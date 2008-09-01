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Seminário de Gestores Públicos: especialistas debatem Nova Lei de Licitações e o papel dos prefeitos
A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) Soraia Victor foi a moderadora do painel realizado nesta terça-feira (16).
Bruno Leite
PontoPoder
Seminário de Gestores Públicos: Elmano pede valorização de 'experiências exitosas que o Ceará tem'
Governador do Ceará abriu XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 com palestra magna.
Bruno Leite
PontoPoder
Naumi Amorim anuncia licença da Prefeitura de Caucaia após alta hospitalar; vice assume
Prefeito ficou quase uma semana internado em razão de um infarto agudo do miocárdio.
Bruno Leite
PontoPoder
Presidente da Câmara de Jardim assume prefeitura interinamente após afastamento de prefeito e vice
Com o remanejamento, o então vice-presidente do Parlamento, Dezão da Lagoa (PDT), assumiu o comando da Câmara.
Ingrid Campos
PontoPoder
Empresa derruba reservatório construído por ela após Prefeitura de Ocara apontar irregularidades
A demolição da estrutura do poço ocorreu no distrito de Serragem. A prefeitura alega uma série de infrações.
Ingrid Campos
PontoPoder
Quaest para presidente: Zema, Caiado e Renan Santos são desconhecidos pela maioria dos cearenses
Levantamento também mostra que nomes como Augusto Cury e Cabo Daciolo ainda não têm muito apelo no Estado.
Bruno Leite
PontoPoder
Quaest para presidente: qual percentual de conhecimento e rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro no CE
Foram entrevistados 1002 votantes, com idade de 16 anos ou mais, entre os dias 21 e 28 de abril.
Bruno Leite
PontoPoder
Aprovada reforma administrativa que mexe em autarquias e amplia 1º escalão da gestão de Evandro
Projeto da Prefeitura de Fortaleza tramitou em regime de urgência.
Bruno Leite
PontoPoder
Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Ciro Gomes na pré-campanha
O levantamento ouviu 1.002 eleitores entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro nos dados estratificados varia.
Bruno Leite
PontoPoder
Pesquisa Quaest CE: 53% dos cearenses aprovam e 30% desaprovam o Governo Elmano
Primeira rodada do levantamento estimulado mostra o candidato do PSDB na liderança. O atual governador aparece em seguida.
Bruno Leite
PontoPoder
Negros são mais eleitos para Legislativo, enquanto Executivo é mais ocupado por brancos
Pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicada no último dia 15 mostra diagnóstico sobre representatividade racial no sistema eleitoral.
Bruno Leite
PontoPoder
TSE mostra que maioria dos recursos doados por brancos foram para candidatos brancos
Achado, que considera os pleitos de 2022 e 2024, foi um dos recortes analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) numa pesquisa divulgada em 15 de abril.
Bruno Leite
PontoPoder
Em déficit de R$ 114 milhões, Juazeiro do Norte pode aumentar taxa da Previdência para servidores
Os aportes para amortização do déficit atuarial não foram repassados entre 2023 e 2025, o que pode comprometer o pagamento a beneficiários nos próximos anos.
Ingrid Campos
PontoPoder
Prefeitos do Ceará vão a Brasília pressionar Congresso por complementação ao IR e a pisos salariais
A Confederação Nacional dos Municípios organiza uma marcha de prefeitos para maio, que contará com ao menos 50 gestores cearenses.
Ingrid Campos
PontoPoder
Aécio convida Ciro para candidatura presidencial e cearense desconversa: 'vamos amadurecer'
Declarações aconteceram durante um evento de lideranças tucanas em Brasília, nesta terça-feira (14).
Beatriz Matos, Bruno Leite
PontoPoder
Deputado José Guimarães anuncia que será novo ministro de Lula
Com ida para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, político fica de fora da disputa pelo Senado Federal.
Bruno Leite
Papo Carreira
IBGE reduz vagas em concurso de temporários; lançamento de edital está previsto para maio
Mudanças no cronograma do certame também foram publicadas.
Redação
PontoPoder
Ao menos seis secretários devem sair da gestão do prefeito Evandro Leitão até o fim da semana
Prefeitura de Fortaleza deve passar por mudanças devido à proximidade do fim do período de desincompatibilização.
Bruno Leite
PontoPoder
Câmara de Fortaleza aprova R$ 2,4 bilhões em empréstimos e R$ 192 milhões para subsidiar transporte
Projetos de lei que receberam aval dos parlamentares foram enviados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) na última semana.
Bruno Leite
PontoPoder
Domingos Filho deixa secretaria do Governo Elmano e fica livre para disputar eleições em 2026
Ele estava como titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico desde janeiro de 2025.
Bruno Leite
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