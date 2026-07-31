Gabriella Aguiar será indicada candidata a vice na chapa de Elmano

A vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), será indicada nesta sexta-feira (31) candidata a vice-governadora na chapa de Elmano de Freitas (PT). O acordo já está firmado entre as lideranças do grupo governista e o ato deverá ser consumado na convenção que homologa o nome do governador para a reeleição na presença do presidente Lula.

A chapa terá ainda Cid Gomes (PSB) como candidato ao Senado. A outra vaga deverá ficar aberta e dependerá de negociações que irão até pero do fim do prazo.

A escolha do PSD

A indicação garante ao PSD a terceira posição da chapa majoritária governista, que já tnha indicação de Elmano e Cid. O partido é um dos mais fortes do arco de aliança e vinha sendo tratado, desde o início das conversas, como candidato à vaga.

A cadeira chegou a ser especulada para o ex-vice-governador Domingos Filho, pai de Gabriella. De qualquer forma, a vaga ficou na família, que tem base política na região dos Inhamuns.

Quem é Gabriella Aguiar

Gabriella Pequeno Costa Gomes de Aguiar tem 36 anos, é médica e natural de Fortaleza. Na política, tem origem tradicional, mas carreira recente. Foi deputada estadual eleita em 2022, mas renunciou ao cargo para assumir a vice-prefeitura de Fortaleza em 2024.

A biografia familiar explica parte do peso da indicação: é filha de Domingos Filho, ex-vice-governador do Ceará e comandante do PSD estadual, e de Patrícia Aguiar, prefeita de Tauá. É irmã do deputado federal Domingos Neto.

Segunda vaga segue aberta

A definição da vice não encerra a montagem da chapa. A outra vaga ao Senado deve ficar em aberto até os últimos dias do prazo de confirmação, disputada entre aliados do governador e do ministro Camilo Santana.

Seguem com força na negociação os nomes do ex-secretário da Casa Civil Chagas Vieira e o da deputada federal Luizianne Lins, lançada ontem candidata ao Senado pela federação Rede/PSOL. Eunício Oliveira (MDB) é outro nome que disputa a indicação.