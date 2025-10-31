Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.

Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Renato Bezerra 30 de Outubro de 2025
vídeo capa

Opinião

Pais e avós: como lidar com choques na criação dos filhos

Confira dicas para atravessar o desafio de educar entre gerações diferentes.

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 30 de Outubro de 2025
Ferramentas de inteligência virtual podem funcionar como um tutor virtual personalizado. Na imagem, mulher de pele negra, usando fone azul, está diante de notebook digitando e sorrindo.

Ceará

IA como tutor virtual: ferramentas e dicas para potencializar seus estudos para o Enem 2025

Professor explica como a inteligência artificial pode ajudar na organização, revisão e foco dos candidatos sem substituir o esforço humano.

Redação 30 de Outubro de 2025
Duas pessoas lado a lado, de costas, e uma delas apoia a cabeça no ombro da outra.

Opinião

Como livrar-se de culpas de pais incapazes de assumir a responsabilidade parental?

Processo de ruptura demanda coragem e tempo, mas pode abrir caminho para relações mais autênticas.

Foto frontal Adalberto Barreto
Adalberto Barreto 30 de Outubro de 2025
foto de profissional aplicando esmalte em gel em unha de cliente.

Ser Saúde

Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Raísa Azevedo 29 de Outubro de 2025
foto de pesquisador usando microscópio para realizar exame. Ele segura uma amostra de sangue.

Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

Medicamento quase triplica a sobrevida dos pacientes, com redução de 59% no risco de progressão do câncer ou morte.

Raísa Azevedo 29 de Outubro de 2025
foto mostra morangos frescos.

Ceará

Alimentação e sono: a importância de cuidar do corpo para turbinar o cérebro no Enem

Nutricionista explica como hábitos equilibrados influenciam memória, foco e desempenho nos estudos.

Redação 29 de Outubro de 2025
Reconstituição de uma mulher engasgada e de alguém administrando alívio da asfixia.

Ser Saúde

Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros

A AHA revisa suas diretrizes a cada cinco anos, com base nas evidências mais recentes.

Redação 29 de Outubro de 2025
Foto de candidatos do enem em sala de aula fazendo a prova.

Ceará

Guia completo: como funciona a Teoria de Resposta ao Item (TRI) do Enem

Professor explica por que a nota do exame depende mais da coerência nas respostas do que do número total de acertos.

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem mostra veículo blindado camuflado da Marinha do Brasil, identificado como Fuzileiros Navais, estacionado na entrada do Porto do Rio de Janeiro.

PontoPoder

O que é GLO e por que termo é discutido após operação no RJ

Entenda como operação poderia interferir em crise de segurança.

Redação 29 de Outubro de 2025
1 2 3