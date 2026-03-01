Marquito é extubado após cirurgia delicada na coluna

O humorista Marco Antonio Gil Ricciardelli, o Marquito, apresentou evolução no quadro de saúde e foi extubado neste domingo (1º), após passar por uma cirurgia na coluna que durou cerca de quatro horas. Apesar do avanço, ele continua internado em estado grave no Hospital Nipo-Brasileiro, na capital paulista.

Segundo boletim médico divulgado pela unidade, o artista agora respira sem auxílio de aparelhos, mas ainda requer acompanhamento intensivo e início de novos tratamentos.

"O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli encontra-se neste domingo (01/03/2026) extubado, em ventilação espontânea, com necessidade de fisioterapia respiratória e início de reabilitação motora, de acordo com a tolerância clínica. O estado geral permanece grave, com necessidade de cuidados intensivos e reavaliações seriadas. Novas atualizações poderão ser divulgadas conforme evolução e critérios assistenciais e institucionais", diz o boletim.

Marquito sofreu um mal súbito na última quarta-feira (25), enquanto pilotava uma motocicleta na Zona Norte de São Paulo, o que resultou em um grave acidente. Na sexta-feira (27), ele foi submetido a um procedimento cirúrgico considerado delicado. A operação transcorreu conforme o esperado, sem intercorrências, e no sábado (28) seu estado clínico havia sido classificado como estável.

Sobrinho de Raul Gil, foi o apresentador quem abriu espaço para o humorista na televisão. Marquito ganhou destaque nacional ao interpretar o personagem Robogildo no quadro "O Que É o Que É", exibido em programa dominical. Ao longo da carreira, também integrou atrações de outros comunicadores e tornou-se presença frequente nos programas de Ratinho, no SBT.