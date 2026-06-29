João Inácio Jr. recebe alta médica após 10 dias de internação por mastoidite

O apresentador João Inácio Jr. recebeu alta médica na tarde desta segunda-feira (29), após passar 10 dias internado para tratar uma mastoidite bilateral causada por uma infecção bacteriana grave.

Em informações compartilhadas com exclusividade ao Diário do Nordeste, o comunicador revelou que permanecerá em recuperação domiciliar pelos próximos cinco dias, sob observação médica, realizando exames laboratoriais diários e seguindo o tratamento com medicação.

João comemorou o retorno para casa e explicou que a previsão inicial era de uma internação bem mais longa. Apesar da boa evolução clínica, ele seguirá sendo acompanhado de perto pela equipe médica antes de ser liberado para retomar a rotina.

"Poderia se estender por 21 dias. Já tô em casa e muito feliz. Ficarei mais cinco dias em casa em observação. Farei exames laboratoriais diários e tomando medicação", disse, ao Diário do Nordeste.

O apresentador também contou que ganhou cerca de 10 quilos durante o período em que esteve hospitalizado. Segundo ele, o aumento de peso foi provocado pela retenção hídrica decorrente do tratamento intensivo.

A expectativa é que o quadro seja revertido gradualmente à medida que a recuperação avance nos próximos dias.

Veja também Zoeira Eva Green é hospitalizada após acidente no set da série 'Wandinha' e gravações são interrompidas Zoeira Papel de Elliot Page em 'A Odisseia' pode ter sido revelado

João Inácio estava internado há 9 dias

Durante a internação, João Inácio foi submetido a um tratamento intensivo com antibióticos e anti-inflamatórios administrados por via intravenosa para combater a infecção.

No domingo (28), um dia antes da alta, ele havia atualizado os seguidores nas redes sociais informando que estava na 22ª sessão da medicação intravenosa e que ainda não havia previsão para deixar o hospital.

Na ocasião, o comunicador apareceu deitado em uma cama hospitalar, usando touca, ao som da canção "Bondade de Deus", de Isaias Saad.

Na legenda da publicação, reforçou a confiança na recuperação e na continuidade do tratamento. "Com Deus, não há barreiras que não sejam vencidas. É vitória garantida", escreveu.

Agora em casa, João seguirá cumprindo um protocolo rigoroso de recuperação, com exames laboratoriais diários e acompanhamento médico constante. Somente após esse período de observação será avaliada a possibilidade de retorno gradual às atividades profissionais.

O que aconteceu com João Inácio Jr.?

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, João Inácio Jr., criador do meme "Será que?", revelou que foi internado após desenvolver uma mastoidite bilateral, infecção bacteriana que atingiu os ossos mastoides, localizados atrás das orelhas.

O apresentador contou que procurou atendimento após sentir fortes dores de cabeça e perder parte da audição. Exames de tomografia e ressonância magnética identificaram inflamação nos dois lados da cabeça, afetando os ouvidos e os ossos mastoides.

Na ocasião, ele relatou que chegou a ficar "praticamente surdo" e descreveu as dores como "de gritar", destacando que a rapidez no diagnóstico foi decisiva para evitar complicações ainda mais graves.