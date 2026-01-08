Petistas no Ceará descartam Camilo candidato ao Governo: 'Elmano é plano A'

Lideranças do PT no Ceará reagiram às especulações sobre o futuro político do ministro da Educação, Camilo Santana, e descartaram qualquer possibilidade de o petista disputar o Governo do Estado em 2026. Dirigentes partidários e parlamentares da base governista reforçam que a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) é prioridade absoluta da legenda no Estado e que não há plano alternativo no campo governista.

Presidente estadual do PT, Antônio Filho, o Conin, afirmou que o partido está fechado em torno do nome de Elmano e rechaçou a tese de um “plano B”. “O Elmano é o nosso candidato, não tem plano B, estamos construindo sua reeleição. Ele está fazendo um grande governo e não tenho dúvida de que será reeleito”, disse.

O dirigente partidário esteve, na tarde desta quinta-feira (8), na Praça do Ferreira, onde ocorreu um ato em defesa da democracia. O encontro, comandado por artistas locais e por integrantes de movimentos sociais, contou com a presença de parlamentares estaduais.

Legenda: O ato em defesa da democracia reuniu dezenas de pessoas na Praça do Ferreira. Foto: Thiago Gadelha.

Líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual De Assis Diniz (PT) também adotou o mesmo discurso de Conin ao comentar as eleições do próximo ano.

Ele classificou como infundadas as especulações sobre uma candidatura de Camilo ao Governo do Ceará. “Para ter plano B, precisa haver alguma ameaça, e não há. O governo Elmano tem um nível de avaliação extraordinária, na casa dos 69%, 70%. Ele tem um nível de entrega que nenhum governo, nos seus três primeiros anos, teve, nem o Cid (Gomes), nem o Camilo, nem o Tasso (Jereissati), nem o Lúcio (Alcântara), portanto, não trabalhamos com plano B. O Elmano é o candidato e nós vamos vencer as eleições em primeiro turno”, afirmou.

Legenda: De Assis Diniz é o líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará. Foto: Thiago Gadelha.

“Camilo é um grande quadro, a nossa maior liderança, mas tem outro papel, outra função. Nós vamos de Elmano, não tenho dúvidas de que vai ser uma boa campanha, pode esperar”, concluiu.

Líder do Governo Elmano na Assembleia, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) também tratou como “absolutamente consolidada” a pré-candidatura de Elmano à reeleição. Segundo ele, o governador reúne apoio político amplo e resultados administrativos que credenciam a continuidade do projeto. “Elmano tem o apoio firme do ministro Camilo, do senador Cid Gomes (PSB), de uma base ampla de partidos e, especialmente, do presidente Lula, que tem um carinho muito especial pelo povo cearense”, afirmou.

Legenda: Conin, é presidente do PT Ceará, comentou sobre os rumos da base aliada da sigla. Foto: Thiago Gadelha.

Aliança com Cid Gomes

Outro ponto reforçado pelos petistas é a permanência do senador Cid Gomes no núcleo da aliança governista. De Assis Diniz ressaltou que o senador segue envolvido na estratégia eleitoral.

“Em todos os momentos e todas as falas, ele diz que está absolutamente comprometido com a reeleição do Elmano. O Cid é um dos formuladores que constrói o arco de aliança e a estratégia eleitoral. Quem senta para elaborar estratégia não vai dar passo seguinte de traição, muito pelo contrário, ele está absolutamente comprometido com a reeleição”, pontuou.

As declarações dos petistas ocorrem em meio a um momento turbulento da base governista por conta de críticas recentes do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), que expôs o descontentamento das articulações comandadas por Elmano de Freitas para 2026. Para as lideranças do PT, no entanto, o episódio não compromete a base aliada nem altera o desenho eleitoral.

“Isso foi tratado lá em Sobral, é uma questão lá de Sobral (...) Eu digo o que o governador disse: ‘Vamos procurar dialogar ainda mais’”, reforçou Conin.

Guilherme Sampaio foi na mesma direção ao avaliar que disputas regionais não podem se sobrepor ao projeto estadual. “Cabe a nós pensarmos no futuro do Ceará e não submeter o destino estratégico deste projeto de desenvolvimento aos resquícios de disputas eleitorais de cidades do interior do Estado”, finalizou o líder do Governo Elmano.