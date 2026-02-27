CAPTEI: Andrea Coelho em celebração de bastidores

Renata Paula Santiago e Luciana Colares convocaram o círculo mais próximo da executiva Andrea Coelho para um brinde de calendário em modo privado.

Legenda: Luciana Colares, Andréa Coelho e Renata Santiago Foto: LC Moreira

Na noite de quinta-feira, 26, o salão exclusivo do Asttore Forneria, na Varjota, virou sala de estar: decoração de Moema Aguiar, conversa em ritmo de confidência, troca de ideias interessantes e afeto à mesa.

Legenda: Decoração Moema Aguiar Foto: LC Moreira

Entre Amigas da Construção e laços lapidados ao longo do tempo, o encontro aconteceu em regime de elegância discreta.

Sem excessos, com intenção. Teve taça erguida, muitas trocas animadas e aquele tipo de carinho que não precisa de palco.

Legenda: Brinde Foto: LC Moreira

Aniversário em tom intimista, com protocolo de afeto e clima de boa companhia.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Andréa Coelho e Renata Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Coelho e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Coelho e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Fabíola Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Coelho e Camila Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Coelho e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Coelho e Mônia Heuser Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Coelho e Michelle Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Coelho Foto: LC Moreira