PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Quem é Serley Leal, candidato ao Governo do Ceará pela UP em 2026

O político faz parte da vertente dita como anticapitalista e em defesa do poder popular.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 21:14
capa da noticia
Legenda: Esta é a 3ª eleição de Serley Leal.
Foto: Thiago Gadelha.

A Unidade Popular (UP) lançou o nome de Serley Leal para a disputa ao Governo do Ceará nas eleições de 2026. O anúncio oficial ocorreu nesta quinta-feira (23), durante a convenção partidária da legenda, realizada na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Bancário e economiário, o candidato participou da fundação da sigla partidária no Ceará e, atualmente, integra seu diretório estadual. Ele faz parte de uma vertente política dita como anticapitalista, "que atua em defesa do poder popular e do socialismo".

Além do partido, Serley integrou movimentos estudantis durante sua época no Ensino Superior e chegou a fundar, junto a colegas, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. A frente buscava levar discussões do eixo universitário voltadas para a participação popular às periferias de Fortaleza.

Natural de Iguatu, no interior cearense, o candidato se mudou para a capital em 1997, momento de início da sua militância política. Ele também passou pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Uece, locais onde participou ativamente dos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCE).

Veja também

Imagem da notícia: Partidos políticos terão de 20 de julho a 5 de agosto para realizar convenções; saiba quais têm data
PontoPoder

Partidos políticos terão de 20 de julho a 5 de agosto para realizar convenções; saiba quais têm data
Imagem da notícia: Saiba como está a disputa pré-eleitoral para Governo e Senado nos estados do Nordeste em 2026
PontoPoder

Saiba como está a disputa pré-eleitoral para Governo e Senado nos estados do Nordeste em 2026

Partido político e número

Serley Leal tem 44 anos e está filiado à UP, legenda que ajudou a fundar no Estado. Seu número nas urnas é 80.

Esta é a 3ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

O candidato ingressou no Ensino Superior em 1999 e é concursado do Banco do Brasil. Além de bancário e militante, Serley também atua como gestor de finanças. Apesar de ser engajado na política desde os 19 anos, sua entrada nas eleições aconteceu apenas aos 36 anos.

Em 2020, foi candidato a vice-prefeito de Fortaleza em 2020, pela chapa de Paula Colares (UP). No primeiro turno, eles ficaram em 10º colocado, com 0,07% dos votos. À época, a vitória, em segundo turno, foi de José Sarto.

Já em 2022, Serley se candidatou pela primeira vez ao Governo do Estado. Ao todo, ele registrou 0,04% dos votos e ficou em 5º lugar na disputa, perdendo em primeiro turno para o atual chefe estadual, Elmano de Freitas (PT).

Vice

A UP ainda não oficializou o nome que estará à frente da vice-presidência na chapa de Serley Leal.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Serley Leal deve ser divulgado oficialmente a partir do dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Sociedade e Saúde/poder executivo Instituicões e Partidos/governo do estado

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Quem é Serley Leal, candidato ao Governo do Ceará pela UP em 2026
PontoPoder

Quem é Serley Leal, candidato ao Governo do Ceará pela UP em 2026

O político faz parte da vertente dita como anticapitalista e em defesa do poder popular.

Redação

Há 51 minutos

Imagem da notícia UP confirma candidatura de Serley Leal ao Governo do Ceará, em convenção nesta quinta (23)
PontoPoder

UP confirma candidatura de Serley Leal ao Governo do Ceará, em convenção nesta quinta (23)

Período de convenções partidárias vai até 5 de agosto.

Ingrid Campos

Há 51 minutos

Imagem da notícia Priscila Costa comenta desistência do Senado no PL Ceará e diz não ter 'projeto de poder'
PontoPoder

Priscila Costa comenta desistência do Senado no PL Ceará e diz não ter 'projeto de poder'

Sigla liberal decidiu lançar apenas Alcides Fernandes como candidato a senador pela chapa de Ciro Gomes.

Marcos Moreira

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia STF autoriza investigação da PF sobre repasses a filme sobre Jair Bolsonaro
PontoPoder

STF autoriza investigação da PF sobre repasses a filme sobre Jair Bolsonaro

Segundo o inquérito, a PF deve investigar o destino dos valores que foram repassados.

Redação

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Convenção mostrou que palavra final do bolsonarismo no Ceará é de André Fernandes
Opinião

Convenção mostrou que palavra final do bolsonarismo no Ceará é de André Fernandes

Deputado federal venceu o embate interno contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e impôs sua articulação para a eleição 2026
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Ciro Gomes agradece apoio oficial do PL no Ceará: 'Exemplo para o Brasil'
PontoPoder

Ciro Gomes agradece apoio oficial do PL no Ceará: 'Exemplo para o Brasil'

A aliança tem sido motivo de crises nacionais, reavivadas nesta semana quando Ciro sinalizou voto em Caiado ou Renan Santos para presidente, sem citar Flávio Bolsonaro.

Luana Barros

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Entenda como funciona a escolha de suplentes e formação da chapa para o Senado no Ceará
PontoPoder

Entenda como funciona a escolha de suplentes e formação da chapa para o Senado no Ceará

O registro das candidaturas, conforme calendário da Justiça Eleitoral, começou nessa segunda-feira (20).

Milenna Murta*

23 de Julho de 2026

Imagem da notícia Quem é Alcides Fernandes, candidato ao Senado Federal pelo PL em 2026
PontoPoder

Quem é Alcides Fernandes, candidato ao Senado Federal pelo PL em 2026

A candidatura do parlamentar é apoiada pelo correligionário Flávio Bolsonaro (PL).

Redação

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal
PontoPoder

PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal

Sigla liberal realizou convenção partidária nesta terça-feira (22).

Marcos Moreira

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Luizianne suspende agenda por motivos de saúde em meio à disputa por composição na chapa governista
PontoPoder

Luizianne suspende agenda por motivos de saúde em meio à disputa por composição na chapa governista

Equipe da parlamentar confirmou que ela irá se ausentar de compromissos públicos até que haja a recuperação.

Bruno Leite

22 de Julho de 2026