Participantes das casas de vidro no BBB 26 mostram que vale tudo para entrar no reality

Imagine receber oportunidade para mudar de vida, mas ter de disputá-la diante de dezenas de câmeras, com a possibilidade de sequer vivê-la. Poderia ser um resumo da Casa de Vidro do BBB 26 e essa última parte parece ter sido levada bem a sério pelos concorrentes deste ano.

O programa resolveu mudar regras antes mesmo do confinamento da nova edição. Em uma espécie de tentativa radical para balançar o jogo e evitar críticas do público sobre o elenco, deixaram nas mãos de quem assiste a tarefa de escolher os anônimos da vez.

Está sendo quase como ouvir o seguinte: “a culpa é de vocês caso não dê certo”. E o que deveria ter efeito no público parece ter sido direcionado aos que disputam a oportunidade. Brigas por todo lado, nas cinco casas de vidro, viraram o sinal de um certo “desespero” dos participantes para “fazer a chance acontecer”.

O público, claro, tem adorado, vale dizer. Parece que nos cinco cantos do país, nas casas de vidro colocadas em shoppings e expostas para espectadores fieis do reality, os confinados querem mesmo ver o circo pegar fogo.

Já teve de tudo. Participante tirando a camisa para chamar atenção pelo físico, oponentes chamando uma à outra de invejosas, discussão por não entender o significado da palavra narrativa e até trocadilho com o nome para criar uma torcida. Empenhados, volto a ressaltar.

Por enquanto, então, alguns se destacam. Chaiany caiu nas graças do público nas redes sociais e parece ter vaga garantida. Brigido divide opiniões, mas conseguiu o mais importante, que é se destacar. Já Millena, até agora, conseguiu o efeito reverso, o de se tornar uma entre as menos queridas.

Tudo ainda em aberto para a votação que se encerra neste domingo (11). No entanto, a verdade é que as novas casas de vidro, ao menos até agora, soam como um dos acertos da temporada.

Resta saber se terão o mesmo efeito lá dentro, na casa mais vigiada do Brasil. Até onde vai essa necessidade de causar para tentar virar milionário. Para quem assiste, é tudo ótimo, o cenário perfeito para um ano icônico do Big Brother Brasil.