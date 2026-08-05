Luizianne é escolhida candidata ao Senado na chapa governista; Chagas Vieira será suplente

A cúpula da base governista definiu o segundo nome da chapa majoritária para o Senado: a deputada federal Luizianne Lins (Rede). A decisão foi tomada há pouco, após uma série de reuniões entre as principais lideranças do grupo.

Chagas Vieira, ex-chefe da Casa Civil de Camilo de Elmano, será o primeiro suplente.

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A confirmação encerra uma das negociações mais longas do arranjo governista para a disputa deste ano. Com duas vagas ao Senado em jogo, a definição do segundo nome vinha sendo adiada a cada rodada de conversas entre os partidos da base.

As definições ocorridas após a decisão do TRE-CE de manter a União Progressista no palanque de Ciro Gomes afunilou o debate para os dois nomes: Luizianne e Chagas. A definição dá a vaga a Luizianne, mas contempla o grupo ligado ao senador Camilo Santana.

A deputada fará dobradinha com Cid Gomes (PSB), outro nome que disputa o senado pelo grupo.