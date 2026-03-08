PSTU escolhe Zé Batista como pré-candidato ao Governo do Ceará

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) anunciou, nesse sábado (7), o sindicalista Zé Batista como pré-candidato ao Governo do Ceará. A decisão ocorreu após uma reunião entre militantes da legenda, durante a manhã.

Segundo o PSTU, em nota divulgada à imprensa, a candidatura será uma alternativa aos projetos políticos desenhados pela aliança liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no estado e pela oposição ao atual chefe do governo estadual.

"Zé Batista não surge para conciliar com os opressores, nem para negociar migalhas com os poderosos. Surge como uma voz da classe trabalhadora para organizar a resistência, fortalecer as lutas e apontar um caminho de ruptura com esse sistema injusto", frisou um trecho do comunicado.

"Defendemos um Ceará governado pelos trabalhadores e trabalhadoras, onde a riqueza produzida pelo povo esteja a serviço das necessidades sociais, e não dos lucros de poucos", pontua outro fragmento do texto.

Zé Batista é presidente estadual do PSTU no Ceará, dirigente sindical e trabalhador da construção civil. Ele foi candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024, concorreu ao Governo do Ceará em 2022 e disputou uma cadeira de vereador da capital na eleição de 2020 — pela mesma agremiação em todas as oportunidades.