Quem é Serley Leal, candidato ao Governo do Ceará pela UP em 2026

A Unidade Popular (UP) lançou o nome de Serley Leal para a disputa ao Governo do Ceará nas eleições de 2026. O anúncio oficial ocorreu nesta quinta-feira (23), durante a convenção partidária da legenda, realizada na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Bancário e economiário, o candidato participou da fundação da sigla partidária no Ceará e, atualmente, integra seu diretório estadual. Ele faz parte de uma vertente política dita como anticapitalista, "que atua em defesa do poder popular e do socialismo".

Além do partido, Serley integrou movimentos estudantis durante sua época no Ensino Superior e chegou a fundar, junto a colegas, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. A frente buscava levar discussões do eixo universitário voltadas para a participação popular às periferias de Fortaleza.

Natural de Iguatu, no interior cearense, o candidato se mudou para a capital em 1997, momento de início da sua militância política. Ele também passou pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Uece, locais onde participou ativamente dos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCE).

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Partido político e número

Serley Leal tem 44 anos e está filiado à UP, legenda que ajudou a fundar no Estado. Seu número nas urnas é 80.

Esta é a 3ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

O candidato ingressou no Ensino Superior em 1999 e é concursado do Banco do Brasil. Além de bancário e militante, Serley também atua como gestor de finanças. Apesar de ser engajado na política desde os 19 anos, sua entrada nas eleições aconteceu apenas aos 36 anos.

Em 2020, foi candidato a vice-prefeito de Fortaleza em 2020, pela chapa de Paula Colares (UP). No primeiro turno, eles ficaram em 10º colocado, com 0,07% dos votos. À época, a vitória, em segundo turno, foi de José Sarto.

Já em 2022, Serley se candidatou pela primeira vez ao Governo do Estado. Ao todo, ele registrou 0,04% dos votos e ficou em 5º lugar na disputa, perdendo em primeiro turno para o atual chefe estadual, Elmano de Freitas (PT).

Vice

A UP ainda não oficializou o nome que estará à frente da vice-presidência na chapa de Serley Leal.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Serley Leal deve ser divulgado oficialmente a partir do dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.