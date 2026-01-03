Lula diz que ataque à Venezuela é 'afronta gravíssima à soberania'
Presidente afirmou disposição do Brasil “para promover a via do diálogo e da cooperação”.
O presidente Lula classificou os ataques à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro por parte dos EUA como uma “afronta gravíssima à soberania” do país e disse que as ações “ultrapassam uma linha inaceitável”.
Em nota publicada nas redes sociais, o líder brasileiro afirmou que o fato abre “precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional” e demandou resposta ao episódio.
“O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação”, afirmou.
O presidente brasileiro ainda apontou que a “condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões”.
“A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz”, seguiu Lula.
No posicionamento, o brasileiro defendeu que “atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade”.
Confira o posicionamento:
Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.— Lula (@LulaOficial) January 3, 2026
"Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.
Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.
A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões.
A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz.
A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação."