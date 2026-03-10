Após saída do PRD, Michel Lins se filia ao Republicanos
Vereador de Fortaleza comandava diretório estadual do PRD, mas anunciou a desfiliação na segunda-feira (9).
Recém saído das fileiras do PRD, o vereador de Fortaleza Michel Lins tem novo endereço partidário. O parlamentar, que é pré-candidato a deputado federal, se filiou ao Republicanos nessa segunda-feira (9).
A filiação consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que aponta ainda que o vereador assinou a filiação ao Republicanos, que no Ceará é comandado pelo empresário Chiquinho Feitosa, ainda na sexta-feira (6).
Michel Lins disse que, além da filiação, irá assumir a vice-presidência do partido no Ceará e também "toda a coordenação e estratégia de campanha e política do partido". "Com o objetivo de elegemos pelo menos três estaduais e dois deputados federais", acrescentou.
Ele divulgou ainda as fotos do momento da filiação, que contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, além do vereador de Fortaleza, Ronaldo Martins (Republicanos) e do próprio Chiquinho Feitosa.
Saída do PRD
Michel Lins anunciou a desfiliação do PRD também na segunda-feira, quando informou que havia deixado o comando do diretório estadual do partido. As movimentações, no entanto, ocorreram na última quarta-feira, dia 4 de março, conforme publicação do próprio parlamentar no Instagram.
Ele deixou as fileiras do PRD em meio às notícias de filiação da prefeita de Novas Russas, Giordanna Mano, no partido.
Havia inclusive a especulação de que ela, que é pré-candidata a deputada federal, iria comandar o diretório estadual do PRD, mas a informação foi negada pela assessoria da gestora municipal.
Quem deve passar a comandar o PRD no Ceará é a também vereadora de Fortaleza Carla Ibiapina. Em contato com o PontoPoder, a chefia de gabinete da parlamentar informou que "tudo indica" que ela ficará na presidência estadual, mas que ainda não há "uma resposta definitiva".