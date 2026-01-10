Parcial atualizada da enquete Casa de Vidro: quem da região Nordeste deve entrar no BBB 26

Os participantes da região Nordeste já estão na Casa de Vidro tentando conquistar a preferência do público. A parcial atualizada do Diário do Nordeste aponta que, das mulheres, Maxiane é a preferida, enquanto Marcelo tem mais chance de entrar na casa entre os homens.

Maxiane, professora de História, concentra 50,9% enquanto sua concorrente Rafaella, terapeuta ocupacional, tem apenas 49,1% dos votos. Já nos homens, Marcelo, médico, tem 57,4% dos votos, enquanto Leandro, produtor cultural, concentra apenas 42,6%.

Nesta nova edição do Big Brother Brasil, todos os participantes pipoca serão escolhidos pelo público. Vale lembrar que enquete do Diário do Nordeste não interfere na votação oficial do programa.

Estreia do Big Brother Brasil

O reality terá início na próxima segunda-feira (12). No total, são cinco Casas de Vidro, uma em cada região do Brasil. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada uma das cinco Casas de Vidro para cravar a entrada no BBB 26.

O grupo dos veteranos, composto apenas por participantes que já passaram por outras edições do BBB, e dos camarotes, com famosos e personalidades da mídia, serão revelados ao público na segunda-feira (12), dia da estreia oficial.