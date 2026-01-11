Diário do Nordeste
Manoel Carlos alterou trama de novela após Carolina Dieckmmann perder bebê

Autor mudou final de personagem em “Por Amor” após tragédia pessoal da atriz.

Redação producaodiario@svm.com.br
Carolina Dieckmmann publicou homenagem a Manoel Carlos nas redes sociais.
Manoel Carlos, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, morreu no último sábado (10), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Dono de cenas que atravessaram gerações, o autor, carinhosamente chamado de Maneco, também ficou marcado por gestos sensíveis nos bastidores, como a mudança no destino de uma personagem vivida por Carolina Dieckmmann após a atriz enfrentar a perda de um bebê.

Um dos momentos mais lembrados de sua obra é a trajetória de Camila, personagem de Carolina em “Laços de Família”, que raspa os cabelos durante o tratamento contra a leucemia. Em participação no programa “Altas Horas”, em 2020, a atriz revelou que o papel foi criado especialmente para ela, informação que recebeu por meio de uma carta escrita pelo próprio autor.

Segundo Carolina, essa promessa nasceu anos antes, durante as gravações de “Por Amor”, quando ela interpretava Catarina e vivia um drama pessoal aos 18 anos. Na reta final da novela, a atriz estava grávida e perdeu o bebê justamente no período em que sua personagem teria um desfecho feliz.

Fiz ‘Por Amor’, em 1998, e, quando a gente estava gravando o finalzinho, eu estava grávida e perdi o bebê. Era justo na semana que a personagem ficava grávida, era o final feliz. A Vera Holtz, que fazia a minha mãe, falou que eu não ia conseguir fazer essa cena, ela foi lá pra casa e começou a cuidar de mim, ficou muito preocupada comigo, com tudo que eu tinha que mostrar de alegria por ser o final de uma novela e o tanto que eu estava passando de dor, assustada, eu tinha 18 anos”.
Carolina Dieckmmann
Atriz

Contato de Vera Holtz com Maneco

De acordo com a atriz, foi Vera Holtz quem conversou diretamente com Manoel Carlos sobre a situação. "Lembro que ela (Vera) ligou para o Manoel Carlos do meu quarto, eu tinha intimidade zero, não o conhecia pessoalmente, e ele falou: ‘Fala pra Carol ficar tranquila, vou tirar essas cenas e vou reescrever. Vou escrever uma novela para Carolina, fala para ela isso’”.

Meses depois, a promessa se concretizou. Carolina contou que recebeu uma carta do autor confirmando que “Laços de Família havia” sido pensada para ela e Vera Fischer."Depois de um ano e meio, chegou uma carta dele dizendo que escreveu essa novela (Laços de Família) para mim e para Vera Fischer. Ele disse: 'Se uma das duas não fizer, não vai ser essa novela."

Após a morte de Manoel Carlos, Carolina Dieckmmann prestou uma homenagem emocionante nas redes sociais, relembrando a importância do autor em sua trajetória profissional.

Post de Carolina: https://www.instagram.com/p/DTWzilJDZoW/?hl=pt&img_index=1

