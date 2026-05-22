‘Casa do Patrão’ terá jogo reiniciado, anuncia Boninho: ‘O patrão ficou maluco’

Diretor do reality da Record anunciou novidades na dinâmica para este domingo (24).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Maio de 2026 - 17:12
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Legenda: Diretor do reality prometeu novidades na dinâmica que incluem a liberação de ADMs e voto "cara a cara".
Foto: Divulgação.

O diretor Boninho, responsável pelo reality show da Record “Casa do Patrão”, anunciou nesta sexta (22) que as dinâmicas do programa serão “reiniciadas” a partir do domingo (24).

“O patrão ficou maluco”, afirma a imagem que o ex-diretor do Big Brother Brasil postou no Instagram. “Domingo o jogo vai ser ressetado (sic)!! Já que vocês mandam!! A gente atende”, escreveu ele na legenda.

Entre as mudanças anunciadas, estão a liberação dos chamados “ADMs” — responsáveis por cuidar das redes sociais dos participantes —, votação “mais cara a cara”, provas maiores e mais embates

O retorno dos administradores dos perfis se destaca entre os pontos adiantados pelo diretor. Desde o início da divulgação do reality, Boninho criticou a existência de “ADMs” e estabeleceu que os próprios participantes atualizariam as próprias redes de maneira controlada pela direção.

“Vamos falar ao vivo com a galera das mídias sociais toda terça, sábado e quinta”, prometeu Boninho na legenda.

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A média de audiência da “Casa do Patrão” tem variado entre 2 e 4 pontos na Grande São Paulo, segundo informações do O Globo. O recorde foi durante a estreia do reality, que alcançou 5,5 pontos.

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