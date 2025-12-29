Bolsonaro passará Ano Novo no hospital; veja novo boletim médico

O novo boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, divulgado nesta segunda-feira (29), informa que o estado de saúde dele é estável após a segunda cirurgia realizada para tratar o quadro de soluços persistentes.

O procedimento foi feito nesta tarde no hospital DF Star, no Distrito Federal. Conforme a equipe médica, o tratamento para o "bloqueio do nervo frênico" durou cerca de uma hora.

Apesar do quadro estável, os médicos informaram que Bolsonaro deve passar o Ano Novo no hospital e saia da unidade apenas no dia 1º de janeiro de 2026.

O ex-presidente já havia sido submetido ao mesmo procedimento no último sábado (27), no nervo do lado direito. Desta vez, a intervenção foi realizada no lado esquerdo.

"Como temos um espaço curto, nós optamos primeiro para fazer uma dose terapêutica mais baixa para não corremos riscos. Mas como a resposta não foi adequada, já estava no nosso planejamento fazer uma segunda etapa. Tanto para complementar, se necessário a primeira, quanto para fazer a segunda, como foi feito hoje", disse o cardiologista Brasil Caiado.

Veja também PontoPoder Cirurgia para conter crises de soluço de Bolsonaro foi finalizada, diz Michelle PontoPoder Bolsonaro apresenta crise de soluço e hipertensão arterial

Após a realização do procedimento, Bolsonaro passou mais uma hora em observação e seguiu para a internação no quarto.

"Fez esse procedimento hoje, a gente precisa de pelo menos 48h para avaliação de resultados, complicações, etc. Então esse tempo será aguardado, independente de qualquer coisa", informou o outro médico que acompanha o ex-presidente, Cláudio Birolini.

Bolsonaro está internado no hospital DF Star, no Distrito Federal, desde a última quarta (24), quando deu entrada na unidade de saúde para realizar uma cirurgia de hérnia.

Histórico de internação

Internado desde o dia 24 de dezembro, Bolsonaro já passou por dois outros procedimentos cirúrgicos na última semana: uma correção de hérnia inguinal na quinta-feira (25) e o primeiro bloqueio nervoso no sábado (27). A equipe médica realiza o acompanhamento diário para avaliar a eficácia das intervenções no controle dos soluços.

O ex-presidente, que atualmente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por condenação relativa a uma trama golpista, obteve autorização judicial para o tratamento.

A saída da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a internação hospitalar foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).