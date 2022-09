Zé Batista: conheça o candidato a Governador do Ceará em 2022

Nas eleições de 2022 o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) tem como candidato ao Governo do Ceará o operário da construção civil Zé Batista. Ele é pedreiro e tem uma trajetória ligada à defesa dos interesses dos trabalhadores da área. Zé Batista tem 48 anos e esta é a 2º eleição que disputa. Em 2020, concorreu a vereador em Fortaleza, mas não foi eleito.

Partido político e número

A candidatura de Zé Batista ao Governo do Ceará foi homologada pelo PSTU no final de julho. O número de Zé Batista na urna é 16. Já o candidato ao Senado na chapa é Carlos Silva (PSTU). Mas, na terça-feira, 31 de agosto, essa candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) devido à falta de quitação eleitoral.

Cargos públicos

José Batista Neto nasceu no município de Iguatu, no Centro Sul do Estado. Conforme informações do PSTU, ele começou a trabalhar em canteiros de obras ainda adolescente, com 16 anos. Desde 1999 é dirigente das lutas dos operários da construção civil. Ele também é membro da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas). Ele ainda não exerceu cargos eletivos.

Vice

O candidato a vice-governador é Reginaldo Araújo (PSTU), servidor público de Limoeiro do Norte e ativista do movimento ambiental e social.

Apoios políticos

A candidatura é com chapa pura. Ou seja, sem apoios políticos-partidários.

Propostas e plano de governo

O plano do candidato do PSTU tem 15 páginas com 16 propostas em eixos diversos que incluem áreas como educação, gestão pública, meio ambiente, saúde, saneamento, cultura, dentre outros.

Estatização do transporte, acessibilidade e mobilidade urbana. Defendemos uma empresa de transporte urbano estadual que garanta passagem mais barata e passe livre para estudantes e desempregados, rumo à tarifa zero;

Criação dos conselhos populares que pensem e definam todo o orçamento do Estado;

Mais investimentos públicos na Educação Pública, elevando para, no mínimo, 10% do PIB estadual.

Veja o plano completo.

Declaração de bens

Na campanha de 2022, Zé Batista declarou à Justiça eleitoral que possui R$ 105 mil em bens. Os valores são divididos em uma casa, de R$ 90 mil e um carro. Na disputa de 2020, quando concorreu à Câmara Municipal em Fortaleza, o candidato declarou ter R$ 135 mil, divididos em duas casas e um veículo.

