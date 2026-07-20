Quem é Ciro Gomes, que vai disputar o Governo do Ceará em 2026 pelo PSDB

A disputa pelo Governo do Ceará terá o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes como principal nome da oposição no pleito geral de 2026, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A homologação do nome de Ciro aconteceu nesta segunda-feira (20), em convenção partidária.

Atual presidente estadual da legenda, Ciro é parte da Família Ferreira Gomes, nome de peso na política cearense e, também, do município de Sobral, no interior do Estado.

Além de deputado estadual e federal, o tucano chegou a ser prefeito de Fortaleza por um curto período, logo deixando o cargo para se candidatar ao Governo do Ceará nas eleições de 1990, período em que foi eleito.

Ele também foi ministro da Fazenda na gestão de Itamar Franco, da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) durante o primeiro governo Lula (PT) e secretário estadual da Saúde (SESA) quando seu irmão, Cid Gomes (PSB), atuou como governador do Ceará.

O candidato é natural de Pindamonhangaba, no interior paulista, e se mudou com a família para Sobral ainda criança. Ele é filho de José Euclides Gomes Júnior, ex-prefeito de Sobral, e irmão de Cid Gomes (PSB), Ivo Gomes (PSB) e Lia Gomes (PSB), todos também atuantes na política cearense.

Partido político

Ciro tem 68 anos e voltou a se filiar ao PSDB em 2025. Suas primeiras filiações foram ao extinto PDS e ao então PMDB (hoje MDB), nos anos de 1980. Em 1990, ele foi o primeiro governador da história do PSDB, mas deixou a legenda em 1997, quando se filiou ao PPS. Ciro também foi filiado ao PSB, ao PROS e ao PDT.

Esta será a 9ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

Ciro ingressou na política como deputado estadual, sendo o candidato mais votado no município de Sobral no pleito de 1982. Em 1986, ele se reelegeu para mais um mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), época em que foi líder do governo de Tasso Jereissati (PSDB) na Casa.

Ele deixou o cargo para disputar a Prefeitura de Fortaleza dois anos depois, sendo eleito para o mandato de quatro anos. Sua gestão durou apenas 15 meses, período em que se afastou para tentar candidatura ao Governo do Ceará. O político venceu no primeiro turno, em 1990.

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Ao concluir o mandato como governador, Ciro assumiu o Ministério da Fazenda em 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco. Quatro anos depois, disputou a Presidência da República pela primeira vez, como oposição a Fernando Henrique Cardoso (FHC), e perdeu.

Em 2002, Ciro tentou o cargo de presidente mais uma vez, perdendo para Lula (PT), que o escolheu para assumir o MIDR durante seu governo. Ele esteve à frente do ministério até 2006, quando saiu para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, sendo eleito deputado federal.

Já em 2013 e 2014, o político atuou como secretário da Saúde do Ceará, durante o mandato go governador Cid Gomes (PSB), seu irmão. Depois, em 2015, tornou-se o diretor da Transnordestina Logística.

Ciro participou dos pleitos de 2018 e 2022 como candidato à Presidência, perdendo, respectivamente, para Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Até a época, ele era um dos principais nomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT), mas rompeu com a sigla em 2025 para retornar ao PSDB.

Vice

O PSDB ainda não oficializou o nome que será candidato a vice-governador na chapa de Ciro Gomes. A expectativa é de que seja o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, da federação União Progressista.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Ciro Gomes deve ser divulgado oficialmente a partir do dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.

*Estagiária sob supervisão de Jéssica Welma.