido do Prime Video desde sua chegada ao país, em 2016, desbancando o recorde anteriormente pertencente à primeira temporada de “Cangaço Novo”. O resultado foi comemorado internamente e compartilhado com o elenco, a equipe de produção e os executivos da divisão brasileira da Amazon.

Aumento na base de clientes

Embora os números exatos de audiência não tenham sido divulgados por motivos estratégicos, a empresa confirmou que a estreia provocou um crescimento expressivo de novos assinantes. O serviço registrou o maior aumento do ano na base de clientes, com avanço superior a 50% apenas na semana de lançamento.

A trama de “Tremembé” gira em torno do presídio de segurança máxima localizado no interior de São Paulo, conhecido por abrigar alguns dos criminosos mais famosos do país. Entre os nomes retratados estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Cristian e Daniel Cravinhos, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

Veja também

teaser image
Zoeira

Por que Tremembé é o presídio dos famosos?

teaser image
Zoeira

Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

teaser image
Zoeira

Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)

Por tratar de casos reais que ainda despertam grande repercussão, a Amazon adotou um rigoroso protocolo jurídico para evitar possíveis processos. Advogados acompanharam o desenvolvimento do roteiro e orientaram os roteiristas sobre os limites legais da narrativa, especialmente nos episódios que envolvem Suzane e Elize, duas das personagens com mais tempo em cena.

A preocupação não é à toa: Suzane von Richthofen já processou veículos de comunicação no passado, alegando abusos na forma como sua história foi retratada. Ciente disso, a equipe da série trabalhou para equilibrar a dramaticidade da ficção com a responsabilidade de abordar um dos capítulos mais marcantes da crônica policial brasileira.

Assuntos Relacionados
Maya fez o desabafo nas redes sociais.
Zoeira

Maya Massafera tem infecção no rosto após retirar ossos do maxilar

Influenciadora de 45 anos fez cirurgia estética e sentiu fortes dores.

Redação
Há 29 minutos
Marina Ruy Barbosa é uma das atrizes de Tremembé.
Zoeira

'Tremembé' quebra recordes e se torna série mais vista do Prime Video

Produção sobre o presídio paulista superou “Cangaço Novo”.

Redação
Há 35 minutos
Mumuzinho e Thainá estão curtindo dias de férias em solo cearense.
Zoeira

Mumuzinho e esposa curtem viagem romântica no CE: 'Dias perfeitos'

Cantor e influenciadora aproveitam dias de descanso em Taíba.

Redação
Há 1 hora
Tàmires Assîs discutindo durante dinâmica do programa A Fazenda, da TV Record.
Zoeira

A Fazenda 17: Tàmires Assîs lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

A peoa disputa preferência com Wallas Arrais e Yoná Sousa.

Redação
05 de Novembro de 2025
Montagem de foto com Taís Araújo e Manuela Dias, atriz e autora de Vale Tudo, respectivamente.
Zoeira

Taís Araújo denuncia Manuela Dias à Globo após discussão por 'Vale Tudo', diz colunista

A atriz teria proposto discussão sobre a representação de mulheres negras na teledramaturgia.

Redação
05 de Novembro de 2025
Colagem mostra imagens de Tàmires Assîs, de Wallas Arrais e de Yoná Sousa, participantes do reality show a Fazenda 17 que participam da prova do fazendeiro em 5 de novembro de 2025.
Zoeira

Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote na enquete e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
05 de Novembro de 2025
Foto de Ariana Grande ao lado de captura de tela da campanha do Governo Federal sobre Enem.
Zoeira

Governo Federal usa Ariana Grande em campanha sobre o Enem

Ariana virou meme no Brasil após cancelar turnê do filme Wicked II.

Redação
04 de Novembro de 2025
Foto de Bonner curtindo a natureza.
Zoeira

William Bonner curte férias ao lado de Natasha Dantas após sair do JN

Jornalista compartilhou momento tranquilo com a esposa em meio à natureza.

Redação
04 de Novembro de 2025
Isa Scherer falou sobre a polêmica de vaga nas redes sociais após ser duramente criticada.
Zoeira

Isa Scherer esclarece polêmica sobre vaga de emprego

Segundo a empresária, o anúncio viralizado é antigo e a empresa já passou por mudanças estruturais.

Redação
04 de Novembro de 2025
'Minimédico' de 6 anos fala no Senado sobre saúde e surpreende pela desenvoltura
Zoeira

'Minimédico' de 6 anos fala no Senado sobre saúde e surpreende pela desenvoltura

O goiano Davi Milhomem Giordani sonha em ser cardiologista.

Redação
04 de Novembro de 2025
O ator inglês Jonathan Bailey com expressão sutilmente séria, no tapete vermelho do gala Time100 Next no Chelsea Piers, em Nova York.
Zoeira

Jonathan Bailey é o 1° homem gay eleito o mais sexy do mundo

Bailey está no Brasil para o evento de lançamento do filme 'Wicked ll'.

Redação
04 de Novembro de 2025
Fachada do Complexo Penitenciário Tremembé, com muro em branco e azul.
Zoeira

Por que Tremembé é o presídio dos famosos?

O nome do presídio voltou à tona após o lançamento da série homônima do Prime Video.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem da atriz pornô Elisa Sanches para matéria sobre rainha da Império da Tijuca é criticada por dançar sem calcinha.
Zoeira

Rainha da Império da Tijuca, Elisa Sanches é criticada por dançar sem calcinha

Filha de Arlindo Cruz classificou o episódio como "chocante e deprimente".

Redação
04 de Novembro de 2025
Personagem Poliana da série Tremembé, lançada pelo Prime Video.
Zoeira

Personagem Poliana, de 'Tremembé', foi inspirada em crime de Luciana Olberg

Mulher foi condenada a 29 anos de prisão por ter filmado abuso sexual das meias-irmãs de três anos.

Redação
04 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma cena do filme Wicked II com um grupo de jovens vestidos com uniformes azuis. No centro, está Ariana Grande de vestido vestido rosa claro.
Zoeira

Não vem mais: Ariana Grande cancela vinda ao Brasil

Avião da artista teve um problema técnico que impediu o embarque.

Redação
04 de Novembro de 2025
Yuri Lima é ex-namorado da cantora Iza.
Zoeira

Recém-separado de Iza, Yuri Lima anuncia volta ao futebol

Ex-jogador do Mirassol foi apresentado pelo Primavera SAF.

Redação
04 de Novembro de 2025
Norma Braga ao lado do cantor Roberto Carlos.
Zoeira

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos

Norma estava internada há três semanas e faleceu nesta terça (4), aos 90 anos.

Redação
04 de Novembro de 2025
Augusto publicou uma foto de Milton e Lô, além de mensagens trocadas com o músico, a quem chamava carinhosamente de tio
Zoeira

Após morte de Lô Borges, filho de Milton Nascimento relembra noite especial

Augusto Nascimento emocionou fãs ao mostrar registros e mensagens trocadas com o músico mineiro.

Redação
04 de Novembro de 2025
Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu
Zoeira

Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu

A atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane, tem recebido elogios pelo trabalho.

Gabriel Bezerra*
04 de Novembro de 2025
foto de César Tralli e Renata Vasconcellos descontraídos no cenário do Jornal Nacional.
Zoeira

Antes de estreia no JN, Cesar Tralli mostra presente de Renata Vasconcellos

Como gesto de boas-vindas ao novo companheiro de bancada, a jornalista preparou um momento especial.

Redação
03 de Novembro de 2025