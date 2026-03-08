Diário do Nordeste
PSTU escolhe Zé Batista como pré-candidato ao Governo do Ceará

Decisão foi tomada pela militância do PSTU nesse sábado (7).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Foto do sindicalista Zé Batista, do PSTU Ceará.
Legenda: Zé Batista em ato no Centro de Fortaleza durante a campanha eleitoral de 2024, quando concorreu ao Executivo municipal.
Foto: Thiago Gadelha.

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) anunciou, nesse sábado (7), o sindicalista Zé Batista como pré-candidato ao Governo do Ceará. A decisão ocorreu após uma reunião entre militantes da legenda, durante a manhã.

Segundo o PSTU, em nota divulgada à imprensa, a candidatura será uma alternativa aos projetos políticos desenhados pela aliança liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no estado e pela oposição ao atual chefe do governo estadual.

"Zé Batista não surge para conciliar com os opressores, nem para negociar migalhas com os poderosos. Surge como uma voz da classe trabalhadora para organizar a resistência, fortalecer as lutas e apontar um caminho de ruptura com esse sistema injusto", frisou um trecho do comunicado.

"Defendemos um Ceará governado pelos trabalhadores e trabalhadoras, onde a riqueza produzida pelo povo esteja a serviço das necessidades sociais, e não dos lucros de poucos", pontua outro fragmento do texto.

Zé Batista é presidente estadual do PSTU no Ceará, dirigente sindical e trabalhador da construção civil. Ele foi candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024, concorreu ao Governo do Ceará em 2022 e disputou uma cadeira de vereador da capital na eleição de 2020 — pela mesma agremiação em todas as oportunidades.

