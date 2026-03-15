Estrelas internacionais manifestam apoio a ‘O Agente Secreto’ no Oscar
Dua Lipa, Pedro Almodóvar e Guillermo Del Toro se somaram à lista de "torcedores" do filme no Oscar 2026.
O filme pernambucano “O Agente Secreto” tem angariado apoios que vão além do próprio Brasil e da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que entrega o Oscar e indicou o longa em quatro categorias.
Nomes importantes do cinema mundial e de outras artes têm declarado torcida ou demonstrado apoio à produção nos últimos dias.
Só nesta semana, Guillermo del Toro e Pedro Almodóvar, dois cineastas já premiados com o Oscar, fizeram declarações diretas em prol do longa. A cantora Dua Lipa também manifestou apoio à obra.
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Del Toro torce para Brasil "fazer história"
O mexicano Guillermo del Toro — que levou o prêmio por “A Forma da Água” e está indicado em 2026 por “Frankenstein” — publicou no sábado (14), no X, um “desejo” explícito:
“Mais uma vez: Que o Brasil faça história amanhã”, escreveu, fazendo referência ao prêmio conquistado no ano passado por “Ainda Estou Aqui”.
Para Almodóvar, "O Agente Secreto" é "favorito"
Já Pedro Almodóvar, diretor espanhol que venceu o Oscar com “Fale com Ela”, opinou no podcast “La Script” que "O Agente Secreto" é um dos únicos indicados a Melhor Filme que considera bom.
Para o cineasta, inclusive, o filme brasileiro é a aposta em Melhor Filme Internacional: “Se me perguntasse a um mês, era ‘Valor Sentimental’ que ganharia. Neste momento, o favorito é ‘O Agente Secreto’”.
Dua Lipa apoia cinema brasileiro
De forma menos direta, a estrela pop Dua Lipa manifestou apoio ao filme brasileiro ao postar nas redes sociais uma lista de sete produções do País que “definem o momento”.
Junto de “O Agente Secreto”, a seleção inclui obras como "Ainda Estou Aqui", "A Hora da Estrela", "Manas" e "Homem com H", por exemplo.