Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.
Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.
Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará
Ex-senador participa de evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB na manhã desta quarta-feira (22)
Prefeito de Massapê anunciou que não vai seguir na presidência do partido durante evento de filiação do ex-ministro
Político comentou sobre objetivos em comum e possíveis candidaturas do grupo na eleição do próximo ano
Expectativa da legenda tucana é que o ex-ministro dispute o Governo do Estado em 2026
Quase três décadas após deixar o tucanato, o ex-governador do Ceará retorna ao partido que o lançou nacionalmente e tenta recuperar protagonismo político no Estado
Ex-prefeito de Fortaleza informou saída do PDT nesta terça-feira (21)
Ex-governador do Ceará anunciou a saída do PDT na última sexta (17)