Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

André Fernandes rebate Michelle sobre Ciro: 'Não aceito alguém de fora dizer que é precipitado'

Esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o deputado federal por aliança com o ex-governador.

Escrito por
e
PontoPoder
Foto que contém várias pessoas, mas com destaque para Michelle Bolsonaro em primeiro plano, de camisa azul, e André Fernandes, ao fundo, de camisa preta.
Legenda: Michelle Bolsonaro e André Fernandes tiveram escalada de tensão durante evento deste domingo (30).
Foto: Fabiane de Paula.

O deputado federal André Fernandes (PL), presidente estadual do partido, rebateu as críticas da ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, sobre ser "precipitada" uma aliança da oposição cearense em torno de uma eventual candidatura de Ciro Gomes (PSDB) para o Governo do Estado em 2026.

Em coletiva após evento neste domingo (30) do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Estado, André Fernandes subiu o tom das críticas contra Michelle.

O parlamentar afirmou que uma aliança entre o partido e Ciro Gomes foi acordada com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em maio deste ano durante uma reunião de todos os deputados cearenses com o ex-mandatário.

Veja também

teaser image
PontoPoder

‘Vocês se precipitaram’ diz Michele Bolsonaro a André Fernandes sobre aliança com Ciro Gomes

teaser image
PontoPoder

Michele Bolsonaro cobra ‘aliança’ com pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará: ‘A direita é Girão’

"Tinha um acordo com Bolsonaro de que em momento algum falaria sobre as reuniões internas, mas já que infelizmente a própria esposa do ex-presidente chega aqui e diz que fizemos uma movimentação errada, o próprio Bolsonaro pediu para ligar para o Ciro Gomes no viva-voz", declarou André Fernandes, complementando o assunto com uma articulação envolvendo Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

"Ficou acertado que apoiaríamos Ciro Gomes. Logo em seguida com o Valdemar também, só que o acordo era: é muito ruim para o Bolsonaro se aproximar de Ciro. Coloca o André, que qualquer pancada o André aguenta", pontuou.

Ligação para Ciro ocorreu enquanto ex-presidente estava no Estado, indica André

A reunião de maio a qual o presidente estadual do PL se refere coincide com a última visita de Bolsonaro ao Ceará, na qual o ex-presidente do Brasil deixou a cargo do deputado federal a articulação de uma aliança com Ciro Gomes.

"Tenho o orgulho de dizer que estou construindo (a aliança) desde o final do segundo turno das eleições de 2024 porque entendo o momento do Ceará. Muita gente diz que pode ser um movimento arriscado se aproximar do Ciro, mas o que tenho dito é que mais arriscado ainda é o que o cidadão enfrenta todo dia ao sair de casa não sabendo se a facção criminosa pode ou não expulsar aquela população", observou André. 

Estou tentando fazer essa construção para derrotar o PT, ter um grande cabo eleitoral no Ceará e ter um candidato de centro-direita. Não aceito que venha alguém de fora dizer que é precipitado ou é errado". 
André Fernandes
Deputado federal pelo PL

Articulação para candidatura de Ciro com apoio do PL começou após segundo turno de 2024, diz André

No ano passado, após vencer o primeiro turno das eleições para prefeito de Fortaleza, André Fernandes recebeu apoio formal de Roberto Cláudio (à época no PDT, hoje no União Brasil) e, de maneira velada, do então prefeito José Sarto (à época no PDT, hoje no PSDB) e de Ciro Gomes.

Durante o evento deste domingo, Michelle Bolsonaro voltou a manifestar apoio para a candidatura de Eduardo Girão para o Governo do Estado.

Foto que contém, de camisa preta e com a cabeça voltada para baixo, André Fernandes (PL-CE), deputado federal.
Legenda: André Fernandes criticou ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro após evento em Fortaleza neste domingo (30).
Foto: Fabiane de Paula.

O parlamentar também admitiu para o ex-presidente o risco de uma aliança com o ex-governador do Ceará, e até as críticas de parte da própria oposição: "Se alguém for criticar, vão me criticar, não tem problema", completou.

Em resposta direta à Michelle, André Fernandes ponderou que a ex-primeira-dama está chamando a decisão do marido de "precipitada", e reforçou o posto de presidente estadual do PL, com anuência tanto de Bolsonaro quanto de Valdemar Costa Neto.

"Estamos aqui para levar o cenário do Ceará para o nosso partido. Vou entregar todo e dizer a minha opinião, mas tenho liderança. Vou seguir Jair Bolsonaro, Valdemar, e o  que a gente tem conversado e acordado até hoje é que essa aliança seja construída. Está longe 2026, mas não posso carregar uma culpa de algo que partiu deles mesmos", arrematou.

Lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão

Michele cumpre agenda no Ceará onde participa do Evento pela Liberdade, que ocorre em um hotel de Fortaleza. O lançamento da pré-candidatura de Girão acontece em um contexto no qual há articulações de lideranças da oposição no Ceará para o lançamento de uma candidatura única a enfrentar a tentativa de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

As negociações têm envolvido nomes como Ciro Gomes e Roberto Cláudio (União Brasil), antigos adversários políticos e críticos ao Governo Jair Bolsonaro (PL), além de Capitão Wagner (União Brasil) e do deputado federal André Fernandes (PL). 

O evento reuniu diversas lideranças estaduais como Danilo Forte, Alcides Fernandes, Sargento Reginauro, Queiroz Filho, Dra. Silvana, além de vereadores Priscila Costa e Soldado Noelio e o ex-deputado Capitão Wagner e também figuras nacionais, entre elas o governador Romeu Zema, a senadora Damares Alves, o senador Carlos Portinho, o deputado Sóstenes Cavalcante e Marcel van Hattem.

 

 

Assuntos Relacionados
Foto que contém várias pessoas, mas com destaque para Michelle Bolsonaro em primeiro plano, de camisa azul, e André Fernandes, ao fundo, de camisa preta.
PontoPoder

André Fernandes rebate Michelle sobre Ciro: 'Não aceito alguém de fora dizer que é precipitado'

Esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o deputado federal por aliança com o ex-governador.

Luana Barros e Luciano Rodrigues
Há 13 minutos
PontoPoder

‘Vocês se precipitaram’ diz Michelle Bolsonaro a André Fernandes sobre aliança com Ciro Gomes

A fala crítica aos aliados bolsonaristas ocorreu no lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará.

Luana Barros e Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Michele Bolsonaro cobra ‘aliança’ com pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará: ‘A direita é Girão’
PontoPoder

Michele Bolsonaro cobra ‘aliança’ com pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará: ‘A direita é Girão’

Ex-primeira-dama defendeu nome de senador como candidato ao Governo do Estado.

Luana Barros e Nicolas Paulino
30 de Novembro de 2025
Ilustração que mostra uma praça em uma cidade com destaque para as estruturas de iluminação
PontoPoder

Baú da Política: 140 anos antes da CPI da Enel, crise de energia que fechava comércio pautou a Alece

Desmandos de companhia inglesa responsável pela iluminação pública motivaram a chamada "Greve do Gás".

Marcos Moreira
30 de Novembro de 2025
Lula veste roupa vermeha e fala ao microfone
PontoPoder

Quais são os motivos da 10ª visita de Lula ao Ceará?

O presidente chegará na quarta-feira, 3 de dezembro, e terá compromissos em Fortaleza e Horizonte.

Bruno Leite
29 de Novembro de 2025
Foto do general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do governo Bolsonaro, presi por tentativa de golpe de Estado.
PontoPoder

Moraes determina que defesa de Augusto Heleno comprove Alzheimer em cinco dias

Preso por trama golpista, general da reserva solicitou prisão domiciliar por condição de saúde.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre novo recurso da defesa de absolvição apresentado no STF.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro entra com embargos infringentes no STF e pede absolvição

Advogados buscam reverter a pena que condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão

Redação
28 de Novembro de 2025
presidente lula discursando
Inácio Aguiar

Além do polo automotivo, Lula tem outros compromissos no Ceará semana que vem; veja quais

Presidente cumpre agenda em Fortaleza, Horizonte e Redenção na quarta-feira (3)

Inácio Aguiar
28 de Novembro de 2025
Moésio Loiola e Solano Feitosa posam lado a lado diante de um banner do PSB. Ambos sorriem e levantam uma das mãos, mostrando quatro dedos. Um usa camisa xadrez azul; o outro veste camiseta amarela com adesivo do partido.
PontoPoder

Justiça Eleitoral cassa mandato de prefeito e vice de Campos Sales (CE)

Prefeito e dois empresários da cidade também terão que pagar multa e ficaram inelegíveis.

Luana Barros
28 de Novembro de 2025
Prefeito Moésio Loiola e vice-prefeito Solano Feitosa abraçados
Inácio Aguiar

Prefeito e vice de Campos Sales são cassados por suspeita de compra de votos

Segundo a sentença, grupo distribuiu cestas básicas, prestou serviços médicos e fez pagamentos em dinheiro e Pix a eleitores

Inácio Aguiar
28 de Novembro de 2025
Dinheiro apreendido por agentes da PF na operação 'Fake Road'
PontoPoder

PF cumpre mandados em Fortaleza em operação contra desvio de emendas

50 policiais federais atuam na capital cearense e em Natal.

Redação
28 de Novembro de 2025
General Heleno de terno e gravata verde, com cabelos grisalhos, falando em um microfone e gesticulando com a mão esquerda levantada, em um ambiente formal.
PontoPoder

PGR se manifesta favorável à prisão domiciliar de Augusto Heleno

Heleno é condenado a 21 anos de prisão por participação na trama golpista.

Redação
28 de Novembro de 2025
Fotos mostram deputados estaduais Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves durante discursos na tribuna da Alece.
Inácio Aguiar

Deputados do PL: tendência é TSE confirmar fraude, mas discutir punição

O caso já se arrasta desde maio de 2023, quando o TRE-CE determinou a cassação dos quatro eleitos pela sigla

Inácio Aguiar
28 de Novembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro, para ilustrar matéria sobre crise de soluço do ex-presidente.
PontoPoder

Bolsonaro recebe atendimento médico após nova crise de soluço

Filho de ex-presidente afirmou que médicos foram acionados na tarde desta quinta-feira (27).

Redação
27 de Novembro de 2025
Duas pessoas posam para foto em um plenário com parede de madeira e letreiro metálico ao fundo que diz “PLENÁRIO JUSTINO AMORIM DE ALMEIDA”. Ambas seguram certificados: uma mulher vestida de branco, à esquerda, e um homem de terno preto e camisa branca, à direita. Eles sorriem levemente para a câmera. São Solange Campelo e Luan Dantas.
Inácio Aguiar

STF nega pedido para suspender eleições suplementares em Potiretama

Ministro André Mendonça rejeitou o pedido da ex-vice do município, Solange Campelo

Inácio Aguiar
27 de Novembro de 2025
Foto da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam ajustes no IPTU e na taxa de iluminação; entenda

Parlamentares deram aval para projeto do Executivo que modifica o Código Tributário do Município.

Bruno Leite
27 de Novembro de 2025
Mão de uma pessoa segura uma carteira de estudante azul e aproxima o documento do validador eletrônico dentro de um ônibus lotado, onde passageiros aparecem desfocados ao fundo.
PontoPoder

Gratuidade no transporte público para estudantes no dia do vestibular do IFCE é aprovada na CMFor

A isenção havia sido aplicada também nos dois dias de prova do Enem 2025.

Luana Barros e Bruno Leite
27 de Novembro de 2025
Lula discursando em cerimônia no Palácio do Planalto vestindo paletó azul.
PontoPoder

Lula assina projeto para criação de universidades Indígena e do Esporte

Projeto ainda será enviado à Câmara, onde deve passar por votação.

Redação
27 de Novembro de 2025
Foto mostra fachada da Universidade Regional do Cariri (Urca).
PontoPoder

Alece aprova prorrogação dos contratos de professores temporários da Urca até nova seleção

Processo seletivo contratará 88 novos docentes para a universidade do Cariri.

Marcos Moreira
27 de Novembro de 2025
Foto da vista aérea de Fortaleza.
PontoPoder

Após aprovar Plano Diretor, CMFor planeja debater regulamentação no primeiro semestre de 2026

Legislação que será apreciada define o que pode ser feito em cada terreno ou lote específico da cidade.

Bruno Leite
27 de Novembro de 2025