Vereador Gardel Rolim deixa o PDT e se filia ao PRD em meio à crise partidária

Certidão da Justiça Eleitoral mostra que o vereador deixou o PDT no dia 21 de janeiro deste ano, mesma data do seu embarque no PRD.

Escrito por
e
(Atualizado às 16:44, em 11 de Março de 2026)
PontoPoder
Homem de terno falando em um púlpito com microfone na Câmara Municipal de Fortaleza, com o brasão da cidade e a placa “Câmara Municipal de Fortaleza” na parede ao fundo. Trata-se de Gardel Rolim.
Legenda: Gardel Rolim era filiado ao PDT desde 2019.
Foto: Silmara Cavalcante/CMFor.

Prestes a desaparecer na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o PDT perdeu recentemente um assento também na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), com a saída discreta do vereador Gardel Rolim do partido. Ele trocou a legenda trabalhista pelo PRD em janeiro, sem anúncio público. A mudança sequer foi atualizada na página do Parlamento. A informação foi checada pelo PontoPoder, nesta terça-feira (10), em consulta ao Sistema de Filiação Partidária (Filia) da Justiça Eleitoral. 

A certidão emitida na plataforma mostra que o vereador deixou o PDT no dia 21 de janeiro deste ano, mesma data do seu embarque no PRD. Pela nova legenda, ele deve concorrer ao cargo de deputado estadual nas eleições de outubro. Na última semana, o PontoPoder mostrou que os vereadores pedetistas que almejavam participar destas eleições estavam insatisfeitos com a indefinição do partido sobre a nominata à Alece, o que poderia motivar baixas como esta. Entretanto, nada havia sido confirmado até então, nem Gardel havia se pronunciado. 

Documento oficial da Justiça Eleitoral do Brasil com o título “Certidão de Filiação Partidária”, emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O documento certifica que Gardel Ferreira Rolim possui filiação partidária regular. Na tabela de dados aparecem três registros de filiação em Fortaleza (CE): ao PRD, com cadastro e filiação em 21/01/2026 e situação regular; ao PDT, filiado em 08/07/2019 e desfiliado em 21/01/2026; e ao PCdoB, filiado em 02/10/2015 e desfiliado em 16/10/2019. O documento inclui observações legais sobre a validade das informações registradas no sistema FILIA.
Legenda: Justiça Eleitoral atesta a troca de partido feita por Gardel Rolim.
Foto: Reprodução/Filia-TSE.

Em contato com o PontoPoder, o PDT Ceará informou que tomou ciência da desfiliação de Gardel Rolim nessa segunda-feira (9). O partido informou, ainda, que deve se reunir nos próximos dias para avaliar a situação e decidir as providências a serem tomadas.

Devido à migração ter ocorrido fora da janela partidária para vereadores, o partido tem direito a contestar a vaga por infidelidade partidária, fazendo com que o parlamentar perca o assento e um suplente do PDT seja convocado para assumir a titularidade em definitivo.

Pela Resolução nº 22.610 de 2007 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o partido político interessado pode solicitar a perda de cargo eletivo por desfiliação partidária, sem justa causa, dentro de 30 dias da comunicação da saída. Passado esse prazo, quem tiver interesse jurídico — no caso um suplente da legenda — ou o Ministério Público Eleitoral podem fazer o pedido nos 30 dias subsequentes. 

Em retorno ao PontoPoder, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) alegou que o setor responsável não foi avisado oficialmente da mudança de partido do vereador, uma sinalização que pode acontecer por ofício ou verbalmente em plenário. Assim que esse comunicado chegar, o partido será alterado no sistema interno da Casa, pontuou a nota do Parlamento.

O PontoPoder também buscou o vereador Gardel Rolim, a direção do PDT (municipal, representado pelo vereador Iraguassú Filho), e a Câmara Municipal para mais detalhes sobre a movimentação. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Do PDT ao PRD

A migração ocorreu sob a gerência do vereador Michel Lins no PRD. Ele, contudo, deixou a legenda pouco mais de um mês depois, na última quarta-feira (6), e se filiou ao Republicanos nessa segunda-feira (9). Com os remanejamentos, o PRD passou a contar com uma bancada de três parlamentares na CMFor.

Atualmente 1ª secretária da Casa, Carla Ibiapina (DC) também deve compor o PRD em breve, num esforço de povoar a sigla com o grupo político ligado ao ex-prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves (PSB). Ela é nora do político e esposa do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PSB). Recentemente, a prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano, aderiu à nova sigla, deixando o PSB. 

