Após ato formal, Ciro Gomes é confirmado o primeiro candidato ao governo do Ceará

A Federação PSDB-Cidadania formalizou, na manhã desta segunda-feira (20), em convenção partidária, o nome de Ciro Ferreira Gomes como candidato ao Governo do Estado. A chapa concorrerá sob o nome de Coligação Unir para Mudar. Com o ato formal, Ciro é o primeiro candidato ao governo do Estado confirmado em convenção.

Participaram da convenção o ex-senador Tasso Jereissati, o próprio Ciro, presidente estadual do PSDB, e Alexandre Pereira, presidente estadual do Cidadania. O ato foi apenas jurídico, mas haverá a convenção festiva da coligação, incluindo partidos parceiros como União Brasil e PL no dia 1º de agosto.

Chapa aguarda composição

A convenção resolveu o topo da chapa, porém aguarda o ato partidário dos aliados para confirmar a composição. A indicação do candidato a vice e dos dois nomes ao Senado ainda aguarda as convenções do União Brasil e do Partido Liberal (PL) no Estado. O desenho final da majoritária sairá com a confirmação das demais legendas.

A convenção estadual do PL está marcada para o dia 22 de julho. Já a da Federação União Progressista acontecerá no dia 26.

A tendência é que a chapa tenha a seguinte composição:

Ciro Gomes (candidato a governador)

Roberto Cláudio (candidato a vice)

Alcides Fernandes (candidato a senador

Capitão Wagner (candidato a senador)

Chapa cheia na proporcional