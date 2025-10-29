Diário do Nordeste
Wagner Mendes Cobertura política local e nacional. Transparência pública, Parlamento e Judiciário.
Bruno Mesquita no púlpito da Câmara Municipal de Fortaleza durante discurso.



Bruno Mesquita será o relator do Plano Diretor de Fortaleza

Os vereadores da CMFor estão sendo comunicados da decisão.


Wagner Mendes 29 de Outubro de 2025
Elmano de Freitas, governador do Ceará, fala com a imprensa após compromisso em Brasília



'Virou namorado do bolsonarismo', dispara Elmano sobre Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB

Apesar da filiação, Ciro ainda não declarou se será candidato a governador em 2026


Wagner Mendes 22 de Outubro de 2025
Ciro Gomes dá coletiva de imprensa ao lado de aliados políticos no aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio



Após negar nova candidatura, Ciro Gomes retorna ao PSDB para ser candidato em 2026

O ex-ministro foi o primeiro governador eleito pelo PSDB no País


Wagner Mendes 22 de Outubro de 2025
Larissa Gaspar está no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará



Deputada aciona MPCE contra interrupção de 25 linhas de ônibus em Fortaleza

O Sindiônibus afirmou que algumas linhas que apresentam maiores déficits financeiros precisaram ser reduzidas ou suprimidas


Wagner Mendes 29 de Setembro de 2025
Deputados federais no plenário da Câmara



Veja como votaram os deputados federais cearenses na urgência para aprovar anistia a golpistas

De acordo com Hugo Motta, por conta das divergências sobre o tema, caberá ao plenário definir


Wagner Mendes 18 de Setembro de 2025
foto de Ciro Gomes.



'Ciro vai vir para o PSDB em dezembro', crava Ozires Pontes, presidente do partido no Ceará

O evento de filiação deverá reunir nomes locais e nacionais do partido e simpatizantes


Wagner Mendes 16 de Setembro de 2025
Ozires Pontes é presidente do PSDB no Ceará



Ozires aponta Chagas como 'um dos melhores nomes da política', mas garante PSDB na oposição em 2026

Ozires é presidente do PSDB no Ceará e filho do ex-senador Luiz Pontes


Wagner Mendes 15 de Setembro de 2025
Danilo Forte comemorando aniversário em Brasília



Danilo Forte promove aniversário em Brasília e fortalece nome para vaga no TCU

Pelo menos 147 parlamentares do Congresso participaram do evento


Wagner Mendes 03 de Setembro de 2025
Ciro Gomes no aniversário do Roberto Cláudio em Capistrano



Ciro Gomes será candidato ao Governo ou está blefando?

O ex-ministro não acertou filiação nem bateu martelo sobre candidatura


Wagner Mendes 31 de Agosto de 2025
Domingos Neto na Câmara dos Deputados



Reuniões semanais e ações em bloco: as estratégias do novo coordenador da bancada do CE no Congresso

O coordenador é o responsável por articular saídas para impasses e direcionar as prioridades do Estado


Wagner Mendes 23 de Agosto de 2025
Ciro Gomes em aniversário do Roberto Cláudio



Ciro fala pela 1ª vez da derrota eleitoral em Sobral: 'Maior de todas as humilhações que já passei'

O ex-governador disse que vai refletir sobre uma nova candidatura após a derrota eleitoral em 2022


Wagner Mendes 18 de Agosto de 2025
Ozires Pontes, presidente do PSDB Ceará



Tratativas sobre ida de Ciro Gomes ao PSDB é para ele ser candidato a governador, diz Ozires Pontes

Presidente estadual do partido no Ceará dá como certa a filiação do ex-ministro


Wagner Mendes 13 de Agosto de 2025
André Fernandes, campanha eleitoral de 2024 em Fortaleza



TRE-CE anula multa de R$ 1,25 milhão aplicada a André Fernandes na campanha de 2024

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (12) pela Corte eleitoral


Wagner Mendes 12 de Agosto de 2025
Carmelo Neto e Bolsonaro



Carmelo Neto pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro na prisão domiciliar

Ainda não houve decisão sobre a demanda do parlamentar cearense


Wagner Mendes 11 de Agosto de 2025
Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará



Projeto quer garantir 50% das vagas de comissionados no executivo para mulheres no Ceará

Projeto de Indicação é de autoria do deputado estadual Renato Roseno (PSOL) e atende a um pleito do Movimento Pessoas à Frente


Wagner Mendes 09 de Agosto de 2025
Danilo Cabral, Sudene



Danilo Cabral é demitido da Sudene: 'Dever cumprido'

Pernambucano era pressionado politicamente em Brasília para deixar o cargo


Wagner Mendes 05 de Agosto de 2025
Jair Bolsonaro no Ceará



Bolsonaro preso e os impactos pré-eleitorais para o Ceará

O grupo de oposição no Estado precisará definir o peso que a imagem do ex-presidente terá na campanha de 2026


Wagner Mendes 04 de Agosto de 2025
André Fernandes na Câmara dos Deputados



André Fernandes descarta apoio a Ciro e Roberto Cláudio em 2026 e diz que candidato será do PL

Deputado federal disse que PL terá candidatura própria a governador


Wagner Mendes 18 de Julho de 2025
Cid Gomes, senador, na Assembleia Legislativa



Cid faz aposta alta ao defender Júnior Mano das investigações da PF

Senador disse que não há elementos que liguem o parlamentar a irregularidades


Wagner Mendes 17 de Julho de 2025
Wagner, Dayany, Giordanna, Mano



Investigação contra Júnior Mano desencadeia troca de acusações entre casais da política cearense

Post de Capitão Wagner nas redes sociais gerou bate-boca entre políticos


Wagner Mendes 09 de Julho de 2025
