'Tremembé' quebra recordes e se torna série mais vista do Prime Video

Lançada na última sexta-feira (31), a série “Tremembé” estreou cercada de grande expectativa e conseguiu superar todas as projeções do Amazon Prime Video. Segundo informações da coluna "Outro Canal", da Folha de S. Paulo, a produção atingiu a melhor estreia da história da plataforma no Brasil, considerando todos os gêneros disponíveis no catálogo.

Com o desempenho impressionante, “Tremembé” já ocupa o posto de título mais assistido do Prime Video desde sua chegada ao país, em 2016, desbancando o recorde anteriormente pertencente à primeira temporada de “Cangaço Novo”. O resultado foi comemorado internamente e compartilhado com o elenco, a equipe de produção e os executivos da divisão brasileira da Amazon.

Aumento na base de clientes

Embora os números exatos de audiência não tenham sido divulgados por motivos estratégicos, a empresa confirmou que a estreia provocou um crescimento expressivo de novos assinantes. O serviço registrou o maior aumento do ano na base de clientes, com avanço superior a 50% apenas na semana de lançamento.

A trama de “Tremembé” gira em torno do presídio de segurança máxima localizado no interior de São Paulo, conhecido por abrigar alguns dos criminosos mais famosos do país. Entre os nomes retratados estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Cristian e Daniel Cravinhos, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

Veja também Zoeira Por que Tremembé é o presídio dos famosos? Zoeira Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé' Zoeira Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)

Por tratar de casos reais que ainda despertam grande repercussão, a Amazon adotou um rigoroso protocolo jurídico para evitar possíveis processos. Advogados acompanharam o desenvolvimento do roteiro e orientaram os roteiristas sobre os limites legais da narrativa, especialmente nos episódios que envolvem Suzane e Elize, duas das personagens com mais tempo em cena.

A preocupação não é à toa: Suzane von Richthofen já processou veículos de comunicação no passado, alegando abusos na forma como sua história foi retratada. Ciente disso, a equipe da série trabalhou para equilibrar a dramaticidade da ficção com a responsabilidade de abordar um dos capítulos mais marcantes da crônica policial brasileira.