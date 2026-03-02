CAPTEI: Débora Ribeiro reúne a alta roda e transforma uma quinta em noite-icone

Quinta-feira, 26, foi noite de gente bonita no salão do Edifício Solar Praça Portugal, em Fortaleza.

Débora Ribeiro soprou velinhas em clima de “alto padrão afetivo” — porque elegância, hoje, é experiência.

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Risso

O cerimonial levou a assinatura da Celebre!, com condução segura de Roberto Alves, no ritmo certo: sem excessos, sem intervalos constrangedores. Classe é timing.

Legenda: Débora Ribeiro e Roberto Alves Foto: Gabriel Rissi

A décor de Carine Moreira foi imersiva e conceitual. Altura, profundidade e cor emoldurando o bolo como protagonista da noite. Neutros estratégicos, velas verticais, estampa exclusiva nas paredes e mesas. Tecidos no teto criaram movimento — o espaço literalmente abraçou a festa. Chique é envolver.

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

No catering, a Caju Catering confirmou o que já se comenta nos salões: gastronomia autoral é o novo dress code.

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Animando a festa, Sandrinha, Luiz Marcelo e Gabriel. Porque festa boa é aquela que vira memória — e comentário.

Vem ver nas fotos captadas por Gabriel Rissi que eternizaram, como sempre, e falam muito do momento!

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi

Legenda: Aniversário Débora Ribeiro Foto: Gabriel Rissi