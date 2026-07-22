Saiba como está a disputa pré-eleitoral para Governo e Senado nos estados do Nordeste em 2026

O cenário de definições de candidaturas e alianças visando as eleições deste ano está chegando ao seu momento final, com o período de convenções partidárias iniciado nessa segunda-feira (20) e que seguirá até 5 de agosto. A partir de agora, serão formalizadas as chapas majoritárias e também as proporcionais que estarão nas urnas em outubro.

Até aqui, partidos de diferentes colorações e espectros políticos já colocaram seus nomes como pré-candidatos ao Senado Federal e aos governos estaduais nos nove estados do Nordeste.

A lista de players já lançados inclui políticos que tentarão se reeleger, outros que buscarão emplacar sucessores e ainda aqueles que articulam projetos com o intuito de romper ciclos de gestão.

Nesta matéria, o PontoPoder mostra um levantamento com todas as pré-candidaturas aos Executivos e para a Casa Alta do Congresso Nacional em Alagoas, na Bahia, no Ceará, no Maranhão, na Paraíba, em Pernambuco, no Piauí, no Rio Grande do Norte e em Sergipe.

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Alagoas

Como representante da oposição, quem concorrerá ao Palácio República dos Palmares é o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PSDB). Outro nome desta disputa é o senador Renan Filho (MDB), que deve tentar voltar ao Governo do Estado, cargo em que esteve entre 2015 e 2022.

Quem também foi lançada como pré-candidata foi a pedagoga e jornalista Lenilda Luna, do partido Unidade Popular (UP). Ela possui uma trajetória como sindicalista no estado.

Legenda: Palácio República dos Palmares deve ter o comando disputado por dois candidatos em outubro. Foto: Reprodução/Google Street View.

Para o Senado, são pré-candidatos o atual senador Renan Calheiros (MDB), o deputado federal Arthur Lira (PP), o jornalista Alexandre Fleming (UP), o ex-deputado estadual Davi Davino Filho (Republicanos) e o deputado federal Alfredo Gaspar (PL).

Bahia

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), tentará novamente uma eleição ao Governo da Bahia. Já o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), é pré-candidato à reeleição.

Representando o Democracia Cristã (DC), também está colocada a pré-candidatura de José Estêvão. O partido chegou a retirar o nome do político do páreo em junho, mas a decisão foi revertida pela Justiça Eleitoral e ele se tornou presidente estadual da legenda.

Legenda: Quatro nomes deverão disputar o Governo da Bahia. Foto: Reprodução/Google Street View.

Um quarto nome consta entre os pré-candidatos ao comando da Governadoria da Bahia, o do presidente estadual do Psol, Ronaldo Mansur.

Pensando em vagas no Senado, estão lançadas as pré-candidaturas do senador Angelo Coronel (Republicanos), da professora Delliana Ricelli (Psol), do senador Jaques Wagner (PT), do ex-ministro João Roma (PL), do advogado Marcelo Santtana (DC) e do ex-governador Rui Costa (PT).

Ceará

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) é o pré-candidato de uma frente de oposição que tenta quebrar o ciclo do grupo governista no comando do Palácio da Abolição.

O Delegado Huggo Leonardo (Missão) é outro nome da oposição que buscará ser eleito para o Executivo estadual. Além disso, consta entre as lideranças oposicionistas cearenses na corrida eleitoral pelo governo, o senador Eduardo Girão (Novo).

O atual governador Elmano de Freitas (PT) tentará ser reconduzido à cadeira que ocupa e manter a hegemonia de mais de duas décadas do seu agrupamento político na condução do Ceará.

Legenda: Sete nomes já foram colocados para a eleição para o Governo do Ceará. Foto: Natinho Rodrigues.

O professor Jarir Pereira (Psol) é um dos nomes da esquerda lançados como pré-candidato ao Governo do Estado. O UP, por sua vez, lançou o bancário Serley Leal como pré-candidato ao Governo do Ceará. Já o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) escolheu o sindicalista Zé Batista (PSTU) como postulante ao Abolição.

São pré-candidatos ao Senado o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), a professora Anna Karina (PSOL), o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), o senador Cid Gomes (PSB), o deputado federal Eunício Oliveira (MDB), o militar da reserva General Theóphilo (Novo), o professor Germano Lima (Psol), a deputada federal Luizianne Lins (Rede) e a vereadora Priscila Costa (PL).

Maranhão

Para o governo estadual do Maranhão, o cenário conta com Orleans Brandão (MDB), que se apresenta para a reeleição. Pela oposição, está Eduardo Braide (PSD), que é ex-prefeito de São Luís.

A disputa também inclui o vice-governador do estado, Felipe Camarão (PT). Outros nomes confirmados na corrida para o Executivo maranhense são o advogado André Luís (Missão) e Enilton Rodrigues (Psol).

Legenda: No Maranhão, cinco nomes se apresentam como pré-candidatos ao Governo do Estado. Foto: Reprodução/Confea.

A corrida para o Senado Federal no estado apresenta os nomes de André Fufuca (PP) e Lahésio Bonfim (Novo), além dos senadores que buscam a reeleição para a Casa, Eliziane Gama (PT) e Weverton Rocha (PDT). Completam a lista de pré-candidaturas postas no estado Antônia Cariongo (Psol), Franklin Douglas (Psol) e Hilton Gonçalo (Mobiliza).

Paraíba

Na Paraíba, o atual governador Lucas Ribeiro (PP) assumiu o cargo em abril e é pré-candidato à reeleição. Entre os nomes que buscam o governo estadual também estão o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), e Efraim Filho (PL), que oficializou a sua filiação ao partido visando a disputa.

O cenário se completa com o advogado e suplente de deputado estadual Olímpio Rocha (Psol) e com o também advogado e militante Yuri Ezequiel (UP).

Legenda: Cinco nomes devem disputar Governo da Paraíba. Foto: Ednaldo Araújo/TJPB.

Para o Senado Federal, a disputa conta com o ex-governador João Azevêdo (PSB), que renunciou ao mandato no Executivo para concorrer à vaga. O atual senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) buscará a reeleição.

A lista é composta ainda pelo empresário André Gadelha (MDB), o policial militar reformado Major Fábio (Novo), o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), o ex-prefeito de Patos Nabor Wanderley (Republicanos) e a pedagoga Rosilene Gomes (UP).

Pernambuco

Na disputa pelo governo de Pernambuco, a atual governadora Raquel Lyra (PSD) apresenta seu nome como pré-candidata à reeleição. O cenário eleitoral para o Executivo conta também com a pré-candidatura de João Campos (PSB), que desponta como nome no campo de oposição ao atual governo.

O quadro no estado se completa com as pré-candidaturas de Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (Psol) e Renan Hallais (Missão).

Legenda: Cinco pré-candidaturas estão colocadas em Pernambuco. Foto: Rafael Vieira/AGIF/AFP.

Para o Senado Federal, a corrida eleitoral tem o atual senador Humberto Costa (PT), que buscará a reeleição do seu mandato. A disputa pelas vagas na Casa Alta inclui também Marília Arraes (PDT) e Miguel Coelho (União). Completam a lista de pré-candidaturas postas para o Senado os nomes de Paulo Rubem (Rede) e Túlio Gadelha (PSD).

Piauí

Na disputa pelo governo estadual do Piauí, o atual governador Rafael Fonteles (PT) se apresenta como pré-candidato à reeleição. Pela oposição, estão nomes como o do ex-prefeito Joel Rodrigues (PP) e o do empresário Elizeu Aguiar (Novo).

O cenário para o Executivo piauiense conta ainda com as pré-candidaturas de Francisco Jurity (DC), Geraldo Carvalho (PSTU), Gustavo Henrique (Avante), Lúcia Santos (PSDB), Lourdes Melo (PCO), Professor Gisvaldo (Psol) e Santiago Belizario (UP).

Legenda: No Piauí, dez pré-candidatos se apresentaram para a disputa pelo Palácio Karnak. Foto: Reprodução/Crea-PI.

Para o Senado Federal, a corrida pelas cadeiras envolve os atuais senadores Ciro Nogueira (PP) e Marcelo Castro (MDB), além de figuras políticas como Júlio César (PSD). O quadro também inclui Antônio Barros (Novo), Antônio José Lira (Avante), Dionísio Carvalho (DC), Evandro Marques (DC) e Francinaldo Leão (Psol).

Completam a lista de pré-candidatos ao Senado: Jorge Lopes (PSDB), Major Paulo Roberto (Mobiliza), Manuel Domingos (Rede), Pastor Sena (Avante), Pedro Laurentino (UP), Ravenna Castro (Democrata), Tiago Junqueira (PL) e Zé Freire (Avante).

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, o cenário para o governo estadual conta com as pré-candidaturas de figuras políticas como Allyson Bezerra (União) e Álvaro Dias (PL). A disputa pelo Executivo potiguar também apresenta o nome de Cadu Xavier (PT).

O quadro de postulantes se completa com as pré-candidaturas de Dário Barbosa (PSTU), Francisco Dias (UP) e Robério Paulino (Psol).

Legenda: Seis postulantes devem concorrer pelo Executivo potiguar em outubro. Foto: Renato Batista / GAC.

Para o Senado Federal, os atuais senadores Styvenson Valentim (Podemos) e Zenaide Maia (PSD) se apresentam como pré-candidatos à reeleição. A corrida pelas vagas na Casa Alta inclui também nomes como Coronel Hélio (PL), Rafael Motta (PDT) e Tércio Tinôco (União).

O quadro de pré-candidaturas postas conta ainda com Guilherme Mosca (UP), Luciana Lima (PSTU), Oswaldo Negrão (PCdoB), Rosália Fernandes (PSTU), Samanda Alves (PT), Sandro Pimentel (Psol) e Sônia Godeiro (Psol).

Sergipe

O atual governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), é o nome do seu partido para tentar a reeleição. Na disputa pelo Executivo, ele enfrenta Valmir de Francisquinho (Republicanos), que renunciou à prefeitura de Itabaiana para entrar na corrida eleitoral.

Outros pré-candidatos confirmados são o médico Dr. Helton Monteiro (Psol), o advogado e ex-secretário Emanuel Cacho (PSDB) e o jornalista e vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (PL).

Legenda: Em Sergipe, cinco políticos devem disputar o Palácio Governador Augusto Franco. Foto: Reprodução/Governo de Sergipe.

No cenário para o Senado Federal, Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT) se apresentam para tentar a reeleição. O quadro de pré-candidatos traz também o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), o ex-senador Eduardo Amorim (Republicanos), e André Moura (União).

A disputa contará com o militar da reserva Coronel Rocha (PL), o delegado André David (Republicanos), o líder sindical Iran Barbosa (Psol) e o deputado federal Rodrigo Valadares (PL).