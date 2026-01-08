Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Petistas no Ceará descartam Camilo candidato ao Governo: 'Elmano é plano A'

Lideranças da sigla participaram do ato em defesa da democracia, na Praça do Ferreira, nesta quinta-feira (8).

Escrito por
e
PontoPoder
Guilherme Sampaio durante ato na PRaça do Ferreira. Ele veste uma camisa polo vermelha.
Legenda: O líder do Governo Elmano na Alece, Guilherme Sampaio, defendeu a reeleição do governador.
Foto: Thiago Gadelha.

Lideranças do PT no Ceará reagiram às especulações sobre o futuro político do ministro da Educação, Camilo Santana, e descartaram qualquer possibilidade de o petista disputar o Governo do Estado em 2026. Dirigentes partidários e parlamentares da base governista reforçam que a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) é prioridade absoluta da legenda no Estado e que não há plano alternativo no campo governista.

Presidente estadual do PT, Antônio Filho, o Conin, afirmou que o partido está fechado em torno do nome de Elmano e rechaçou a tese de um “plano B”. “O Elmano é o nosso candidato, não tem plano B, estamos construindo sua reeleição. Ele está fazendo um grande governo e não tenho dúvida de que será reeleito”, disse.

O dirigente partidário esteve, na tarde desta quinta-feira (8), na Praça do Ferreira, onde ocorreu um ato em defesa da democracia. O encontro, comandado por artistas locais e por integrantes de movimentos sociais, contou com a presença de parlamentares estaduais.

Dezenas de pessoas reunidas durante ato em defesa da democracia na Praça de Ferreira. Na imagem, uma mulher segura placas em defesa da Venezuela e contra a Anistia.
Legenda: O ato em defesa da democracia reuniu dezenas de pessoas na Praça do Ferreira.
Foto: Thiago Gadelha.

Líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual De Assis Diniz (PT) também adotou o mesmo discurso de Conin ao comentar as eleições do próximo ano. 

Ele classificou como infundadas as especulações sobre uma candidatura de Camilo ao Governo do Ceará. “Para ter plano B, precisa haver alguma ameaça, e não há. O governo Elmano tem um nível de avaliação extraordinária, na casa dos 69%, 70%. Ele tem um nível de entrega que nenhum governo, nos seus três primeiros anos, teve, nem o Cid (Gomes), nem o Camilo, nem o Tasso (Jereissati), nem o Lúcio (Alcântara), portanto, não trabalhamos com plano B. O Elmano é o candidato e nós vamos vencer as eleições em primeiro turno”, afirmou. 

Líder do Governo Elmano de Freitas durante ato na Praça do Ferreira. Ele veste uma camisa azul durante a entrevista.
Legenda: De Assis Diniz é o líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

“Camilo é um grande quadro, a nossa maior liderança, mas tem outro papel, outra função. Nós vamos de Elmano, não tenho dúvidas de que vai ser uma boa campanha, pode esperar”, concluiu.

Líder do Governo Elmano na Assembleia, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) também tratou como “absolutamente consolidada” a pré-candidatura de Elmano à reeleição. Segundo ele, o governador reúne apoio político amplo e resultados administrativos que credenciam a continuidade do projeto. “Elmano tem o apoio firme do ministro Camilo, do senador Cid Gomes (PSB), de uma base ampla de partidos e, especialmente, do presidente Lula, que tem um carinho muito especial pelo povo cearense”, afirmou.

Conin, presidente do PT Ceará, durante entrevista no Ato da Praça no Ferreira. Ele veste uma camisa polo vermelha e um boné azul.
Legenda: Conin, é presidente do PT Ceará, comentou sobre os rumos da base aliada da sigla.
Foto: Thiago Gadelha.

Aliança com Cid Gomes

Outro ponto reforçado pelos petistas é a permanência do senador Cid Gomes no núcleo da aliança governista. De Assis Diniz ressaltou que o senador segue envolvido na estratégia eleitoral. 

“Em todos os momentos e todas as falas, ele diz que está absolutamente comprometido com a reeleição do Elmano. O Cid é um dos formuladores que constrói o arco de aliança e a estratégia eleitoral. Quem senta para elaborar estratégia não vai dar passo seguinte de traição, muito pelo contrário, ele está absolutamente comprometido com a reeleição”, pontuou.

As declarações dos petistas ocorrem em meio a um momento turbulento da base governista por conta de críticas recentes do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), que expôs o descontentamento das articulações comandadas por Elmano de Freitas para 2026. Para as lideranças do PT, no entanto, o episódio não compromete a base aliada nem altera o desenho eleitoral.

Conin, presidente do PT Ceará, durante entrevista no Ato da Praça no Ferreira. Ele veste uma camisa polo vermelha e um boné azul.
Legenda: Conin, é presidente do PT Ceará, comentou sobre os rumos da base aliada da sigla.
Foto: Thiago Gadelha.

“Isso foi tratado lá em Sobral, é uma questão lá de Sobral (...) Eu digo o que o governador disse: ‘Vamos procurar dialogar ainda mais’”, reforçou Conin.

Guilherme Sampaio foi na mesma direção ao avaliar que disputas regionais não podem se sobrepor ao projeto estadual. “Cabe a nós pensarmos no futuro do Ceará e não submeter o destino estratégico deste projeto de desenvolvimento aos resquícios de disputas eleitorais de cidades do interior do Estado”, finalizou o líder do Governo Elmano.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de capa do livro A Palavra que Resta e do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito.
PontoPoder

De José de Alencar a Stênio Gardel: cearenses estão em lista de leitura de Bolsonaro

Acervo específico do DF pode ser lido e resenhado para reduzir a pena.

Beatriz Rabelo
Há 45 minutos
Guilherme Sampaio durante ato na PRaça do Ferreira. Ele veste uma camisa polo vermelha.
PontoPoder

Petistas no Ceará descartam Camilo candidato ao Governo: 'Elmano é plano A'

Lideranças da sigla participaram do ato em defesa da democracia, na Praça do Ferreira, nesta quinta-feira (8).

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
Há 1 hora
Live PontoPoder: As mudanças na base aliada de Elmano e o cenário da disputa presidencial no NE
PontoPoder

Live PontoPoder: As mudanças na base aliada de Elmano e o cenário da disputa presidencial no NE

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos mostra Bolsonaro à esquerda e cena do filme Ainda Estou Aqui à direita. Imagem usada em matéria onde ex-presidente pede a Moraes redução de pena por meio da leitura.
PontoPoder

Bolsonaro pede a Moraes para diminuir pena lendo livros; veja obras permitidas

"Ainda Estou Aqui", que inspirou o filme vencedor do Oscar no ano passado, é um dos títulos que o ex-presidente pode ler e resenhar.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Elmano de Freitas de terno e camisa branca fala durante entrevista, com expressão séria, em ambiente institucional. Ao fundo, bandeiras do Brasil e do Ceará desfocadas; em primeiro plano, câmera de gravação.
PontoPoder

Elmano comenta crise na relação com Ivo Gomes após declarações do ex-prefeito: 'Agora é dialogar'

Ex-prefeito de Sobral disse não ter mais "nenhum compromisso" com pré-candidatura à reeleição do governador.

Luana Barros e Flávia Rabelo, de Brasília
08 de Janeiro de 2026
Autoridade em traje formal discursa em um púlpito com dois microfones durante evento institucional. Ao fundo, um grande painel azul exibe o texto “MAPA da Segurança Pública 2025”, com referências ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Governo Federal do Brasil, indicando uma cerimônia oficial voltada ao tema da segurança pública.
PontoPoder

Lewandowski entrega carta de demissão e deixará Ministério da Justiça

O ministro estaria desgastado de embates políticos, como a tramitação da PEC da Segurança Pública

Redação
08 de Janeiro de 2026
Autoridades em trajes formais estão reunidas em um palco institucional enquanto um representante assina um documento sobre uma mesa. Ao fundo, um grande painel azul exibe a frase 'Defesa da Democracia' e a marca do Governo do Brasil. Bandeiras nacionais aparecem à esquerda, e várias pessoas aplaudem o ato, sugerindo uma cerimônia solene de caráter oficial.
PontoPoder

Lula veta PL da dosimetria durante evento do 8 de janeiro

Projeto voltará ao Congresso Nacional, e deputados e senadores decidirão se o veto se mantém ou não.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Camilo Santana durante entrevista ao PontoPoder. De blazer azul e camisa branca.
PontoPoder

Camilo Santana nega articulação para assumir o Ministério da Justiça

Aliados do petista avaliam que ele reúne credenciais políticas e administrativas para ocupar o cargo.

Igor Cavalcante, Flávia Rabelo e Beatriz Matos
08 de Janeiro de 2026
Foto de iluminação no Passeio Público, em Fortaleza.
PontoPoder

Prefeitura de Fortaleza concede parque de iluminação e semáforos até 2040, por mais de R$ 4 bilhões

Homologação do certame ocorreu no dia 23 de dezembro e contrato foi assinado em 31 de dezembro.

Bruno Leite
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra fachada da sede da PF em Juazeiro do Norte.
PontoPoder

PF apura compra de votos na região do Cariri e acaba prendendo suspeito por abuso sexual infantil

Operação no interior do Ceará mira o uso indevido de recursos de campanha nas eleições municipais de 2024.

Marcos Moreira
08 de Janeiro de 2026
Multidão com roupas verde e amarelo invadem prédio do Congresso Nacional em 8 de janeiro.
PontoPoder

8 de Janeiro completa três anos em meio à expectativa da decisão de Lula sobre o PL da Dosimetria

Base governista mira reversão de 34 votos no Senado para sustentar possível veto de Lula.

Beatriz Matos, de Brasília
08 de Janeiro de 2026
Autoridade judicial sentada à bancada durante uma sessão formal, vestindo toga sobre terno e gravata, falando ao microfone em um ambiente institucional com mesa de madeira e cadeira estofada ao fundo, em contexto de julgamento ou audiência. A autoridade em questão é Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Moraes anula sindicância do CFM sobre atendimento médico de Bolsonaro na prisão

Ex-presidente caiu na cela onde cumpre pena, e foi ao hospital para fazer exames.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre saída dele do hospital, após queda.
PontoPoder

Bolsonaro retorna à PF após realizar exames para investigar sequelas da queda

No hospital, ex-presidente realizou tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletroencefalograma.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Imagem do presidente Lula, que sancionou lei proibindo descontos associativos pelo INSS.
PontoPoder

Lei que proíbe descontos associativos pelo INSS é sancionada

Medida foi publicada no Diário Oficial, visando aumentar a segurança dos empréstimos consignados.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Lula e demais autoridades na cerimônia de anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS.
PontoPoder

Lula anuncia construção do primeiro hospital inteligente do SUS

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7) em cerimônia no Palácio do Planalto.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Retrato em close de Ivo Gomes, com entradas no cabelo e barba curta grisalha, usando camisa clara. Ele sorri levemente e olha para fora da câmera. Ao fundo, há um painel em tom vermelho.
PontoPoder

PT de Sobral lamenta afastamento de Ivo e diz que articulação entre Elmano e Rodrigues é nacional

Presidente municipal do partido descartou um rompimento com o PSB ou com os irmãos Ferreira Gomes.

Luana Barros
07 de Janeiro de 2026
Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital para exames após queda

Ex-presidente será submetido a tomografia, ressonância magnética do crânio e eletroencefalograma.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Bolsonaro de perfil, sério. É um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado.
PontoPoder

Moraes nega transferência imediata de Bolsonaro para hospital após queda

O político caiu durante a madrugada e bateu a cabeça em um móvel da cela em que está detido na Superintendência da PF.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Imagem dividida em dois retratos. À esquerda, Ivo Gomes, com barba curta, veste camisa clara e olha para a direita. À direita, Elmano de Freitas, de cabelos grisalhos e barba, veste camisa branca e blazer escuro, fala com a boca levemente aberta e olha para a esquerda.
PontoPoder

Ivo rompe com Elmano, defende Ciro Gomes e relembra crise na família por apoio ao petista

O ex-prefeito de Sobral criticou a aliança do governador com Oscar e Moses Rodrigues.

Luana Barros
06 de Janeiro de 2026
Deputados e senadores sentados e em pé no plenário da Câmara dos Deputados durante uma sessão do Congresso Nacional, em Brasília.
PontoPoder

Com salários de R$ 3,6 mil a R$ 10 mil, saiba quais profissões lutam por piso no Congresso Nacional

O Diário do Nordeste mostra como está a tramitação desses projetos de lei.

Beatriz Matos, de Brasília
06 de Janeiro de 2026