Após negar nova candidatura, Ciro Gomes retorna ao PSDB para ser candidato em 2026

O discurso de Ciro de que não seria mais candidato a nada, logo após a derrota histórica na eleição presidencial em 2022, já não faz mais sentido no cenário atual. Por mais que não declare com todas as letras, Ciro retorna ao PSDB para ser candidato a governador – por pura e espontânea pressão.

É a expectativa dita à imprensa nos últimos meses pela esmagadora maioria dos membros da oposição no Ceará. Agora, se a candidatura se confirmará ou não, não se sabe.

O fato é que a pompa da filiação, marcada para esta quarta-feira (22), em Fortaleza, alimenta a ansiedade do grupo opositor prevendo uma disputa equilibrada contra o governador Elmano de Freitas (PT).

Tanto é que nomes ventilados pelo grupo que poderiam assumir a candidatura de oposição ao Abolição, como Roberto Cláudio (sem partido) e Capitão Wagner (União), foram perdendo terreno e sequer são cogitados como uma força eleitoral. Correndo por fora, com discurso isolado, aparece ainda Eduardo Girão (Novo).

Os recados públicos e as reuniões fechadas com a presença do ex-governador foi "sufocando" os aliados e agora o ex-PDT aparece como a única esperança da oposição para destronar o grupo de Camilo em 2026.

Em conversas com a coluna, aliados do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) – visto como o grande responsável por trazer Ciro de volta ao partido – afirmam que o empresário nunca esteve tão animado com a candidatura do ex-ministro. Nomes do PL e do União Brasil, que devem prestigiar o evento, reforçam o coro pelo nome de Ciro para derrotar o PT.

Reforçar o PSDB

Os tucanos esperam também que a chegada de Ciro ao partido possa atrair prefeitos e nomes competitivos para construir a nominata para os cargos legislativos em 2026.