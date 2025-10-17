Ciro Gomes se filia ao PSDB, anuncia presidente da sigla no CE

Após oficializar sua saída do PDT nesta sexta-feira (17), o ex-ministro Ciro Gomes se filiou ao PSDB, partido pelo qual já governou o Ceará entre 1991 e 1994.

O anúncio foi feito por Ozires Pontes, presidente do PSDB no estado e prefeito de Massapê, por meio de publicações nas redes sociais.

Veja o anúncio

Ozires afirmou estar “emocionado” com o reencontro entre Tasso Jereissati e Ciro, destacando o ex-senador como o “principal responsável por toda a articulação” que levou à filiação.

“O PSDB está em festa, porque estou aqui anunciando oficialmente a filiação do ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Ferreira Gomes ao PSDB. Ele foi o primeiro governador tucano do Brasil”, declarou o dirigente.

Segundo o prefeito, a chegada de Ciro ao partido marca “a conclusão da primeira etapa com sucesso”.

A expectativa é que o ex-ministro volte a disputar o Palácio da Abolição — sede do governo cearense — nas eleições de 2026, enfrentando o atual governador Elmano de Freitas (PT).

O ato de filiação está marcado para quarta-feira (22), às 9h, em um hotel de Fortaleza.

Saída do PDT

A desfiliação de Ciro Gomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT), após dez anos, foi confirmada nesta sexta-feira (17) por meio de carta enviada à direção nacional do partido.

No documento, Ciro expressou insatisfações com os rumos internos da sigla e anunciou sua saída “com serenidade e respeito”.

Fontes próximas ao ex-ministro afirmam que deputados da base pedetista receberam bem a decisão e avaliam que a mudança pode favorecer novas alianças políticas e fortalecer o crescimento do partido no Ceará.