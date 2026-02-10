Quais os rumos do BBB 26 após definição entre Babu ou Sarah no Paredão?

Viver o Big Brother não parece ser fácil. Babu ou Sarah, agora veteranos no BBB 26, poderiam testemunhar sobre isso, inclusive. Protagonistas do Paredão desta terça-feira (10), os dois firmaram alianças cedo na edição deste ano, demonstraram dificuldades para firmar uma trajetória agradável ao público, mas devem, agora, definir alguns rumos no confinamento caso deixem ou permaneçam no programa.

Talvez fosse até possível traçar um paralelo entre a primeira vez de cada um deles no reality, um que fosse capaz de explicar a linha de raciocínio para entender como cada um resolveu se portar agora, dessa vez como rostos já conhecidos de quem acompanha o programa.

Sarah, por exemplo, foi anunciada com grande expectativa. Famosa por ter sido vista como uma exímia jogadora no BBB 21, ela entrou na nova casa do BBB com uma visão de estrategista, mas pareceu observar bem até demais antes de formar qualquer grupo. Foi levada a Jonas e Cowboy quase naturalmente, surpreendendo, entretanto, por visões um tanto equivocadas do jogo.

Já Babu, homem de uma aliança só no BBB 20, seguiu o caminho inverso. Colou em Juliano Floss e, a partir disso, abriu a possibilidade de conhecer outros participantes, conversar sobre o jogo e confiar em personagens que, até então, não teriam chance com ele anos atrás. Nas redes sociais, tem dividido opiniões e ainda não é uma unanimidade.

Qual caminho deu certo e qual deu errado? As últimas votações poderiam servir como indicativo. Ainda assim, é difícil definir tudo isso já que os dois possuem torcidas bem fortes fora do programa.

Saída de Sarah

A eliminação de Sarah pode, finalmente, trazer respostas à "trindade", nome pelo qual o grupo dela ficou conhecido. Fora do jogo, Sarah tem repercutido negativamente por falar citando Juliette e até mesmo reforçando como ela era favorita na edição 21.

Para os brothers dentro da casa, a saída pode ser um sinal da força do grupo encabeçado por Ana Paula, assim como reforçar a falha das análises compostas pela influenciadora. Diria, inclusive, que talvez esse seja o resultado deste Paredão, justamente pela capacidade de encaminhar novos rumos para a disputa.

Saída de Babu

A eliminação de Babu, por sua vez, seria um sinal forte de que a tal "trindade" pode seguir como tem agido. Seria quase como um cabo de guerra, com a saída do Babu evidenciando qual o lado mais fraco até o momento.

O recado para o grupo dele, entretanto, não seria tão positivo. Assim, talvez, funcionasse como um sinal de fraqueza ou de que o jogo não está tão desequilibrado assim.

O que seria, então, mais positivo para a narrativa do programa? Difícil saber. Tudo mexerá nas peças do jogo e o melhor cenário, digo sem receio, seria mesmo que nenhum dos dois estivesse fora esta noite.