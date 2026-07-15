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União Progressista decide apoiar Roberto Cláudio como vice de Ciro Gomes, diz Capitão Wagner

A definição encerra o impasse entre as direções estadual e nacional do União Brasil sobre a participação da legenda na chapa majoritária.

Escrito por Marcos Moreira e Igor Cavalcante
15 de Julho de 2026 - 15:15 (Atualizado às 15:41)
capa da noticia
Legenda: Roberto Cláudio e Capitão Wagner comentaram sobre a montagem da chapa majoritária da oposição.
Foto: Kid. Jr.

O presidente estadual da federação União Progressista no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner, afirmou que o grupo decidiu apoiar o nome do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) para compor, como candidato a vice-governador, a chapa encabeçada por Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo Governo do Ceará. Segundo ele, a definição encerra o impasse entre as direções estadual e nacional do União Brasil sobre a participação da legenda na chapa majoritária.

Além da vaga de vice, Wagner reafirmou que a federação manterá apoio à sua candidatura ao Senado e à do deputado estadual Alcides Fernandes (PL). A declaração foi feita nesta quarta-feira (15), durante mais uma edição do Café da Oposição, realizado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Ao comentar a decisão, Roberto Cláudio afirmou que a definição representa a pacificação interna da federação.

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"Acabei de ouvir do Capitão essa grande novidade. É importante dizer que esse é o encaminhamento da União Progressista para a pré-candidatura à vice, agora já pacificado internamente", disse.

O ex-prefeito também atribuiu o acordo à articulação conduzida por Capitão Wagner junto às lideranças partidárias.

"Foi um passo muito importante articulado pelo Capitão, mas também legitimado pelos presidentes dos partidos, o deputado Moses Rodrigues, pelo União Brasil, e AJ Albuquerque, pelo PP"
Roberto Cláudio (União Brasil)
Ex-prefeito de Fortaleza

Decisão vai para avaliação nacional

Capitão Wagner disse que a definição foi construída após diálogo com os presidentes estaduais do União Brasil e do Progressistas, Moses Rodrigues e AJ Albuquerque, em reunião realizada na terça-feira (14).

Segundo ele, o entendimento foi de que Roberto Cláudio fortalece a composição da oposição, inclusive na montagem das chapas proporcionais.

"Eles se convenceram de que o melhor caminho seria o Roberto ir para a vice-governadoria. Ele colaborou muito na construção da chapa de deputados federais, indicando nomes que vão compor essa nominata"
Capitão Wagner
Presidente do União Brasil no Ceará

Para Wagner, a decisão tende a ser confirmada pela direção nacional da federação.

"Essa é uma decisão da União Progressista no Ceará que será levada à direção nacional. Mas, havendo consenso no Estado, dificilmente teremos qualquer problema a nível nacional. Que partido abriria mão de participar de uma chapa com grandes chances de vitória, tendo um candidato a senador e um candidato a vice-governador?", disse.

O ex-deputado também avaliou que a participação de Roberto Cláudio na chapa pode reforçar sua posição para futuras disputas eleitorais.

"O Ciro tem deixado muito claro que o Roberto é um nome que agrada para uma sucessão. Para a União Progressista, é muito bom tê-lo compondo essa chapa majoritária", concluiu.

Impasse resolvido

A definição representa uma mudança em relação ao cenário desenhado há pouco mais de um mês. Em junho, o presidente estadual do União Brasil, deputado federal Moses Rodrigues, defendia que Roberto Cláudio disputasse uma vaga na Câmara dos Deputados. 

Segundo ele, esse havia sido o compromisso firmado com as direções nacionais do União Brasil e do Progressistas durante as negociações para a criação da federação União Progressista.

Na ocasião, o próprio Roberto Cláudio admitiu ao PontoPoder que tinha o desejo de integrar a chapa majoritária de Ciro Gomes, mas afirmou que a decisão dependeria de diálogo com o partido e com os aliados.

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