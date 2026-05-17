Globo Rural deste domingo (17) mostra as novidades do mercado da soja

O Globo Rural deste domingo (17) vai exibir uma reportagem especial sobre as novidades do mercado da soja. Histórias de imigrantes que cultivam a planta no Brasil também ganham espaço no programa.

A soja consumida ainda verde, como hortaliça, é comum na culinária oriental. O Globo Rural vai mostrar como ela ganhou espaço em diferentes regiões do País.

Que horas começa o Globo Rural hoje (17)?

O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, logo após o "Auto Esporte" com término previsto para 10h05.