André Figueiredo, Ciro Gomes e Lupi. André discursa segurando um microfone, Ciro acena com a mão e Lupi olha para o horizonte.

PontoPoder

Após saída de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, PDT Ceará tenta se reerguer e aposta em aliança com PT

Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.

Igor Cavalcante 29 de Outubro de 2025
Foto mostra Elmano de Freitas, Camilo Santana, Jade Romero e Cid Gomes durante ato de campanha

PontoPoder

Após filiação de Ciro ao PSDB, base governista reage com publicações em apoio a Elmano, Cid e Camilo

Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.

Marcos Moreira 25 de Outubro de 2025
Na imagem, Giselle Bezerra, Ciro Gomes, Renata Jereissati, Tasso Jereissati e Ozires Pontes

PontoPoder

No PSDB, Ciro faz elogios a André Fernandes e Wagner e defende Roberto Cláudio ao Governo do Ceará

Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Sentados, ao lado um do outro, aparecem Roberto Cláudio, André Fernandes e Alcides Fernandes, durante evento do PSDB

PontoPoder

Tasso critica polarização e brinca com André Fernandes: 'Está chegando pra esquerda'

Ex-senador participa de evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB na manhã desta quarta-feira (22)

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Ozires Pontes durante o evento de filiação de Ciro ao PSDB

PontoPoder

Com a chegada de Ciro, PSDB fará nova eleição interna; Ozires deixa presidência ainda em outubro

Prefeito de Massapê anunciou que não vai seguir na presidência do partido durante evento de filiação do ex-ministro

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Entrevista de André Fernandes

PontoPoder

'Espero que a oposição esteja unida em 2026', afirma André Fernandes em ato de filiação de Ciro

Político comentou sobre objetivos em comum e possíveis candidaturas do grupo na eleição do próximo ano

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Ciro Gomes conversa com Tasso Jereissati, ao fundo logomarca do PSDB

PontoPoder

Ciro Gomes se filia ao PSDB, no Ceará, ao lado de Tasso Jereissati e aliados da oposição; acompanhe

Expectativa da legenda tucana é que o ex-ministro dispute o Governo do Estado em 2026

Marcos Moreira, Jéssica Welma, Ingrid Campos, Igor Cavalcante, Bruno Leite 22 de Outubro de 2025
Ciro e Tasso trocam cumprimentos durante evento do PSDB. Ao fundo, um grupo de pessoas, entre eles Roberto Cláudio

PontoPoder

Por que a volta de Ciro Gomes ao PSDB está causando alvoroço na política do Ceará

Quase três décadas após deixar o tucanato, o ex-governador do Ceará retorna ao partido que o lançou nacionalmente e tenta recuperar protagonismo político no Estado

Igor Cavalcante e Bruno Leite 22 de Outubro de 2025
José Sarto durante entrevista ao PontoPoder do Diário do Nordeste

PontoPoder

Sarto anuncia que seguirá Ciro e voltará ao PSDB, partido do qual teve expulsão cogitada em 1991

Ex-prefeito de Fortaleza informou saída do PDT nesta terça-feira (21)

Marcos Moreira 21 de Outubro de 2025
Ciro é um homem idoso, branco, de barba rala e cabelos grisalhos. Na foto, ele está olhando para o lado, batendo palmas, em um auditório.

PontoPoder

Ato de filiação de Ciro ao PSDB será na quarta-feira (22), em hotel na Beira-Mar

Ex-governador do Ceará anunciou a saída do PDT na última sexta (17)

Redação 19 de Outubro de 2025
1 2 3