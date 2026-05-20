Virginia se pronuncia após acusações de racismo por vídeo com macaco: 'Foi infeliz'

A influenciadora Virginia Fonseca foi às redes sociais nesta quarta-feira (20) pedir desculpas por gravar um vídeo beijando um macaco em um zoológico de Dubai. O conteúdo acabou gerando comentários racistas contra o jogador Vinícius Júnior, ex-namorado dela.

O que aconteceu

Em uma publicação feita no Instagram, Virginia afirmou que foi tirada de contexto, pois tem o costume de ir até o país árabe visitar o animal.

"Quero pedir perdão para quem se sentiu ofendido. Me interpretaram totalmente errado. Saibam que foi algo que sempre fiz, eu chamo o macaco e ele me beija. Mas entendo que talvez o momento que eu tenha postado não foi propício e as pessoas levaram para outro lado", explicou.

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A influenciadora também reforçou que entende a gravidade da situação, mas que nunca pensou em ofender o público ou o ex-namorado.

“A minha intenção jamais foi minimizar a dor de ninguém, diminuir a pauta de ninguém. Isso nunca passou pela minha cabeça. O meu intuito ali era só mostrar uma outra visão de uma pessoa que estava ali de perto, mas eu entendo que foi infeliz o meu posicionamento”, declarou.

Por fim, Virginia deixou uma mensagem de apoio ao jogador. "Sempre estive com o Vini [Jr.] na luta contra o racismo e vou continuar apoiando ele independente de estarmos juntos ou não", finalizou.

Casos de racismo em campo

Atualmente no Real Madrid e convocado para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Vini Jr. enfrenta constantemente episódios de racismo dentro e fora dos estádios. Um dos casos mais recentes ocorreu em uma partida contra o Benfica, válida pela UEFA Champions League, quando torcedores rivais insultaram o brasileiro.

Além da atuação nos gramados, o atacante também tem reforçado ações no combate ao preconceito racial. Em maio, o jogador anunciou a criação de um escritório de advocacia gratuito voltado ao atendimento de vítimas de crimes raciais no Brasil.