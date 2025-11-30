André Fernandes rebate Michelle sobre Ciro: 'Não aceito alguém de fora dizer que é precipitado'

O deputado federal André Fernandes (PL), presidente estadual do partido, rebateu as críticas da ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, sobre ser "precipitada" uma aliança da oposição cearense em torno de uma eventual candidatura de Ciro Gomes (PSDB) para o Governo do Estado em 2026.

Em coletiva após evento neste domingo (30) do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Estado, André Fernandes subiu o tom das críticas contra Michelle.

O parlamentar afirmou que uma aliança entre o partido e Ciro Gomes foi acordada com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em maio deste ano durante uma reunião de todos os deputados cearenses com o ex-mandatário.

"Tinha um acordo com Bolsonaro de que em momento algum falaria sobre as reuniões internas, mas já que infelizmente a própria esposa do ex-presidente chega aqui e diz que fizemos uma movimentação errada, o próprio Bolsonaro pediu para ligar para o Ciro Gomes no viva-voz", declarou André Fernandes, complementando o assunto com uma articulação envolvendo Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

"Ficou acertado que apoiaríamos Ciro Gomes. Logo em seguida com o Valdemar também, só que o acordo era: é muito ruim para o Bolsonaro se aproximar de Ciro. Coloca o André, que qualquer pancada o André aguenta", pontuou.

Ligação para Ciro ocorreu enquanto ex-presidente estava no Estado, indica André

A reunião de maio a qual o presidente estadual do PL se refere coincide com a última visita de Bolsonaro ao Ceará, na qual o ex-presidente do Brasil deixou a cargo do deputado federal a articulação de uma aliança com Ciro Gomes.

"Tenho o orgulho de dizer que estou construindo (a aliança) desde o final do segundo turno das eleições de 2024 porque entendo o momento do Ceará. Muita gente diz que pode ser um movimento arriscado se aproximar do Ciro, mas o que tenho dito é que mais arriscado ainda é o que o cidadão enfrenta todo dia ao sair de casa não sabendo se a facção criminosa pode ou não expulsar aquela população", observou André.

Estou tentando fazer essa construção para derrotar o PT, ter um grande cabo eleitoral no Ceará e ter um candidato de centro-direita. Não aceito que venha alguém de fora dizer que é precipitado ou é errado". André Fernandes Deputado federal pelo PL

Articulação para candidatura de Ciro com apoio do PL começou após segundo turno de 2024, diz André

No ano passado, após vencer o primeiro turno das eleições para prefeito de Fortaleza, André Fernandes recebeu apoio formal de Roberto Cláudio (à época no PDT, hoje no União Brasil) e, de maneira velada, do então prefeito José Sarto (à época no PDT, hoje no PSDB) e de Ciro Gomes.

Durante o evento deste domingo, Michelle Bolsonaro voltou a manifestar apoio para a candidatura de Eduardo Girão para o Governo do Estado.

O parlamentar também admitiu para o ex-presidente o risco de uma aliança com o ex-governador do Ceará, e até as críticas de parte da própria oposição: "Se alguém for criticar, vão me criticar, não tem problema", completou.

Em resposta direta à Michelle, André Fernandes ponderou que a ex-primeira-dama está chamando a decisão do marido de "precipitada", e reforçou o posto de presidente estadual do PL, com anuência tanto de Bolsonaro quanto de Valdemar Costa Neto.

"Estamos aqui para levar o cenário do Ceará para o nosso partido. Vou entregar todo e dizer a minha opinião, mas tenho liderança. Vou seguir Jair Bolsonaro, Valdemar, e o que a gente tem conversado e acordado até hoje é que essa aliança seja construída. Está longe 2026, mas não posso carregar uma culpa de algo que partiu deles mesmos", arrematou.

Lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão

Michele cumpre agenda no Ceará onde participa do Evento pela Liberdade, que ocorre em um hotel de Fortaleza. O lançamento da pré-candidatura de Girão acontece em um contexto no qual há articulações de lideranças da oposição no Ceará para o lançamento de uma candidatura única a enfrentar a tentativa de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

As negociações têm envolvido nomes como Ciro Gomes e Roberto Cláudio (União Brasil), antigos adversários políticos e críticos ao Governo Jair Bolsonaro (PL), além de Capitão Wagner (União Brasil) e do deputado federal André Fernandes (PL).

O evento reuniu diversas lideranças estaduais como Danilo Forte, Alcides Fernandes, Sargento Reginauro, Queiroz Filho, Dra. Silvana, além de vereadores Priscila Costa e Soldado Noelio e o ex-deputado Capitão Wagner e também figuras nacionais, entre elas o governador Romeu Zema, a senadora Damares Alves, o senador Carlos Portinho, o deputado Sóstenes Cavalcante e Marcel van Hattem.