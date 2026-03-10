Após saída do PRD, Michel Lins se filia ao Republicanos

Recém saído das fileiras do PRD, o vereador de Fortaleza Michel Lins tem novo endereço partidário. O parlamentar, que é pré-candidato a deputado federal, se filiou ao Republicanos nessa segunda-feira (9).

A filiação consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que aponta ainda que o vereador assinou a filiação ao Republicanos, que no Ceará é comandado pelo empresário Chiquinho Feitosa, ainda na sexta-feira (6).

Legenda: Filiação de Michel Lins foi oficializada nesta segunda-feira (9). Foto: Reprodução/TSE.

Michel Lins disse que, além da filiação, irá assumir a vice-presidência do partido no Ceará e também "toda a coordenação e estratégia de campanha e política do partido". "Com o objetivo de elegemos pelo menos três estaduais e dois deputados federais", acrescentou.

Ele divulgou ainda as fotos do momento da filiação, que contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, além do vereador de Fortaleza, Ronaldo Martins (Republicanos) e do próprio Chiquinho Feitosa.

Saída do PRD

Michel Lins anunciou a desfiliação do PRD também na segunda-feira, quando informou que havia deixado o comando do diretório estadual do partido. As movimentações, no entanto, ocorreram na última quarta-feira, dia 4 de março, conforme publicação do próprio parlamentar no Instagram.

Ele deixou as fileiras do PRD em meio às notícias de filiação da prefeita de Novas Russas, Giordanna Mano, no partido.

Havia inclusive a especulação de que ela, que é pré-candidata a deputada federal, iria comandar o diretório estadual do PRD, mas a informação foi negada pela assessoria da gestora municipal.

Veja também PontoPoder Vereador Gardel Rolim deixa o PDT e se filia ao PRD em meio à crise partidária PontoPoder Entenda a disputa pela vaga no TCU que levou deputado cearense a deixar o União Brasil

Quem deve passar a comandar o PRD no Ceará é a também vereadora de Fortaleza Carla Ibiapina. Em contato com o PontoPoder, a chefia de gabinete da parlamentar informou que "tudo indica" que ela ficará na presidência estadual, mas que ainda não há "uma resposta definitiva".