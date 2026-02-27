CAPTEI: Andrea Coelho em celebração de bastidores
Em salão exclusivo, aniversariante ativa conversas, vínculos de longa data e brindes
Renata Paula Santiago e Luciana Colares convocaram o círculo mais próximo da executiva Andrea Coelho para um brinde de calendário em modo privado.
Na noite de quinta-feira, 26, o salão exclusivo do Asttore Forneria, na Varjota, virou sala de estar: decoração de Moema Aguiar, conversa em ritmo de confidência, troca de ideias interessantes e afeto à mesa.
Entre Amigas da Construção e laços lapidados ao longo do tempo, o encontro aconteceu em regime de elegância discreta.
Sem excessos, com intenção. Teve taça erguida, muitas trocas animadas e aquele tipo de carinho que não precisa de palco.
Aniversário em tom intimista, com protocolo de afeto e clima de boa companhia.
Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira!