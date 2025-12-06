Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Em busca de união, oposição no Ceará vive nova crise e incertezas para 2026

Oposição no Ceará enfrenta crise após intervenção de Michelle Bolsonaro; PL suspende diálogo com Ciro Gomes em meio a racha interno.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto do abraço de André Fernandes e Ciro Gomes.
Legenda: Especialiastas indicam situação como o “primeiro teste” da aliança e que governistas ganharam argumentos para disputa retórica.
Foto: Thiago Gadelha

A oposição no Ceará, que buscava pavimentar um caminho de união entre a centro-direita pragmática e as alas bolsonaristas e ciristas para as eleições de 2026, viu sua articulação estremecer diante de uma crise interna deflagrada publicamente. 

O racha, que envolveu diretamente a cúpula do Partido Liberal (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, resultou na suspensão das conversas de aliança com Ciro Gomes, impondo uma incerteza no futuro do bloco que se opõe ao governo de Elmano de Freitas (PT).

A construção do grupo de oposição contava também com a adesão do União Brasil. O partido, liderado pelo ex-deputado federal Capitão Wagner, tem se mantido à margem do imbróglio. Wagner, inclusive, manifestou que o desejo de união no Ceará deve prevalecer, questionando se lideranças nacionais poderiam interferir no processo local.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Moraes nega pedido de visita de filho de Bolsonaro em dia de aniversário

teaser image
PontoPoder

Alckmin é o 'mais importante ministro' da Indústria, elogia Lula: 'Competência técnica e política'

O estopim da crise

A crise foi deflagrada publicamente durante um evento promovido pelo senador Eduardo Girão (Novo) em um hotel na Praia do Futuro, em Fortaleza, para o pré-lançamento da sua candidatura ao Governo do Estado, no último domingo (30). 

Na ocasião, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou o deputado federal André Fernandes (PL) e seus aliados por terem se “precipitado” em articular uma aliança com Ciro Gomes para a disputa eleitoral de 2026. Michelle afirmou que ir contra o ex-presidente era o maior erro da direita.

Em resposta, André Fernandes se defendeu, refutando que estivesse desobedecendo a Jair Bolsonaro. Ele reiterou que a conversa com Ciro teria sido autorizada pelo ex-presidente, incluindo uma reunião onde a entrada de Ciro teria sido “aprovada ou exaltada”.

Foto enquadra André Fernandes e Michelle Bolsonaro, durante evento de Eduardo Girão na Praia do Futuro.
Legenda: Divergências entre Michelle Bolsonaro e lideranças do PL Ceará expuseram racha no partido.
Foto: Fabiane de Paula

Antes do recuo oficial do PL, a ala da oposição que apoiava Ciro adotou uma postura de isolamento em relação à Michelle. Ao PontoPoder, o deputado estadual Sargento Reginauro (União) disse que, caso a decisão fosse dividir o grupo, eles a respeitariam, mas ele não se via dividido e que o caminho seria apoiar Ciro. 

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), por sua vez, alegou que a movimentação de Michelle Bolsonaro causou um “curto-circuito” na busca pelo palanque único e não estava alinhada com as autoridades que trabalhavam para Ciro Gomes. 

Já o deputado estadual Felipe Mota (União) também criticou a postura de Michelle, considerando que a maior parte do eleitorado de Lula e do PT no estado era de centro-direita e que ela deveria ter conversado mais com o “presidente do partido”.

'Primeiro teste'

A cisão em curso representa o primeiro teste de envolvimento nacional na disputa local, segundo a análise de especialistas. 

“Acho que o enquadramento governista esperado é o do fato como um embaralhamento das cartas na oposição,” afirmou o cientista político e professor Emanuel Freitas, observando que a aliança entre oposição antipetista — cirista e bolsonarista — estremeceu no “primeiro teste” de uma liderança nacional vinda ao Ceará.

De acordo com Freitas, o abalo não separou os dois grupos, mas sim produziu uma rachadura no interior do bolsonarismo.

O racha interno, conforme Freitas, divide o bolsonarismo entre a ala “mais pragmática”, que reconhece não conseguir vencer o PT sem Ciro, e o grupo que acredita ter “espólio eleitoral suficiente para encapar uma candidatura solo, mais pura, vamos dizer assim, do ponto de vista ideológico”. 

A consequência imediata foi o PL receber uma “ordem” de Michelle Bolsonaro para suspender as conversas com Ciro Gomes, alegando desconhecimento do acordo e afirmando a postura de “não aceitar qualquer um de fora que é precipitado ou exaltado”.

A socióloga e cientista política Paula Vieira também aponta que o conflito fortalece o grupo governista, mas principalmente no sentido retórico, dando-lhes elementos para utilizar o próprio bolsonarismo como foco de enfrentamento. 

No entanto, conforme a estudiosa, para Ciro Gomes, essa “suspensão” das conversas pode ser vantajosa, pois o posiciona como não sendo “tão bolsonarista assim”. 

Protagonismo da direita

A disputa pelo futuro político do bolsonarismo no Ceará reflete uma indefinição nacional sobre quem assumirá a liderança na ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro — preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília —, o que intensifica a briga pelo protagonismo na família. 

O ex-presidente foi sentenciado a 27 anos de três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro foi condenado por conta da sua participação em cinco crimes, incluindo a tentativa de golpe de Estado que produziu os atos do 8 de janeiro de 2023.

Essa disputa familiar tornou-se pública quando os filhos do ex-presidente criticaram a ex-primeira-dama. O senador Flávio Bolsonaro reprovou a atitude de Michelle como “autoritária” e chamou o ataque a André Fernandes de “injusto e desrespeitoso”. 

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, por sua vez, admitiu preferir a candidatura de Eduardo Girão ao Palácio da Abolição, reforçando a necessidade de respeitar a “liderança do meu pai”.

Michelle, em nota posterior, tentou esclarecer a situação, afirmando que o objetivo era apenas que todos “entendessem e pensassem” e tinham o direito de manifestar suas opiniões.

Crise como reflexo do contexto nacional

A crise no Ceará é vista por especialistas como um reflexo de dinâmicas maiores, ligadas à sucessão da direita nacional.

Paula Vieira considera que o Ceará é como um “laboratório da disputa nacional”, pois permite visualizar claramente o recorte da direita e da esquerda e suas respectivas hegemonias.

De acordo com Vieira, essa disputa local reflete o conflito nacional e a indefinição sobre quem são as lideranças na “ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro,” que está fora do jogo.

Segundo ela, isso é crucial porque a tendência é que a população cearense vote em nomes que representem valores de centro-direita, e não da extrema-direita, que é o nicho representado por figuras como Eduardo Girão e Michelle Bolsonaro.

Ao que discorreu a estudiosa, a postura pode levar aliados de Ciro Gomes, que tinham o PL como destino certo (como os deputados estaduais Antônio Henrique e Lucinildo Frota, ambos no PDT), a buscarem outras legendas, como o PSDB, para se desvincular da marca bolsonarista.

Foto de faixa de apoio ao nome de Ciro Gomes para o Governo do Ceará.
Legenda: Faixa de apoio ao nome de Ciro Gomes para o Governo do Ceará, no aniversário de 50 anos do ex-prefeito Roberto Cláudio, em agosto.
Foto: Kid Jr.

Para a socióloga, o PL está em um processo de transformação de sua estrutura, no qual “o que a gente está assistindo é uma estratégia do PL”. De acordo com Vieira, o partido não tinha um projeto partidário nem estratégias claras para ampliar sua base eleitoral, seus candidatos ao legislativo ou suas lideranças. 

A crise deflagrada, conforme o cientista político Emanuel Freitas, permite que o União Brasil tenha uma “folga”, visto que o grupo não precisará, a preço de hoje, “marchar junto com o grupo do PL, do André Fernandes”.

De acordo com Freitas, isso abriria a possibilidade de Ciro Gomes marchar com a centro-direita “menos radicalizada, representada pelo Wagner, pelo Reginauro”, que provavelmente “não deve não ter candidato a presidente”, facilitando o jogo para esses atores políticos. 

No entanto, Freitas observa que o caminho natural para o PL é tentar, de fato, a “radicalização levada a cabo pela Michelle”. Caso o pragmatismo vença em torno de Ciro, talvez seja o momento de “alguém desse grupo do Girão constar como vice” para forçar a candidatura a ser uma chapa que peça votos ao bolsonarismo nacionalmente.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto do abraço de André Fernandes e Ciro Gomes.
PontoPoder

Em busca de união, oposição no Ceará vive nova crise e incertezas para 2026

Oposição no Ceará enfrenta crise após intervenção de Michelle Bolsonaro; PL suspende diálogo com Ciro Gomes em meio a racha interno.

Bruno Leite
Há 51 minutos
Flávio Bolsonaro discursando em uma sessão no Congresso Nacional.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro anuncia pré-candidatura para a Presidência

Nome foi escolhido por Jair Bolsonaro.

Redação
Há 1 hora
Atos golpistas de 8 de janeiro.
PontoPoder

STF condena 5 PMs pelos atos de 8 de janeiro

Outros dois réus foram absolvidos por falta de provas.

Redação e Agência Brasil
05 de Dezembro de 2025
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Financial Times escolhe Moraes como uma das 25 pessoas mais influentes do ano

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aparece na categoria "heróis".

Redação
05 de Dezembro de 2025
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em sessão plenária, usando toga e óculos, com a bandeira do Brasil ao fundo.
PontoPoder

Gilmar Mendes rejeita pedido da AGU para reconsiderar decisão sobre Lei do Impeachment

Pedido da AGU é 'incabível', segundo o ministro do STF.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem de uma CNH para matéria sobre Congresso torna obrigatório exame toxicológico para primeira CNH.
PontoPoder

Congresso torna obrigatório exame toxicológico para CNH nas categorias A e B

Exame toxicológico analisa se a pessoa consumiu substâncias psicoativas.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Flávio Dino.
PontoPoder

Dino proíbe liberação de emendas indicadas por Ramagem e Eduardo Bolsonaro

Os dois parlamentares estão nos EUA.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Leo Couto faz gesto de aspas com as mãos. Ele está sentado, diante dele há um microfone e, ao fundo, um tecido preto.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza terá observatório para guiar vereadores com dados técnicos, anuncia Leo Couto

O presidente da Casa concedeu entrevista ao editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e ao repórter Bruno Leite.

Igor Cavalcante
04 de Dezembro de 2025
foto de Carlos e Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes nega pedido de visita de filho de Bolsonaro em dia de aniversário

Carlos Bolsonaro comemora aniversário neste domingo (7) e pediu que o ministro abrisse exceção para visita.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Bolsonaro cercado por agentes de segurança, com uniformes e coletes táticos visíveis, em ambiente externo.
PontoPoder

Bolsonaro pede a Moraes exceção para visita de filho Carlos em dia de aniversário

O ex-presidente só pode receber visitas na PF às terças e quintas, e defesa quer pleitear um momento no próximo domingo.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Pessoa sentada em estúdio de rádio, vestindo roupa cinza com colar vermelho, posicionada entre dois microfones profissionais sobre uma mesa com copo de vidro.
PontoPoder

Marina Silva é hospitalizada e descobre 'leve fratura' na lombar

A ministra teve uma 'dor súbita' ao mexer em vasos de plantas em casa.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Nezinho Farias, prefeito de Horizonte
Inácio Aguiar

Emocionado, prefeito de Horizonte diz que polo automotivo marca “dia histórico” para município

Polo Automotivo do Ceará foi inaugurado nesta quarta-feira (3) com a presença do presidente Lula

Inácio Aguiar
03 de Dezembro de 2025
Vereador Carlos da Bodega e presidente Lula
Inácio Aguiar

Após comemorar vitória de Lula com vestido vermelho, vereador de Horizonte conhece presidente

Lula esteve no município para participar da inauguração do Polo Automotivo do Ceará

Inácio Aguiar
03 de Dezembro de 2025
Duas pessoas idosas posam lado a lado sorrindo, ambas fazendo o gesto de positivo com as mãos. A pessoa à esquerda veste um terno azul e óculos; a pessoa à direita usa um blazer cinza claro sobre uma camisa escura. Ao fundo, há um painel colorido com elementos da bandeira do Brasil e grandes letras vermelhas.
PontoPoder

Alckmin é o 'mais importante ministro' da Indústria, elogia Lula: 'Competência técnica e política'

Juntos na chapa majoritária de 2022, ambos podem repetir a parceria nas eleições de 2026.

Ingrid Campos
03 de Dezembro de 2025
Grande quantidade de dinheiro em espécie organizada em maços sobre uma cama e em sacos plásticos, ao lado de uma pessoa deitada; na outra cena, a mesma pessoa segura pilhas de dinheiro em um ambiente moderno com piso claro, sofá branco e escada ao fundo.
PontoPoder

Ex-deputado TH Joias é levado à sede da PF no Rio de Janeiro

O ex-parlamentar agora está no mesmo local onde Rodrigo Bacellar, que vazou informações da PF para ele, também está preso.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Montagem de Ramagem e Torres vestindo ternos formais em ambientes institucionais. À esquerda, Ramagem está sentado diante de um microfone, com bandeira do Brasil parcialmente visível ao fundo. À direita, Anderson aparece sentado em uma cadeira de madeira entalhada, com as mãos entrelaçadas e um microfone preso à lapela.
PontoPoder

Ministério da Justiça demite Ramagem e Anderson Torres da PF

Ambos foram condenados por tentativa golpe.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Chevrolet Captiva, carro elétrico da General Motors
Inácio Aguiar

Além do Spark, GM vai produzir Chevrolet Captiva elétrico no Polo Automotivo do Ceará

Novo SUV será o segundo modelo da Chevrolet montado em Horizonte; anúncio ocorreu durante visita de Lula

Inácio Aguiar
03 de Dezembro de 2025
Foto oficial de Rodrigo Bacellar. Ele é um homem jovem de barba espessa e cabelo curto preto. Na foto, está de terno preto, camisa social branca e gravata roxa.
PontoPoder

Presidente da Alerj é preso suspeito de vazar informações da operação que prendeu TH Joias

Rodrigo Bacellar foi capturado por agentes da Polícia Federal.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Em Fortaleza, Lula lamenta que fez aniversário e não recebeu presentes de Camilo e Elmano
PontoPoder

Em Fortaleza, Lula lamenta que fez aniversário e não recebeu presentes de Camilo e Elmano

Presidente cumpre agendas ligadas à educação e à indústria no Ceará.

Ingrid Campos
03 de Dezembro de 2025
Lula faz gesto com a mão cerrada enquanto é aplaudido por Camilo e Elmano
PontoPoder

Lula lembra faixa de apoio na eleição de 2012 em Fortaleza: 'Lula, ladrão, roubou meu coração'

O presidente cumpre agenda no Ceará nesta quarta-feira (3).

Igor Cavalcante, Luana Barros e Clarice Nascimento
03 de Dezembro de 2025