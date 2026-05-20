Cariúcha relembra meme no 'Profissão Repórter' e brinca que deu 'carreira' a Caco Barcellos

A apresentadora Cariúcha relembrou um dos memes mais conhecidos da televisão brasileira, que ela protagonizou anos atrás no jornalístico "Profissão Repórter". Durante participação no programa "Sem Censura", exibido nessa terça-feira (19), a comunicadora falou ainda sobre o reencontro com o jornalista Caco Barcellos e brincou ao afirmar que deu uma “carreira” ao veterano da TV Globo após viralizar, em 2009.

Cariúcha ganhou notoriedade nacional depois de participar do concurso “Garota da Laje”, exibido pelo programa comandado por Caco Barcellos. Na ocasião, ela protagonizou uma das frases mais lembradas da televisão ao defender a própria beleza diante das câmeras: “Eu sou bonita, não tenho estria, não tenho uma cirurgia plástica. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba”, disparou. A frase rapidamente virou meme nas redes sociais.

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No bate-papo com Cissa Guimarães, Cariúcha contou que reencontrou Caco Barcellos em 2021, durante a edição especial de 15 anos do “Profissão Repórter”, que revisitou personagens marcantes da atração. Bem-humorada, ela afirmou que o jornalista também ganhou fama com a situação.

“Depois da pandemia, ele foi me entrevistar. Você sabe que eu dei uma carreira para o Caco, né, Cissa?”, brincou, arrancando risadas da apresentadora e dos demais convidados.

Participação abriu portas na TV

Cariúcha também comentou sobre a repercussão inesperada do episódio e revelou que, inicialmente, ficou constrangida com a exposição. Segundo ela, a reação do público foi difícil no começo, mas a viralização acabou abrindo portas na carreira.

“Quando passou o ‘Profissão Repórter’, eu fiquei com muita vergonha. O povo começou a me zoar, me chamar de barraqueira. Achei que tinha acabado para mim. Mas aí viralizou e até hoje as pessoas usam como referência”, afirmou.

Ela destacou ainda que conseguiu transformar o meme em marca pessoal e fonte de renda. Atualmente, ela possui uma linha de cosméticos inspirada no bordão “bonita pra caramba”.

Apesar da frase eternizada sobre ser “toda natural”, Cariúcha revelou que já realizou diversos procedimentos estéticos ao longo dos anos, entre eles lipoaspiração, harmonização facial, preenchimento labial e colocação de próteses de silicone.