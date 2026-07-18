Aliados de Eunício e Luizianne iniciam 'campanha' pelo Senado e acirram disputa na chapa governista

A disputa pela segunda vaga ao Senado dentro da chapa governista ganha força a partir de uma “campanha” de aliados dos deputados federais Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (Rede) nas redes sociais. Os dois políticos são cotados para o espaço ainda em negociação, após o senador Cid Gomes (PSB) garantir o seu lugar com a confirmação da busca pela reeleição.

Cid vinha negando a possibilidade de tentar mais um mandato, ao mesmo tempo que ressaltava o compromisso com o deputado federal Júnior Mano (PSB) para o cargo. O impasse foi resolvido em negociação na última terça-feira (14). Por sua vez, o parlamentar foi acomodado na 1ª suplência.

Com a entrada de Cid na disputa, a corrida governista pela segunda vaga na composição segue aberta para Eunício ou Luizianne, pelo menos no atual cenário. É nesse sentido que aliados de ambos os parlamentares tentam fortalecer a pré-campanha, com apoios que vão além de seus próprios partidos.

A disputa ganhou mais um capítulo nessa quinta-feira (16), quando Eunício Oliveira endereçou críticas diretas a Cid Gomes. Em retorno ao PontoPoder, o emedebista disse que o senador “trai mãe, pai e irmão mais velho por nada” e seria “inconfiável” para a aliança. Em resposta, Cid rebateu: "Eu desejo a ele saúde".

Em paralelo, há questionamentos sobre a posição de partidos dos outros partidos da base dentro da chapa, como MDB, PSD e Republicanos. Além da segunda vaga de senador e sua respectiva suplência, tratativas ainda estão em andamento para a vice-governadoria — atualmente indicada pelo partido de Eunício.

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APOIO A EUNÍCIO

No final de junho, Eunício Oliveira se afastou das articulações eleitorais para tratamento de saúde por conta de uma anemia profunda. Nesta semana, o político anunciou a recuperação e vem retomando as atividades políticas.

Via redes sociais, uma série de políticos filiados ao MDB publicaram postagens com o texto “Apoio Eunício no Senado” e mensagens reforçando a pré-candidatura de Eunício. As publicações se concentram entre esta quinta (16) e sexta-feira (17).

Entre os exemplos do próprio partido estão os prefeitos Eurico Arruda (Viçosa do Ceará) e Delma Ferreira (Fortim), além dos deputados estaduais Davi de Raimundão e Danniel Oliveira, este sobrinho do pré-candidato e presidente do MDB Fortaleza.

Houve publicações no mesmo sentido de nomes de fora da legenda de Eunício, como os prefeitos Naumi Amorim (PSD - Caucaia), Zé Filho Nunes (PSB - Jaguaribara) e Telvânia Braz Barreto (PSB - Paramoti).

Embora venha reforçando a aliança com o grupo governista e o empenho pela reeleição de Elmano, Eunício Oliveira chegou a dizer que pretende seguir adiante com a candidatura, mesmo sem apoio direto da base aliada.

“Eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação com a disputa de uma vaga na candidatura majoritária. Eu tenho um partido político, se eu quiser ser candidato a senador, eu serei”, afirmou Eunício, durante entrevista na live do PontoPoder, em maio.

APOIO A LUIZIANNE

Após anunciar a saída do PT, Luizianne Lins filiou-se à Rede Sustentabilidade em 2 de abril, encaminhando uma pré-candidatura “avulsa” ao Senado. Contudo, uma reaproximação com o grupo governista fez a deputada federal voltar a ser cotada para uma das vagas da chapa de Elmano.

Como mostrou o PontoPoder, Luizianne Lins vem sendo citada por uma série de deputados estaduais da base para a pré-candidatura ao Senado, que chegaram admitir "torcida pessoal" pelo nome da ex-prefeita de Fortaleza.

É nesse cenário que políticos da Federação Psol/Rede e até mesmo do PT já encabeçam uma campanha nas redes sociais em favor de Luizianne, que confirmou a pré-candidatura ao Senado no final de junho. A parlamentar, inclusive, marcou para esta segunda-feira (20) o lançamento oficial da pré-candidatura.

Entre os correligionários, há vídeos em apoio do deputado estadual Renato Roseno e dos vereadores Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo. Já entre os petistas estão a deputada estadual Larissa Gaspar e as vereadoras Adriana Almeida e Mari Lacerda.

Há também incentivo até mesmo de aliados considerados indiretos, como o do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSD), que chegou a manifestar apoio às pré-candidaturas de Luizianne e Capitão Wagner (União Brasil) ao Senado.

Em entrevista à live do PontoPoder, em maio deste ano, Luizianne já havia sinalizado que pretende apoiar o governador Elmano de Freitas na tentativa de reeleição e acrescentou: "Eu gostaria muito se fosse a candidata da chapa do governo", disse.

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Mesmo com a confirmação da posição de Cid, cresce a expectativa pela ocupação das outras vagas da chapa governista: a vice-governadoria e a segunda vaga de senador. Nessa equação de partidos aliados buscando vagas estão, principalmente, PSD, MDB e Republicanos.

Na mesma entrevista em que teceu críticas a Cid, Eunício Oliveira fez questão de dizer que segue no projeto governista e apoiará Elmano, independente do resultado das negociações em andamento. “MDB será parceiro e não briga por cargos... melhor é ser sério no projeto pelo Ceará”, pontuou.

O compromisso é reforçado pelo Republicanos, por meio do vice-presidente do partido no Ceará, o vereador Michel Lins. Ao PontoPoder, o parlamentar de Fortaleza afirmou que a legenda segue defendendo que o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) ocupe uma das vagas disponíveis.

“O Republicanos pleiteia o nome do senador Chiquinho, que é um dos nomes mais sérios que a gente tem no estado do Ceará e de sucesso, que ele possa compor a vice do governador Elmano, até por todo seu histórico e por tudo aquilo que pode contribuir com o desenvolvimento do estado do Ceará. Porém, isso é uma decisão coletiva, uma junção de partidos, e o que mais importa nesse momento é que nós estejamos alinhados na reeleição do governador Elmano, fortalecendo a nossa chapa de deputados federais e de deputados estaduais” Michel Lins Vice-presidente do Republicanos

Em paralelo, o PSD vem sendo citado por políticos como o possível dono da vice de Elmano. Entre os nomes ventilados estão Domingos Filho, presidente da sigla no Ceará, a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriela Aguiar e a deputada federal Fernanda Pessoa.

Sobre as articulações governistas, o PSD também foi acionado por meio do presidente da sigla no Ceará, Domingos Filho. Entretanto, não houve retorno às tentativas de contato, tanto diretamente ao político quanto via assessoria.