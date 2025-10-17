Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Ciro Gomes se filia ao PSDB, anuncia presidente da sigla no CE

Após saída do PDT, ex-ministro deve disputar o Palácio da Abolição em 2026

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
(Atualizado às 20:04)
PontoPoder
Ciro discursando durante evento. Ele usa um paletó azul e uma blusa branca.
Legenda: O ato de filiação está marcado para quarta-feira (22), às 9h, em um hotel de Fortaleza.
Foto: Evaristo Sá / AFP.

Após oficializar sua saída do PDT nesta sexta-feira (17), o ex-ministro Ciro Gomes se filiou ao PSDB, partido pelo qual já governou o Ceará entre 1991 e 1994.

O anúncio foi feito por Ozires Pontes, presidente do PSDB no estado e prefeito de Massapê, por meio de publicações nas redes sociais.

Veja o anúncio

Ozires afirmou estar “emocionado” com o reencontro entre Tasso Jereissati e Ciro, destacando o ex-senador como o “principal responsável por toda a articulação” que levou à filiação.

“O PSDB está em festa, porque estou aqui anunciando oficialmente a filiação do ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Ferreira Gomes ao PSDB. Ele foi o primeiro governador tucano do Brasil”, declarou o dirigente.

Segundo o prefeito, a chegada de Ciro ao partido marca “a conclusão da primeira etapa com sucesso”.

A expectativa é que o ex-ministro volte a disputar o Palácio da Abolição — sede do governo cearense — nas eleições de 2026, enfrentando o atual governador Elmano de Freitas (PT).

O ato de filiação está marcado para quarta-feira (22), às 9h, em um hotel de Fortaleza.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Vereadores de Limoeiro do Norte (CE) são cassados por compra de votos com óculos de grau em 2024

teaser image
PontoPoder

Mesmo sem data de filiação, Roberto Cláudio é anunciado como futuro presidente do União em Fortaleza

Saída do PDT

A desfiliação de Ciro Gomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT), após dez anos, foi confirmada nesta sexta-feira (17) por meio de carta enviada à direção nacional do partido.

No documento, Ciro expressou insatisfações com os rumos internos da sigla e anunciou sua saída “com serenidade e respeito”.

Fontes próximas ao ex-ministro afirmam que deputados da base pedetista receberam bem a decisão e avaliam que a mudança pode favorecer novas alianças políticas e fortalecer o crescimento do partido no Ceará.

Assuntos Relacionados
Ciro discursando durante evento. Ele usa um paletó azul e uma blusa branca.
PontoPoder

Ciro Gomes se filia ao PSDB, anuncia presidente da sigla no CE

Após saída do PDT, ex-ministro deve disputar o Palácio da Abolição em 2026

Lucas Monteiro
Há 15 minutos
Foto de Bolsonaro ao lado de Laura.
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha com convidados

Convidados serão revistados pela equipe de policiais penais, segundo a decisão

Redação
Há 1 hora
Foto do ministro Barroso.
PontoPoder

A poucas horas de se aposentar, Barroso pede para votar descriminalização do aborto

A votação estava travada desde 2023, quando Barroso pediu destaque

Redação
Há 2 horas
Sala de aula com carteiras azuis
PontoPoder

Prefeituras cearenses anunciam o pagamento de abono salarial para professores

O valor é pago aos profissionais como forma de valorização da categoria

Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
foto de Ciro Gomes.
PontoPoder

Ciro Gomes anuncia saída do PDT após 10 anos de filiação

O parlamentar cearense enviou carta à direção nacional do partido

Raísa Azevedo, Beatriz Matos e Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.
PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação
17 de Outubro de 2025
Sete políticos (Soldado Noélio, Queiroz Filho, Felipe Mota, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Sargento Reginauro e Cláudio Pinho) posam lado a lado em frente a uma parede branca com o logotipo do partido União Brasil e o número 44 em azul. Todos estão sorrindo e usam roupas sociais em tons neutros, variando entre camisas brancas, azuis e pretas. A foto parece ter sido feita em um ambiente interno de escritório, com piso claro e uma porta ao fundo com a placa “banheiro”.
PontoPoder

Mesmo sem data de filiação, Roberto Cláudio é anunciado como futuro presidente do União em Fortaleza

Segundo os oposicionistas, o ato de filiação do ex-prefeito ao União Brasil será na última semana deste mês ou na primeira semana de novembro

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
17 de Outubro de 2025
Três homens posam em ambientes diferentes, dispostos lado a lado em uma montagem. O homem à esquerda usa terno preto, camisa branca e gravata vermelha, posando diante de um fundo azul. O homem ao centro veste terno cinza e gravata azul clara, está sentado à mesa com microfone e papéis à frente, sorrindo. O homem à direita usa terno azul claro, camisa branca e gravata escura, segurando uma placa de homenagem. Todos olham para a câmera e sorriem.
PontoPoder

Vereadores de Limoeiro do Norte (CE) são cassados por compra de votos com óculos de grau em 2024

Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade

Ingrid Campos
17 de Outubro de 2025
Imagem do ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, em mesa redonda de evento em universidade de fortaleza
PontoPoder

'Não há democracia forte, senão combatendo as organizações criminosas', diz ministro do STJ

Evento nacional reúne ministros, procuradores e autoridades em Fortaleza

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil deverá ocorrer em Brasília ainda neste mês

Ex-prefeito é um dos maiores opositores ao governo Elmano de Freitas (PT)

Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Procurador-geral da República, Paulo Gonet recebe medalha e Título de Cidadão Cearense

Presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri vai ao encontro do PGR entregar as honrarias já aprovadas e concedidas pelo Legislativo

Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante encontro realizado em Washington (EUA), no dia 16 de outubro de 2025.
PontoPoder

Mauro Vieira e Rubio trocam telefones para manter negociação

Autoridades seguiram exemplo dos presidente Lula e Trump

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto de Alexandre de Moraes, trajando as vestimentas de magistrado
PontoPoder

Moraes determina reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF

Decisão atende pedido da PGR e retoma inquérito que estava paralisado desde maio

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem de Jorge Messias para matéria sobre Cotado para STF, Jorge Messias critica autoritarismo e defende pautas sociais.
PontoPoder

Cotado para STF, Jorge Messias critica 'autoritarismo' e defende pautas sociais

Em janeiro, o ministro-chefe da AGU foi beneficiado com R$ 193 mil a mais no seu contracheque

Redação
16 de Outubro de 2025
Colagem de fotos de Lula e Trump.
PontoPoder

Lula e Trump devem se reunir em breve, diz Mauro Vieira após encontro com Rubio

O ministro contou que a reunião desta quinta-feira (16) foi "produtiva"

Redação
16 de Outubro de 2025
Vereadora passa mal em meio à discussão sobre feriado para Dom Adélio Tomasin em Quixadá
PontoPoder

Vereadora passa mal em meio à discussão sobre feriado para Dom Adélio Tomasin em Quixadá

Mônica Pelegrini e Jackson Perigoso divergiram sobre o assunto, levando o debate ao ápice

Ingrid Campos
16 de Outubro de 2025
Sessão solene da Alece homenageou influenciadores digitais do Ceará
PontoPoder

Com ‘Fortaleza Ordinária’ e ‘Meu País Ceará’, Alece homenageia influenciadores em sessão solene

Evento foi solicitado pelo deputado estadual Léo Suricate (Psol)

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
16 de Outubro de 2025
foto de Jair Bolsonaro ao lado da filha caçula, Laura Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para comemorar festa de 15 anos da filha caçula

A defesa do ex-presidente detalha que a comemoração será realizada no sábado (18)

Redação
16 de Outubro de 2025
Lula abraça Jorge Messias no dia de sua nomeação a AGU. Imagem usada para matéria onde o atual advogado-geral da União poderá ocupar cadeira no STF.
PontoPoder

Quem é e o que pensa Jorge Messias, favorito para substituir Barroso na vaga do STF

O atual advogado-geral da União é visto como nome de confiança do presidente e pode permanecer até 30 anos na Corte

Lucas Monteiro
16 de Outubro de 2025
André Fernandes durante carreata na campanha eleitoral. Ele veste uma camisa azul e olha para o horizonte
PontoPoder

André Fernandes envia emenda para compra de armamento e quer premiar PM que 'mais matar traficante'

Recursos devem ser usados para a aquisição de fuzis, munições e outros equipamentos táticos

Igor Cavalcante
16 de Outubro de 2025